Alibi
Екатеринбург, улица Малышева, 74
Сайт: https://alibibar.ru/ ALIBI — это легендарный бар в самом центре Екатеринбурга с душевной атмосферой. Ждем вас ежедневно на обеды и ужины с танцами. С воскресенья по четверг играет диджей, а каждую пятницу и субботу популярные группы и диджеи города вместе с нашими барменами и официантами создают ту самую, неповторимую атмосферу #какдомтолькобар. Меню — это творческая коллаборация талантливых шеф-повара и бар-менеджера. Шеф-повар Александр Кондрашов не только готовит лучшие блюда из мяса, но и ставит уникальные настойки, а бар-менеджер Максим Турунов прекрасно разбирается в гастрономии. график работы ВС - ЧТ: 12:00 - 03:00 ПТ - СБ: 12:00 - 06:00
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