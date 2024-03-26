Рассказываем про популярные достопримечательности Арбата и его окрестностей

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Краткая история Арбата

Арбат – одна из старейших и самых красивых улиц Москвы, первое упоминание о которой появилось в летописях еще в 1493 году. Название предположительно происходит от тюркского слова, означающего «предместье» или «пригород».

В XVI-XVII веках улица Арбат уже была главной в Москве. Она считалась аристократическим районом, где селились бояре, дворяне, среди которых Шереметевы, Голицыны, Волконские, и высшее духовенство. Именно здесь появились первые каменные палаты, храмы, монастыри.

В XVIII-XIX веках Арбат всё еще сохранял свою престижность. Здесь жили известные дворянские семьи, открывались салоны, где собиралась московская интеллигенция. Арбат стал одним из культурных центров столицы. По его брусчатке ходили Пушкин, Грибоедов, Гоголь и другие именитые личность русской литературы.

В советское время Арбат претерпел значительные изменения. Многие старинные особняки были уничтожены, а на их месте построены новые здания. Тем не менее улица сохранила свой неповторимый исторический облик и узнаваемость.

Сегодня улица Арбат – одно из самых популярных туристических мест и маршрутов для прогулки среди москвичей и гостей города. Здесь можно увидеть памятники архитектуры разных эпох, посетить музеи, театры, галереи, уютные кафе. Сколько бы времени не прошло Арбат остается визитной карточкой города и одной из самых знаменитых пешеходных улиц.

Почему Арбат популярен?

Культурное значение и атмосфера творчества. Как мы уже сказали, на протяжении истории Арбат был меккой культурной жизни столицы. Здесь жили и творили выдающиеся писатели, поэты, художники, музыканты. Сегодня на Арбате работают музеи, театры, галереи и другие творческие пространства.

Популярность среди туристов. Сюда приезжают, чтобы познакомиться с историей и культурой российской столицы, сделать памятные фотографии.

Достопримечательности Арбата

Старый Арбат

Это пешеходная зона, сохранившая атмосферу старой Москвы. Здесь можно увидеть множество старинных особняков, памятников архитектуры, заведений и магазинчиков. Несмотря на центральное расположение Старый Арбат сохраняет уютную атмосферу с цветами и тематическими украшениями, что создает подходящую среду для пеших прогулок.

Музеи великих писателей

Мемориальная квартира А.С. Пушкина. Обитель великого русского поэта с 1830 по 1831 год в палатах Хитрово – одном из старейших зданий Арбата. Здесь Пушкин устроил мальчишник перед свадьбой с Натальей Гончаровой, и здесь они с женой прожили первые три месяца супружеской жизни.

Адрес: ул. Арбат, 53, стр. 1

Дом-музей М. Ю. Лермонтова. Единственное здание в Москве, где жил Лермонтов, и которое сохранилось до наших дней. В музее в окрестностях Арбата ты увидишь интерьеры конца XIX века, а также артефакты поэта: портреты, книги с автографами и многое другое.

Адрес: ул. Малая Молчановка, д. 2

Дом-музей Марины Цветаевой. Поэтесса прожила в этом доме 8 лет. Сейчас в музейном пространстве бывшего жилища Цветаевой находятся ее личные вещи.

Адрес: пер. Борисоглебский, д. 6, стр. 1

Памятник Булату Окуджаве

Памятник открылся по соседству со двором, в котором вырос Окуджава. Увековеченный в камне знаменитый российский поэт – это молодой человек, стремительно шагающим вперед. Статуя передает динамичность, энергию и творческий дух поэта.

Это не просто памятник, а целая маленькая площадь, которая стала своеобразным местом паломничества для поклонников поэзии и музыки Окуджавы, а также местом проведения различных культурных мероприятий.

Адрес: ул. Арбат, д. 45

Театр имени Е. Вахтангова

Одно из самых узнаваемых и интересных зданий на Арбате, которое расположено практически в центре улицы. Театр появился ещё в 1921 году и по сей день считается одним из самых популярных театров страны. Репертуар постоянно обновляется, а зал спроектирован таким образом, что зрители могут насладиться спектаклем практически с любого места.

Адрес: ул. Арбат, д.26

Центральный дом актёра

Уникальное культурное пространство, сыгравшее важную роль в развитии театрального искусства в России. Актерский клуб был создан советским театральным деятелем Александром Эскиным в 1937 году и очень быстро стал местом неформального общения творческих людей. Сейчас в Доме работает пять театральных площадок, и здесь кипит активная творческая жизнь – вечера, премьеры, семинары, фестивали.

Адрес: ул. Арбат, 35

Стена Цоя

Стихийный мемориал, который появился в 1990 году, вскоре после трагической гибели Виктора Цоя в автокатастрофе. Поклонники его творчества начали оставлять на стене надписи, рисунки и граффити, посвященные памяти музыканта, и продолжают делать это по сей день. Как отмечают жители и гости города, в окрестностях стены Цоя часто можно встретить уличных музыкантов.

Адрес: ул. Арбат, 37/2, стр. 1

Популярные места на Арбате

Кинотеатр «Художественный»

Одно из самых интересных мест Арбата и один из старейших кинотеатров в мире появился в 1909 году. После масштабной реконструкции по сохранению исторического облика в кинотеатре также обновили технического оснащения по последнему слову техники. В афише – новинки кинопроката и спецпоказы мировой классики.

Адрес: Арбатская площадь, 14, стр. 1

Про эту и другие киноплощадки столицы ты узнаешь в отдельной статье «Где смотреть кино: 10 лучших кинотеатров Москвы и другие места с кинопоказами».

Музей «Точка G»

Необычная достопримечательность Арбата для взрослой аудитории насчитывает более 3000 экспонатов. Большинство из них можно потрогать и даже попробовать, например, потанцевать на пилоне или познакомиться с тематической литературой. Это целое пространство для активного изучения и познания всего, что связано с любовью и сексом.

Адрес: ул. Новый Арбат, 15, стр. 1

Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь»

Кинотеатр был построен в 1967 году. Несмотря на то, что сегодня он принадлежит известной сети КАРО, это по-прежнему настоящий культурный центр Нового Арбата, сохраняющий свою значимость на протяжении многих десятилетий.

В кинотеатре разместились 11 залов общей вместимостью более 3 тысяч человек.

Адрес: ул. Новый Арбат, 24

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Теперь ты знаешь больше о самых популярных достопримечательностях Арбата, которые стоит включить в свой туристический маршрут. Если хочешь знать больше о необычных и приятных локациях для прогулок по столице, заглядывай в подборки:

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