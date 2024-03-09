Рассказываем про популярные кинотеатры и другие кинолокации столицы

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Включить фильм и завалиться на диван с мешком чипсов — дело святое, но куда податься, когда хочется выбраться в кино с компанией, второй половинкой или гордом одиночестве? Поговорим о лучших кинотеатрах Москвы, узнаем, где показывают кино летом, где читают кинолекции и обсуждают, а где вкусно кормят и наливают под начальные титры.

Лучшие кинотеатры Москвы

Кинотеатр «Москва»

Один из наиболее люксовых и лучших кинотеатров Москвы, который может похвастаться впечатляющей технической оснащенностью — 10 залов из 17 оснащены системой объёмного звучания «Долби Атмос» (Dolby Atmos). По уровню комфорта здесь работает 10 кресельных залов и 7 диванных.

Источник: afisha.ru

Кинотеатр находится в центре столицы на четвертом этаже гостиницы с одноименным названием. Здесь есть свой ресторан и бар средиземноморской и современной паназиатской кухни. Блюда можно заказать прямо в кинозал.

В кинотеатре показывают новинки зарубежного и отечественного кинопроката, пресс-показы, закрытые премьеры и пресс-завтраки.

Адрес: ул. Охотный Ряд, 2 (М. Охотный ряд, Театральная)

Источник: bosco.ru

Кинотеатр в ГУМ

Необычный кинотеатр, где царит атмосфера советской эпохи в сочетании с современным техническим оснащением. Это камерный театр из трёх залов: большого с комфортными креслами на 70 мест, детского с пуфами на 20 мест, специального на 16 мест с просторными бархатными диванами, пледами и баром.

Источник: bosco.ru

И да, здесь не продают попкорн! В лучших традициях советского времени в буфете подают бутерброды, пирожные, шампанское и лимонад.

Кинотеатр ГУМа отличается большим репертуаром для самой разной аудитории: новинки кинопроката, артхаус, хиты прошлых лет, тематические киноклубы, показы спектаклей и оперных постановок.

Адрес: Красная площадь, 3, Москва, ГУМ, эт. 3, 3 линия (М. Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции)

Источник: 2gis.ru

Киносфера Аймакс (IMAX)

Один из лучших кинотеатров в Москве с исключительным качеством изображения и первый театр, который внедрил у себя технологию объёмного звучания «Долби» (Dolby). Кинотеатр славится своим экраном «Аймакс» (IMAX) — одним из самых больших в Европе. Геометрия стен, размер экрана и технология 3D обеспечивают полное погружение.

В репертуаре — новинки отечественного и зарубежного кинопроката.

Адрес: Правобережная ул., 1Б, Москва, ТЦ Капитолий, этаж 3

Источник: a-a-ah.ru

Кинотеатр «Мир искусства»

Еще один интересный кинотеатр в Москве, который собрал под своей крышей ещё и киномагазин, и даже киношколу.

Здесь тебя ждет разнообразный репертуар: артхаус, фестивальное кино, ретроспективы, немое кино, анимация и многое другое. В «Мире искусства» зрители могут познакомиться с творчеством как классиков, так и современных режиссёров со всего мира. Каждую неделю здесь показывают 35 разных фильмов без повторов.

Наличие собственной школы — тоже большой плюс для всех, кто хочет связать жизнь с кинематографом.

Адрес: ул. Долгоруковская, д. 33, стр.3 (м. Новослободская)

Источник: afisha.ru

Кинотеатр «Пионер»

Это место славится своим авторским подходом и высочайшими стандартами качества кинопоказа. В основном фильмы здесь показывают на языке оригинала с субтитрами. Современное цифровое оборудование и плёночные проекторы способствуют атмосферности кинопоказов, а отсутствие попкорна и прочей еды в залах порадует любителей не отвлекаться от просмотра.

Команда кинотеатра тщательно следит за подбором репертура, так что здесь ты можешь увидеть последние хиты, отборное артхаусное и лучшее авторское кино.

Адрес: Кутузовский просп., 21(м. Студенческая)

Источник: a-a-ah.ru

Дом кино союза кинематографистов

Мекка для всех поклонников киноискусства, где круглый год идет насыщенная образовательная и дискуссионная программа. Половину афиши составляют круглые столы, лекции, творческие встречи, презентации, мастер-классы от ведущих деятелей киноиндустрии.

Без профессиональной принадлежности на такие мероприятия попасть непросто. Но зато есть возможность побывать на показах фестивальных и авторских фильмов.

Адрес: Васильевская ул., 13, стр. 1 (м. Белорусская)

Источник: flickr.com

Кинотеатр «5 звёзд» на Павелецкой

Современная площадка для кинопоказов, оснащённая по последнему слову техники — новейшее звуковое и проекционное оборудование. В кинотеатре работает 5 залов, каждый из которых назван именем классиков кино.

Главное достоинство кинотеатра — разнообразие репертуара на любой вкус, в том числе много фильмов для семейного просмотра.

Адрес: ул. Бахрушина, 25 (м. Павелецкая)

Источник: interfax.ru

Кинотеатр «Художественный»

Это по-настоящему легендарное место с более, чем 100-летней историей. Открывшись ещё в 1909 году, «Художественный» является старейшим кинотеатром столицы. После масштабной реконструкции по сохранению исторического облика в кинотеатре также обновили технического оснащения по последнему слову техники. Теперь здесь установлены современные лазерные проекторы «Барко» (Barco) для чёткой картинки и объёмный звук «Долби Атмос» (Dolby Atmos).

В афише — новинки кинопроката и спецпоказы мировой классики.

Адрес: Арбатская площадь, 14, стр. 1 (м. Арбатская)

Источник: vremenagoda-moscow.ru

Кинотеатр «Времена года»

Возможно, этот кинотеатр и не самый популярный, зато подходит тем, кто ценит комфорт и уют при кинопросмотре.

Главное преимущество «Времен года» — небольшой зал, максимально удобные кресла, которые можно отрегулировать до горизонтального положения почти что персональной кровати. Расстояние между рядами позволяет никому не мешать. В кинотеатре также действует функция заказа еды прямо в зал.

Адрес: Кутузовский просп., 48, ТГ «Времена года» (м. Славянский бульвар)

Источник: yandex.net

Кинотеатр «Иллюзион»

Кинотеатр с богатой историей и современным оснащением включает в себя 4 зала общей вместимостью 254 места, в том числе ВИП-залы.

Больше всего «Иллюзион» отличает его репертуар и насыщенная культурная программа. Здесь показывают классику мирового кино, ретроспективы великих режиссёров, фестивальные и артхаусные ленты. Фишка — спецпоказы как старых, так и новых картин с приглашёнными экспертами и обсуждениями с публикой.

Адрес: Котельническая наб., 1/15 (м. Таганская)

Где ещё смотреть кино в Москве?

Летние кинотеатры

Источник изображения: summercinema.ru

Летний кинотеатр от «КИОН»

Это совместный проект онлайн-сервиса «КИОН» и кинотеатра «Художественный». Фильмы здесь показывают на языке оригинала с русскими субтитрами. У гостей есть возможность заказать еду и напитки из бара «Стрелка» прямо во время сеанса.

В репертуаре: отечественные и зарубежные новинки, культовые фильмы и спецпоказы.

Кинопоказы — платные.

Адрес: Берсеневская наб., 14, стр. 5А (м. Лесная)

Источник: kudamoscow.ru

Кинотеатр Окко на ВДНХ

Летний кинотеатр от «Окко» — это возможность провести выходной на свежем воздухе, так как площадка работает только в пятницу, субботу и воскресенье. В угоду изменчивой московской погоде, кинотеатр находится под тентом, а внутри гостей ждут подушки и пледы, так что кинопоказ пройдёт с комфортом.

Кинопоказы бесплатные, но по предварительной регистрации, которая закрывается за 48 часов до начала.

Адрес: пр. Мира, 119 (м. Выставочный центр)

Источник: shopandmall.ru

Кинопаркинг Синема Парк и Три вокзала. Депо

Всесезонный кинотеатр находится на территории фуд-квартала «Три вокзала» и предлагает зрителям 15-метровый экран и трансляцию звука через автомобильную FM-волну. Парковка рассчитана на 40 машин, а общее количество мест, откуда виден экран — более 100. Гости могут заказать еду у резидентов фудмолла прямо в автомобиль.

Кинопоказы бесплатные, но есть плата за парковку.

Адрес: Новорязанская улица, 23с1 (м. Комсомольская)

Источник: bilook.ru

Кинотеатр «Москино Музеон»

Атмосферная киноплощадка для ламповых летних вечеров со свободной рассадкой в Парке искусств «Музеон». Занимайся активным отдыхом днем, а вечером отправляйся смотреть кино. Здесь показывают авторские фильмы, новинки проката, фестивальные картины и классику мирового кинематографа преимущественно на языке оригинала с субтитрами.

В случае дождя кинопоказы отменяются.

Вход — платный.

Адрес: ул. Крымский Вал, вл. 2, (м. Октябрьская, Полянка)

Кинопоказы на образовательных площадках

Изображение из соцсетей «Френчи» (Frenchie)

Школа «Френчи» (Frenchie)

Уютная языковая школа на Тверкой и Чистых прудах, в которой не только обучают французскому и английскому языку, но и проводят регулярные образовательные встречи, в том числе и кинопоказы. Просмотр фильма здесь всегда сопряжен с увлекательной лекцией, гастрономической частью, обсуждением, языковой практикой или мастер-классом.

Адреса: ул. Тверская, 15 (м. Тверская), Большой Харитоньевский пер., 10/1 (м. Чистые пруды)

Источник изображения: vk.com/edvaznakomi

Творческое пространство «Едва знакомы»

Культурный проект в стенах старинного здания собрал в себе лекторий, гастрономические мероприятия, мастер-классы и многое другое.

Один из самых популярных киноформатов проекта являются кино-завтраки и ужины. В ламповой атмосфере исторического особняка гости смотрят любимые фильмы и наслаждаются изысканными угощениями. Кинособытия от «Едва знакомы» всегда стоят в нашей афише с пометкой «Будущий Солд Аут», так как пользуются большой популярностью, и билеты на них быстро раскупают.

Адрес: Старомонетный пер., 22, стр. 2 (м. Полянка)

Кофейни и бары

В Москве довольно много заведений, где крутят кино, но мы расскажем про самые популярные.

Источник: chef.ru

Бар «Бижу» (Bijou)

Уютный французский бар с аутентичной кухней и авторской линейкой коктейлей. Здесь регулярно проходят самые разные события, в том числе воскресные кинопоказы.

Вход на кинопоказы — свободный.

Адрес: Брестская 2-я, 39, стр. 3, цокольный этаж (м. Белорусская)

Источник: afisha.ru

Кафе «Публика»

Ламповое кафе в центре старой Москвы с ретро-элементами в интерьере и интеллигентной атмосферой. Меню предлагает коктейли с пониженным содержанием алкоголя и вкусной едой.

Особую атмосферу подчеркивают еженедельные активности в числе которых лекции, мастер-классы, маркеты и кинопоказы.

Вход на кинопоказы — свободный.

Ребята из нашего комьюнити уже не раз были на кинопоказах «Публики», и делятся впечатлениями:

«Были на кинопоказе в Публике. Само место камерное и очень уютное, разделено на два зала — в одном проектор и столики, в другом просто столики. Были на показе «Ноттинг Хилл» и по атмосфере этот фильм очень подходит для просмотра в таком месте». Анна про кино и атмосферу

«Обслуживание на уровне, всё быстро и без лишних заморочек. Меню интересное, почти всё, что попробовали, — вкусно. Но вот луковый суп, честно, не впечатлил. Сыра там как будто полкило на порцию уронили, перебор. А вот коктейльная карта мне приглянулась, хотя я привередлива к таким вещам». Юля про еду в заведении

Адрес: ул. Старая Басманная, 18с4 (м. Курская)

Источник: yandex.ru

Кофейня «Вспышка»

Концептуальная кофейня и творческая площадка с насыщенной культурной программой: кинопоказы, языковые клубы, стендапы и многое другое. На втором этаже кофейни расположился шоурум дизайнерской одежды.

Вход на кинопоказы — свободный.

Адрес: Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2 (м. Бауманская)

Источник: yandex.ru

Бар «Ладно»

Камерный бар в тихом дворике с необычным интерьером и большим выбором легких алкогольных и безалкогольных напитков. Бар регулярно устраивает мастер-классы, вечеринки, концерты и кинопоказы.

В «Ладно» также проходят уже традиционные киносреды, в которые зрители могут увидеть 2-3 фильма.

Вход на кинопоказы — свободный.

Адрес: Мясницкая ул., 41б (м. Красные ворота)

Теперь ты знаешь больше не только о лучших кинотеатрах Москвы, но и других киноплощадках для самых разных предпочтений.

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