Вход в Мавзолей и некрополь будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля 2025 года для профилактических работ. После 14 апреля экскурсии возобновятся. Знаменитая усыпальница в самом сердце столицы на Красной площади. Вот уже 95 лет здесь находится тело самого знаменитого вождя нашей страны и всего мирового пролетариата — Владимира Ильича Ленина. Тебя приглашают на экскурсию, в ходе которой расскажут историческую правду, научат отличать правду от вымысла и откроют тайны секретной научной лаборатории. У самых стен Московского Кремля находится известный мемориальный комплекс — Кремлёвский Некрополь. Здесь захоронены государственные, партийные и военные деятели, участники Октябрьской революции 1917 года и коммунисты-революционеры. Это место всегда вызывало много споров и разногласий. Ты узнаешь: — Как возник Кремлевский некрополь и по какому «критерию» туда попадали — Какие четыре вида захоронений до сих пор существуют у стен и в стенах Московского Кремля — Кто такие «12 апостолов» Ленина — Почему Сталина захоронили без всяких почестей и причём тут китайцы Ты спустишься почти на три метра под землю, посетишь траурный зал и увидишь саркофаг с телом вождя мирового пролетариата. Найдёшь разницу между вымышленным и реальным и тебе ответят на самые интересные вопросы: — Почему усыпальница Ленина сделана именно в форме куба — Где во время Второй мировой войны находилось тело Владимира Ильича и как была проведена спецоперация по его возвращению — Почему первоначально руки Ленина лежали совсем иначе и какая тайная символика за этим стоит — Тебе откроют тайны секретной научной лаборатории при мавзолее и покажут архивные фото, которых нет в открытых источниках Место встречи: у памятника Жукову на Манежной площади. Тебя будет ждать гид с табличкой «Любимый город». Экскурсия проводится по расписанию: Вт, ср, чт и вс — 11:00, сб — 10:30. Продолжительность: 1,5 часа