Вид на город с высоты птичьего полета действительно позволяет увидеть его во всей красе! Особенно если это оргормная и яркая Москва, на которую можно любоваться бесконечно в любое время суток. Смотри, куда отправиться на поиске захватывающих дух фотографий и впечатлений, где поесть с видом на высотки «Москвы-сити» и как называется самый высокий азиатский ресторан в России и Европе.

Бесплатные смотровые площадки

Воробьевы горы

Эта смотровая площадка одна из самых популярных и любимых жителями столицы. С воробьевых гор открывает шикарный вид на Москву и изучить все мелким подробностях с помощью биноклей. Отсюда можно увидеть набережные Москвы-реки, Останкинскую телебашню, комплекс «Москва-сити» и сталинские высотки.

В теплое время года площадка превращается в зеленое место для приятных пеших прогулок на свежем воздухе.

Режим работы: круглосуточно.

Где: рядом с м. Воробьевы горы

Смотровая площадка РАН

Небольшая смотровая площадка на высоте 60 метров, с которой открывается панорамный вид на одни из главных достопримечательностей столицы: Кремль, храм Христа Спасителя и набережные Москвы-реки. Благодаря относительно низкой популярности среди жителей и гостей города, здесь обычно менее людно.

Режим работы: круглосуточно.

Где: Ленинский пр-т., 32А строение 1, м. «Шаболовская» и «Ленинский Проспект»

Мост Богдана Хмельницкого

Пешеходный мост был построен относительно недавно (в 2001 году) и соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные через Москву-реку. Здесь ты найдешь открытые смотровые балконы, с которых открываются живописные виды на сталинские высотки, Дом Правительства, площадь Европы, Новодевичий монастырь и шпиль МГУ.

Режим работы: круглосуточно.

Где: рядом с м. Киевская

Парящий мост в парке «Зарядье»

За короткое время мост стал одним из самых посещаемых мест в городе. Парящий мост замирает в 15 метрах над Москвой-рекой, а крайняя точка выдается вперед на 70 метров без опор. Здесь всегда многолюдно, но это одно из лучших мест для обзора реки и городских пейзажей. С моста можно рассмотреть сам парк «Зарядье», Кремль, Храм Христа Спасителя, Раушскую и Москворецкую набережные и не только.

Режим работы: круглосуточно.

Где: территория парка «Зарядье», ул. Варварка, д. 6, стр. 1

Патриарший мост

Пешеходный мост в самом сердце города протяженностью чуть более 200 метров соединяет Пречистенскую, Берсеневскую и Якиманскую. Также известен как Мост влюбленных. Здесь пары вешают на его перила так называемые «замки любви» на долгий союз. С моста открывается красивый вид на Храм Христа Спасителя, а также на Кремль и Москву-реку.

Режим работы: круглосуточно.

Где: рядом с м. Кропоткинская

Смотровая площадка небоскреба «Триумф-Палас»

Считается самым высоким жилым зданием в Европе (264 метров со шпилем). Попасть в здание могут жильцы, сотрудники и приглашенные гости. Но если получится пройти, у тебя получится рассмотреть Москву с одной из самых высоких точек из доступных.

Где: Чапаевский пер., 3

Платные смотровые площадки

Останкинская башня

Одно из самых высоких зданий Москвы, в котором находятся сразу две высокие смотровые площадки на уровне 337 и 340 метров. С нижней площадки открывается круговой обзор города видимостью до 70 километров при хороших погодных условиях. Вторая смотровая площадка на высоте 340 метров является открытой, и посетить ее можно с мая по октябрь также в хорошую погоду.

Режим работы:

Пн – Пт: 12:00 – 22:00

Сб – Вс: 10:00 – 22:00

Стоимость взрослого билета: будни – 1200 рублей, выходные – 1400 рублей.

Где: ул. Академика Королева, 15

Площадки комплекса «Москва-сити»

PANORAMA360 – одна из самых популярных и лучших смотровых площадок Москвы на территории бизнес-комплекса. Смотровая площадка находится на высоте головокружительного 89 этажа башни «Федерация». Здесь каждому хватит места для комфортного отдыха и любования столицей с высоты птичьего полета, ведь площадь локации составляет 1500 квадратных метров.

Режим работы:

Ежедневно: 10:00 – 22:00

Стоимость взрослого билета (с 15 лет): 2390 рублей.

Где: Пресненская набережная, д. 12, башня «Федерация-Восток»

Площадка «#Вышетольколюбовь» не менее знаменитый view poin, который также входит в топ лучших смотровых площадок Москвы. Находится на крыше башни «Око», откуда открывается захватывающий 360-градусный вид на всю столицу. Отсюда с высоты 354 метра видны центр, высотки «Сити», парки и прочий городской ландшафт.

Режим работы:

Пн – Пт: 12:00 – 23:00

Сб – Вс: 10:00 – 23:00 (до последнего гостя)

Стоимость взрослого билета (с 15 лет): 1800 рублей.

Где: 1-й Красногвардейский проезд, 21/2, башня «Око»

Смотровая площадка Центрального детского магазина

Это сравнительно небольшая, но интересная обзорная площадка на крыше в самом центре Москвы, позволяющая детально разглядеть окрестности. В частности Политехнический музей, Лубянская площадь и шпиль главного здания МГУ. Площадка находится на шестом этаже.

Режим работы:

Ежедневно: 10:00 – 21:30

Стоимость билета: 399 рублей.

Где: Театральный пр-д, д.5/1

Колесо обозрения в парке «Сокольники»

Один из самых популярных аттракционов парка и своего рода смотровая площадка с 18 застекленными кабинами, из которых открывается панорамный вид с высоты 35 метров на верхней точке. Отсюда можно любоваться ВДНХ и отдаленными районами парка «Сокольники».

Обрати внимание, что аттракционы не работают в неблагоприятных погодных условиях(снег, дождь, гроза, сильный ветер, низкая температура).

Режим работы:

Сб-Вс: 11:00 – 19:00 (возможно, до 21:00)

Стоимость билета: 400 рублей.

Где: ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1

Заведения с панорамным видом

В этой статье уже шла речь о «Москве-сити», но мы не можем не упомянуть самые яркие панорамные заведения комплекса. Оттуда также разворачивает роскошный вид, в дополнение к которому идет особенная атмосфера и вкусная еда:

Ресторан «MUME» – самый высокорасположенный ресторан азиатской кухни в России и Европе авторской китайской кухни от шеф-повара со «звездой Мишлен». Наслаждайся вкусной едой и видами ночной и дневной Москвы с высоты птичьего полета, а точнее 90-го этажа башни «Федерации» комплекса «Москва-сити».

Режим работы:

Ежедневно: 13:00 – 00:00

Средний чек – 9000 рублей без напитков.

Где: Пресненская наб., 12, башня Федерация

Караоке-клуб «City Voice & Six Floor» соединяет в себе ресторан с видами на столицу и качественной кухней и караоке-клуба с возможностью весело провести время в отдельных закрытых залах. Заведение находится на 6 этаже высотки «Око» в самом сердце делового центра Москвы.

Режим работы: круглосуточно

Средний чек: 3200 рублей без напитков.

Где: пр. 1-й Красногвардейский 21, стр. 2, башня «Око»

Ресторан «Ruski» самый высокий ресторан в Европе на 85-м этаже башни «Око». Интерьер и меню выдержаны в традициях русской гастрономии, также здесь есть колоритная большая печь и ледяной бар с водкой. Настоящее slavic-место для знакомства с русской культурой в изысканном ключе.

Режим работы:

?Вс — Чт: 12:00 — 00:00

Пт — Сб: 12:00 — 02:00

Средний чек – 2600 рублей без напитков.

Где: 1-й Красногвардейский 21, стр. 2, башня «Око»

Бар City Space

Панорамный бар-ресторан на 34 этаже гостиницы «Swissotel Красные Холмы» в самом сердце Москвы. В меню блюда на гриле, суши, закуски, десерты. Бар знаменит своими авторскими эксклюзивными коктейлями, а его алкогольная карта насчитывает более 250 позиций.

Режим работы:

Вс – Чт: 17:00 – 23:00

Пт – Сб: 17:00 – 01:00

Средний чек: 4000 рублей без напитков.

Где: наб. Космодамианская, 52 с. 6

Ресторан «Карлсон»

Заведение с говорящим названием, где можно вкусно поесть, расслабиться после суетного дня и полюбоваться захватывающими видами ночной и дневной Москвы во всей ее красоте в частности Кремль и Замоскворечье

Основная специализация «Карлсона» – итальянская кухня, а карте бара более 80 позиций. По вечерам здесь в выходные здесь звучат DJ–сеты, а афиша ресторана регулярно пополняется новыми событиями.

Режим работы:

Ежедневно: 12:00 до 00:00

Средний чек – 3000 рублей.

Где: наб. Овчинниковская, 20

Мы всегда за эстетику и вкусную еду. Если тебе хочется знать еще больше про столичные панорамные заведения, где можно поесть и выпить с видом на город, заглядывай в статью «Лучшие панорамные рестораны и бары Москвы: подборка заведений с красивым видом».

Теперь ты знаешь, куда наведаться в Москве в поисках шикарных панорамных видов, захватывающих снимков и воспоминаний. Смотри статью про московский метрополитен, там рассказываем про самые атмосферные и интересные станции для тех самых фотокарточке из Пинтереста «задумчиво смотрим на уезжающий поезд»:

Самые красивые станции метро Москвы

А еще есть кое-что про романтику в городе, который никогда не спит. Мотай на ус идеи романтического свидания и просто подборку локаций, располагающих поговорить о любви:

ТОП-20 романтичных мест в Москве

Куда сходить с девушкой в Москве?

Если хочешь погрузиться в культурную жизнь столицы с самых разных сторон, мы уже отделили зерна от плевел и отобрали самые крутые и необычные события, которые уже ждут тебя в нашей афише. Ну все, гуляй ;)