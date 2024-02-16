В метро Москвы на данный момент более 300 станций, причtм это число продолжает увеличиваться. Кроме масштаба столичный метрополитен также славится своими красивыми станциями, многие из которых похожи на настоящие дворцы или произведения искусства. Поговорим о самых красивых станциях метро, куда пойти за богатой историей самых разных архитектурных стилей и где сделать самые атмосферные фотографии.

Самые красивые станции московского метро

Арбатская

Открывает подборку станций метро с богатой историей и роскошным оформлением станция Арбатско-Покровской линии, которая открылась уж в 1935 году.

Стиль московское барокко 17 века стал доминирующим в оформлении станции «Арбатская» и отлично отражает базовые элементы русского зодчества того времени. Пол станции выложен грузинским мрамором, стены украшены лепниной с растительными мотивами, а отделка колонн выполнена из красного крымского гранита. Освещают все это великолепие позолоченные люстры.

Площадь Революции

Она же историческая станция метро, она же интерактивное выставочное пространство. Мы такое любим :)

Главной достопримечательностью станции московского метро «Площадь Революции» на Арбатско-Покровской линии являются скульптурные изображения людей разных исторических эпох и профессий. Галерея в лицах насчитывает 76 скульптур, каждая из которых несет историческую ценность и отслеживает разные этапы становления СССР. Станцию открыли в 1938 году.

«Площадь революции» по праву считается одной из самых интересных станций метрополитена города, так как с ней еще связано большое количество суеверий и примет (хороших, что не может не радовать). Например, отыщи статую матроса-сигнальщика и потри флажки в его руках на хороший и везучий день. Чтобы получить «зачет» или избежать измен, надо потереть нос пса у статуи пограничника. В общем, тру лайфхаки, которые мы заслужили.

Электрозаводская

Здесь на Арбатско-Покровской линии живут наутилусы, аммониты и дух единства.

Станцию построили в 1944 году, и изначально основными сюжетами оформления должны были стать образы заводских рабочих. Однако с началом Великой Отечественной войны курс сменился на эту тяжелую и злободневную реальность. Таким образом, доминирующей стала тематика фронта и тыла. В отделке использовались барельефы с композициями на тему труда советских людей в военные годы. Более светлый факт об этой станции: в каменной гуще стен можно увидеть следы древних моллюсков – наутилусов и аммонитов.

Славянский бульвар

По сравнению с другими эта станция Арбатско-Покровской линии относительно молодая (лишь от 2008 года) и выполнена в тематике парковой зоны под землей. Пейзаж в подземке состоит из фонарей, кованых под деревья, характерных скамеек и зеленой облицовке, имитирующей парковую листву.

Кропоткинская

Что будет если объединить фараонову гробницу с советской практичностью? Станция «Кропоткинская» на Сокольнической линии. При проектировании взяли за основу египетский храм Амона Ра. Египетские вайбы отражаются в массивных десятигранных колоннах, которые расширяются к потолку и обилии натурального камня, не говоря уже о подземном расположении аки древняя гробница. Станция открылась в 1935 году, и в первое время здесь также стояли вазоны с живыми цветами для усиления антуража, но вскоре их убрали (а, жаль).

Маяковская

Одна из самых красивых станций метро находится на Замоскворецкой линии, и открылась в 1938 году. Станция оформлена в стиле сталинской неоклассики с элементами авангарда. Ее высокие светлые потолочные своды и монументальные мозаичные панно из смальты в нишах привлекают внимание своей изысканной аурой эпохи ар-деко.

Оформление станции получило высокую оценку еще на этапе проектировки во время Всемирной выставке еще в 1930-1940 годах. Там представленный фрагмент получил Гран при.

Театральная

Станция Замоскворецкой линии открылась в 1938 году и стала последней работой советского архитектора Ивана Фомина. По его изначальной задумке станцию должны были оформить в спортивном стиле, но с отсылкой к театральным декорациям в некоторых элементах архитектуры. В замысле архитектора колонны выступали в качестве кулис, платформа как сценический занавес, а вестибюль – сцена. Но после смерти Фомина, вместо спортивной тематики в потолочных углублениях воздвигли фарфоровые фигуры советских деятелей культуры.

Новослободская

Одна из самых ярких и запоминающихся станций московского метрополитена находится на Кольцевой линии, и открылась в 1952 году. «Новослободкая» известна своими детальными цветными витражами в стиле модерн с обилием позолоты и интересных сюжетов. Всего витражей насчитывается 32 штуки, на шести из которых изображены люди разных профессий.

Белорусская

Самая светлая и воздушная станция на Кольцевой линии открылась в 1952 году. Особый акцент в оформлении сделан на освещении и светлой цветовой гамме лепнины с растительными и геометрическими мотивами, мраморных панно на разные бытовые темы из жизни белорусов: от детей с цветами до девушек, вышивающих орден Трудового Красного Знамени.

В московском метрополитене две станции с названием «Белорусская» – на Замоскворецкой и на Кольцевой линиях. Станции соеденены между собой переходом.

Комсомольская

Станция открылась в 1952 году и располагается на Кольцевой линии между тремя вокзалами – Ленинградским, Ярославским и Казанским. Изначально «Комсомольская» должна была стать «воротами» Москвы. В ее оформлении сочетаются сталинский ампир, барокко и классицизм. Отдельного внимания заслуживает свод, на котором расположились восемь мозаичных картин с изображением русских героев прошлого, в том числе полководцев и солдат.

Достоевская

Станция метро открылась на Люблинско-Дмитровской линии только в 2007 году и полностью оправдывает свое имя. Оформление станции пронизано мрачноватым, но атмосферным творчеством русского классика. Среди изображений – сцены убийства старухи из «Преступления и наказания», персонаж Кириллов с пистолетом из романа «Бесы».

Фонвизинская

Одна из самых современных станций открылась на Люблинско-Дмитровской линии в 2016 году. Оформление станции отличается футуристическим стилем космического корабля и сочетает в себе хай-тек и русские литературные сюжеты писателя Фонвизина. Фишка станции – 3D-панно со сценами из знаменитой пьесы писателя «Недоросль».

Савеловская

Станция находится на Большой кольцевой линии на глубине 65 метров. Отличается минималистическим дизайном в черно-белой цветовой гамме. Здесь ты увидишь так называемый «скелет» станции – каркас из тюбингов, металлических колец, которые не спрятаны за декоративными панелями обшивки.

Если хочешь знать еще больше об истории московского метро, у нас для теюя кое-что интересное. Отправился в увлекательное путешествие по самым красивым и исторически насыщенным станциям подземки:

Московское метро: 7 станций, 7 чудес Ты наверняка слышал утверждение, что московское метро самое красивое в мире. А как часто, в будничной спешке, замечали мозаику, красочные витражи и потрясающие светильники, украшаю... до 6 апреля ст.м. Площадь Революции, в центре зала на платформе от 800₽

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