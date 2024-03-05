Всего столица насчитывает более 400 мостов. Куда податься за яркими впечатлениями и какие мосты выбрать к посещению расскажем в подборке. Поговорим о самых красивых столичных мостов для пеших прогулок, знакомства и любования городом и, конечно, эффектных кадров.

Самые известные и популярные мосты

Патриарший мост

Пешеходный мост для прогулок открылся в 2004 году и соединяет Якиманскую набережную и Храм Христа Спасителя.

С него открываются прекрасные виды на исторический центр Москвы с храмами и Кремлем. Также это отличное место для фотографий на фоне Москвы-реки и центра столицы во время дневной и вечерней прогулки. Под мостом расположены выставочные пространства, творческие мастерские, фитнес-центры, бары и кафе.

Большой Каменный мост

Один из старейших и самых красивых мостов Москвы пересекает Москву-реку и является одной из главных достопримечательностей города. Едва ли не самый известный мост в столице существует уже 300 лет, его первую версию отстроили еще в XVIII веке, а в нынешнем виде Большой каменный мост существует с 1938 года. Мост открыт для автомобильного и пешего движения. С него открывается прекрасный вид на Кремль и ландшафт столицы.

Большой Москворецкий мост

Ровесник Большого каменного моста, который также появился в XVIII веке и был перестроен в 1938 году. Большой Москворецкий мост соединяет исторические районы Москвы – Васильевский спуск, Варварку и Большую Ордынку. Он используется как для автомобильного движения, так и пешеходов. В хорошую погоду с моста открывается панорамный вид на Москву-реку и ее окрестности.

Пушкинский мост

Один из самых красивых мостов столицы появился в 1999 году на месте старого Андреевского моста начала XX столетия. С него открываются живописные виды на парк Горького и Нескучный сад. Бесплатная смотровая площадка с биноклями сделает прогулку по мосту настоящей обзорной мини-эккурсией. Отсюда виден Крымский мост и памятник Петру I. В праздники люди приходят сюда, чтобы лучше рассмотреть фейерверки.

Живописный мост

Современный мост от 2007 года, лучший обзор на который открывается с проезжей части. Не упусти момент, когда твой автомобиль проедет под, стремящейся в небо, красной аркой 182 метра высотой. Пешеходная зона моста не отличается комфортом.

Мост «Багратион»

Мост отстроили в 1997 году к 850-летию города. Сейчас он во многом известен тем, что с него открывается вид на высотки комплекса «Москва-сити», в состав которого он и входит. На территории моста расположены торговые павильоны, что делает его отличной локацией для прогулки.

Третьяковский мост

Пешеходный мост отстроили в 1994 году, соединив Кадашевскую и Болотную набережные через Москву-реку. За эти годы мост завоевал себе репутацию самого романтичного в городе. Второе название «Поцелуев мост». Именно здесь влюбленные и новобрачные любят вешать замочки на долгие отношения. Там же установили скамейку для примирений.

Мост Богдана Хмельницкого

Один из самых красивых мостов Москвы реконструировали в 2001 году. В основу частично легли конструкции старого Краснолужского моста начала XX века. По мосту ежедневно проходит более 200 000 человек. Здесь есть смотровые площадки с живописными видами на сталинские высотки и другие достопримечательности Москвы, в том числе здание МГУ и Дом Правительства. По вечерам мост переливается желто-зеленой подсветкой.

Парящий мост в парке «Зарядье»

Пешеходный мост был построен относительно недавно – в 2001 году – и соединил Бережковскую и Ростовскую набережные. Парящий мост сконструирован по типу бумеранга длиной в 244 метра. Здесь ты найдешь открытые смотровые балконы, с которых открываются живописные виды на сталинские высотки, Дом Правительства, площадь Европы, Новодевичий монастырь и шпиль МГУ. В вечернее время мост украшает подсветка.

Парящий мост попал в нашу статью о смотровых площадках «Лучшие смотровые площадки Москвы». Заглядывай, там еще много интересных ракурсов ;)

Андреевский железнодорожный мост

Эстетичный и важный элемент городской структуры, часть Третьего транспортного кольца, мост появился в 2000 году. С моста открываются живописные виды на исторический центр Москвы и Воробьёвы горы.

Фигурный мост в Царицыно

Необычный «пряничный» мостик от 1776 года отличается своей сказочностью и духом старины на фоне других московских мостов. Мост стал парадным въездом в резиденцию, строительство которой велось по заказу Екатерины II в конце XVIII века. В 2007 году мост реставрировали, придав ему нынешний вид с башенками, арками, резным декором и красно-белой отделкой. Отличная идея для пешей прогулки и любования колоритными окрестности.

Ростокинский акведук

Арочный мост – архитектурный памятник от 1804 года через реку Яузу, который использовали для подачи воды в Москву. После реконструкции в 2000-х годах акведук превратился в пешеходный мост с освещением, перилами и благоустроенной территорией вокруг. С Ростокинского акведука открывается панорамный вид на Москву, а парковые окрестности – отличный площадка для пешей зеленой прогулки.

Новоспасский мост

Мост считается одной из самых старых переправ через Москву-реку. Построен в 1911 году, и за свою историю несколько раз реконструировался и обновлялся. Нынешняя версия моста с пешеходным тротуаром отличается богатым освещением из более чем 1100 светильников. С моста и прилегающей набережной открываются живописные панорамы на Замоскворечье и Таганку.

Крестовский мост

Мост был построен в 1937 году на месте более старого XIX века. Отличительная черта – фонтаны, по две штуки с каждой стороны моста. Раньше они были декоративными, а сейчас работают в тёплое время года. На Крестовском мосте есть тротуар для пешеходов, чтобы насладиться городским пейзажем под журчание воды.

Мост в парке «Кузьминки» (Горбатый мостик)

Пешеходный кованый Горбатый мостик построили в 1800 году. Сюда за вдохновением приезжал сам Пушкин и ясно, почему. Помимо яркой творческой ауры с моста открывает живописный вид на весь парк, поток ручья и усадьбу.

Павшинский мост в Красногорске

Самый длинный пеший мост Московской области протяженностью 422 метра открылся в 2014 году. С моста открывает панорамный вид на Москву-реку и окрестности, в том числе на яхт-клуб и Никольскую церковь.

Теперь ты знаешь, куда податься за шикарными видами дневной и ночной Москвы, где погулять и сделать атмосферные фотографии.

Если хочется познакомиться ближе с московской архитектурой, смотри нашу статью про «Самые красивые станции метро».

Где еще искать впечатления со своей второй половинкой? Об этом рассказываем в подборке «ТОП-20 романтичных мест в Москве».

Еще больше увлекательных мест и событий в Москве смотри в нашей афише!