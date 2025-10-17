Абонент не абонент? У него ретрит-уикэнд!

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Собрали события-спасители для души и тела. Устал? Отдохни :)

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Челябинск
  4. - Новосибирск
  5. - Владивосток

Восстановить внутренний баланс и наполниться энергией для будущих свершений — звучит как неплохой план на выходные. Рассказываем, где можно будет заняться исцеляющей йогой, послушать дудук на ковре и наобниматься со щенками. 

Москва

Йога самоисцеления
Йога самоисцеления

Каждую субботу начинай с йогой Эта практика очищает, активирует и даёт мощный з...

до
Ballesta Space, Садовническая улица, 27с9

2000₽

по подписке
Йога со щенками
Йога со щенками

На занятиях от Puppy Сlub ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков и из приюта. Есть шанс уйти с питомцем :) Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро,...

Концерт-ретрит на коврах: «Дудук и осень»
Концерт-ретрит на коврах: «Дудук и осень»

Усадьба, свечи, вино, ковры и волшебный дудук. В каминном зале усадьбы зажгут с...

Другое Дело

от 2650₽

по подписке
Мастерство парения
Мастерство парения

Рассчитан на гостей, которые хотят получить максимум пользы и ценности от банных процедур. Ты узнаешь: — как правильно запарить веник — как научиться получать удовольствие от парения и максимальный р...

Взаимно.фест
Взаимно.фест

Первый и единственный фестиваль, посвящённый многообразию общения и взаимодейств...

«Депо. Москва» Фудмолл

2500₽

Санкт-Петербург

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Челябинск

Литотерапия
Литотерапия

Литотерапия — это метод лечения кристаллами. Практика направлена на гармонизацию...

до
Anima yoga

800₽

Целостная йога
Целостная йога

Целостная йога — йога, которая не разделяет личность, тело и сознание. Каждое за...

до
Anima yoga

750₽

Новосибирск

Йога со щенками
Йога со щенками

На занятиях от Puppy Сlub ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков. Есть шанс уйти с питомцем :) Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают...

до
Студия DekaDance, площадь Карла Маркса, 2

2000₽

Владивосток

Чайная церемония
Чайная церемония

Чайный дом «Колодец Дракона» приглашает на дегустации разных чаев. Церемония — это особый ритуал, который дарит чувство гармонии, улучшает эмоциональное состояние и открывает пре...

до
улица Адмирала Фокина, 4Б

1500₽

Как настрой? Куда пойдёте? 

Фото обложки: t.me/chaguan_vl

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Челябинск
  4. Новосибирск
  5. Владивосток

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