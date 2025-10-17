Абонент не абонент? У него ретрит-уикэнд!

Восстановить внутренний баланс и наполниться энергией для будущих свершений — звучит как неплохой план на выходные. Рассказываем, где можно будет заняться исцеляющей йогой, послушать дудук на ковре и наобниматься со щенками.
Москва
Каждую субботу начинай с йогой Эта практика очищает, активирует и даёт мощный з...
2000₽
На занятиях от Puppy Сlub ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков и из приюта. Есть шанс уйти с питомцем :) Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро,...
Усадьба, свечи, вино, ковры и волшебный дудук. В каминном зале усадьбы зажгут с...
от 2650₽
Рассчитан на гостей, которые хотят получить максимум пользы и ценности от банных процедур. Ты узнаешь: — как правильно запарить веник — как научиться получать удовольствие от парения и максимальный р...
Первый и единственный фестиваль, посвящённый многообразию общения и взаимодейств...
2500₽
Санкт-Петербург
Практика хатха-йоги под специально созданный диджей-сет в тематике «погружение в лес». Создатели проработали все до мелочей, чтобы твой опыт стал незабываемым. Прогулка по сознанию, проживание в теле,...
Концерт-погружение в полную темноту. Звук станет проводником в глубины твоего со...
2500₽
Челябинск
Литотерапия — это метод лечения кристаллами. Практика направлена на гармонизацию...
800₽
Целостная йога — йога, которая не разделяет личность, тело и сознание. Каждое за...
750₽
Новосибирск
На занятиях от Puppy Сlub ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков. Есть шанс уйти с питомцем :) Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают...
2000₽
Владивосток
Чайный дом «Колодец Дракона» приглашает на дегустации разных чаев. Церемония — это особый ритуал, который дарит чувство гармонии, улучшает эмоциональное состояние и открывает пре...
1500₽
Как настрой? Куда пойдёте?
Фото обложки: t.me/chaguan_vl