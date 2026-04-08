Два деда. Гараж
Екатеринбург, улица Малышева, 27
Сайт: https://ekb.dvadeda.ru/ Настойки, пиво, гараж. Бистро открывает двери в сумасшедший дедовский гараж — гастромузей, где можно не только отведать фирменные чебуреки и пельмени ручной работы, но и продегустировать дедовскую настойку, да подолгу рассматривать уникальные экспонаты из автозапчастей, сделанных в единственном экземпляре. Миссия Два Деда — показать новую, модную сторону пельменей и чебуреков, доказать, что любимые блюда с детства могут быть представлены под другим видением ресторанной призмы. Простые, понятные блюда под рок-н-ролльным соусом в блендере из Уральского колорита и трендами ресторанной сферы. ПН-ЧТ 12:00-23:00 ПТ 12:00-01:00 СБ 13:00-01:00 ВС 13:00-23:00
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