Рассказываем, куда сходить в Москве бесплатно – от прогулок до кинопоказов

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Москва предлагает огромное количество развлечений и культурных мероприятий, но не всегда хочется тратить деньги на билеты. К счастью, в столице достаточно интересных мест и активностей, которые можно посетить со скромным бюджетом. В этой подборке ты найдешь несколько идей, куда сходить в Москве бесплатно, если все знаковые туристические маршруты уже пройдены.

Популярные бесплатные места в Москве

Где прогуляться в хорошую погоду

Смотровая площадка РАН – свежо и малолюдно

Одно из самых популярных бесплатных мест с панорамным видом, чтобы насладиться живописным городским ландшафтом. Небольшая площадка находится на высоте 60 метров, с которых видно несколько главных достопримечательностей столицы: Кремль, храм Христа Спасителя и набережные Москвы-реки. Благодаря относительно низкой популярности среди жителей и гостей города, здесь обычно менее людно.

Адрес: Ленинский пр-т., 32А строение 1, (м. Шаболовская, Ленинский Проспект)

Парк «Зарядье» – парящий мост и городской оазис

Сам парк отличается своей особой атмосферой. Здесь можно отдохнуть от суеты мегаполиса, насладиться природой и тишиной, погулять по извилистым дорожкам, полюбоваться потрясающими видами на Москву-реку и исторический центр.

Изюминка парка – знаменитый парящий мост, который за короткое время стал одним из самых посещаемых и популярных мест в Москве.

«Летающая» площадка замирает в 15 метрах над Москвой-рекой, а крайняя точка выдается вперед на 70 метров без опор. Здесь всегда многолюдно, но с моста можно рассмотреть сам парк «Зарядье» целиком, Кремль, Храм Христа Спасителя, Раушскую и Москворецкую набережные и не только.

Адрес моста: территория парка «Зарядье», ул. Варварка, д. 6, стр. 1

Про эти другие видовые площадка столицы рассказываем в отдельной статье «Лучшие смотровые площадки Москвы». Там ты найдёшь список бесплатных мест, платных смотровых площадок и заведений с самыми красивыми видами на столицу.

Крутицкое подворье – аутентичный двор 16 века

Настоящая жемчужина допетровской эпохи на высоком берегу Москвы-реки, куда можно сходить бесплатно. Здесь останавливались русские князья и цари, принимались важные решения. Все постройки ансамбля выполнены в традициях древнерусского зодчества – с белокаменной резьбой, изразцами, колоннами и кокошниками. Сегодня Крутицкое подворье – это не только памятник архитектуры, но и культурный центр. Здесь проводятся экскурсии, выставки, концерты духовной музыки.

Но даже простая прогулка по этому атмосферному месту станет настоящим путешествием в прошлое и местом для ярких самобытных фотографий.

Адрес: Крутицкая ул., 17, строение 5 (м. Пролетарская, Крестьянская застава)

Двор Музея современного искусства – скульптурный музей под открытым небом

Интересная локация для ценителей искусства и забавных фотографий при Музее современного искусства на Петровке.

Это своего рода музей под небом, где каждый желающий может бесплатно познакомиться с работами скульптора грузинского происхождения и основателя Музея современного искусства Зураба Церетели. Экспозиция посвящена ярким представителям русской культуры XX века – художникам, музыкантам, поэтам, а также бытовым сценам из грузинской жизни.

Адрес: ул. Петровка, 25 (м. Трубная)

Лучшие места в Москве, чтобы приобщиться к прекрасному

Галерея ГУМ-Red-Line – арт-пространство у Красной площади

Знаковое и популярное бесплатное место в Москве для всех ценителей современного искусства. Пространство галереи – это целых 280 квадратных метров в самом сердце Москвы, с видом на главную площадь страны. ГУМ-Red-Line находиться при одноименном универмаге, который позиционирует себя как главный торговый квартал столицы.

Можно прийти в ГУМ за покупками и заодно познакомиться с новыми именами в мире современного искусства на постоянно меняющейся экспозиции галереи.

Адрес: Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, 3-й этаж (м. Охотный ряд)

Галерея «Триумф» – площадка свежих идей и вдохновения

«Триумф» – это однозначно must-visit для всех, кто интересуется современным искусством во всём его разнообразии. Многогранная деятельность, мультиформатность, открытость к экспериментам - всё это делает её одним из ключевых игроков на молодой российской арт-сцене.

Адрес: ул. Ильинка, 3/8, стр.5 (м. Театральная, Охотный ряд)

Пространство Винзавод – самый большой центр современного искусства в стране

Одно из самых популярных мест в Москве с большим потенциалом и влиянием. Уникальность Винзавода в том, что он объединяет под одной крышей практически все аспекты арт-индустрии – от создания произведений до их продажи. Галереи, мастерские, шоу-румы, образовательные площадки – всё это позволяет не только знакомиться с результатом творчества, но и погрузиться в сам процесс, познакомиться с «кухней» современного искусства.

Адрес: 4-й Сыромятнический переулок, 1/8 (м. Курская, Чкаловская)

Заведения, где бесплатно послушать музыку и потанцевать

Кафе «Эссе» – джазовый вайб

Уютное кафе, где каждый месяц проходит около 10 бесплатных выступлений от оркестров и сольных исполнителей, а сытное меню станет отличным сопровождением духовной пищи.

В заведении есть два этажа с разной рассадкой. Можно выбрать обстановку по настроению – более интимную за маленькими столиками с лампами или более просторную и открытую для весёлых посиделок в компании.

Адрес: ул. Пятницкая, 27, стр. 3А (м. Третьяковская, Новокузнецкая)

Hidden Bar – разнообразие музыкальных направлений

Заведение, где часто и бесплатно можно послушать джаз, рок-кавер-группы и стендап. Бар гордится своей коктейльной картой и атмосферой, которая открывает перед гостями все грани творчества.

Адрес: Камергерский переулок, 6/5с3 (м. Охотный ряд)

Лучшие места в Москве, чтобы выпить/поесть и бесплатно посмотреть кино

Сходить поужинать и не тратиться на кино? А может тебе, нравится пересматривать старые хиты и новинки кинопроката тебе не интересны? В заведениях с кинопоказами ты найдешь самый разный репертуар и возможность совместить ужин с приятным развлечением на большом экране.

Бар «Bijou» – киновоскресенья и французская кухня

Уютный бар с сытным меню и авторской линейкой коктейлей радует гостей и жителей Москвы ламповыми кинопоказами в выходной. Показывают и классику, и блокбастеры, и даже мультфильмы.

Адрес: Брестская 2-я, 39, стр. 3, цокольный этаж (м. Белорусская)

Кафе «Публика» – ужин при свечах и кино на большом экране

Популярное место среди «кавровчан» место с ретро-элементами в интерьере и интеллигентной атмосферой. Меню предлагает коктейли с пониженным содержанием алкоголя и вкусной едой французской, европейской, азиатской кухни. Каждую неделю в «Публике» регулярно проходит несколько кинопоказов – как посреди недели, так и в выходные.

Вот один из отзывов от наших ребят на кинопоказы в этом месте:

«Были на кинопоказе в Публике. Само место камерное и очень уютное, разделено на два зала - в одном проектор и столики, в другом просто столики. Были на показе Ноттинг Хилл и по атмосфере этот фильм очень подходит для просмотра в таком месте.» Анна из комьюнити «Кавра» про кино и атмосферу

Адрес: ул. Старая Басманная, 18с4 (м. Курская)

Кофейня «Вспышка» – стильно, модно, очень ярко

Концептуальная кофейня и творческая площадка с насыщенной культурной программой: кинопоказы, языковые клубы, стендапы и многое другое. На втором этаже кофейни расположился шоурум дизайнерской одежды.

Количество мест на кинопоказы всегда ограничено, так как «Вспышка» – это пушка.

Адрес: Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2 (м. Бауманская)

Эти и другие места с кинопоказыми смотри в отдельной статье «Где смотреть кино: 10 лучших кинотеатров Москвы и другие места с кинопоказами».

Где выпить/поесть и посмотреть бесплатный стендап

Здесь еще несколько заведений, где часто проводят бесплатный стендап. Еще один отличный вариант совместить рядовой перекус с интертейментом. Следи за афишей, мы регулярно добавляем новые шутки-прибаутки (в том числе бесплатные).

River's Bar

12 сортов разливного пива, винный бар из 800 бутылок и коктейльная классика кинофильмов. Ну и стендап, конечно :)

Адрес: Нагатинская наб., 32, корп. 1 (м. Коломенская)

Бар «Пока никто не видит»

Яркий интерьер, пиво/сидр/настойки и большое сытное меню. Фишка бара – хот-доги и бургеры со свежими булочками. Здесь проходят вечеринки, живые выступления и, конечно, стендап.

Адрес: ул. Покровка, 17 с 1 (м. Чистые пруды)

Теперь ты знаешь несколько локаций, куда сходить в Москве бесплатно и как бюджетно развлечься. Но это только цветочки, ягодки и многое другое уже ждёт тебя в нашей афише.