Абонент не абонент? У него ретрит-уикэнд!

Йога со щенками

На занятиях от Puppy Сlub ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков и из приюта. Есть шанс уйти с питомцем :) Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро,...