Рассчитан на гостей, которые хотят получить максимум пользы и ценности от банных процедур. Ты узнаешь: — как правильно запарить веник — как научиться получать удовольствие от парения и максимальный результат для себя — как убрать отеки с помощью бани — как сбросить вес в бане — как правильно применять травы — как правильно восстановиться после — правильные техники парения вениками — что лучше есть и пить в банные дни — правила подготовки и проведения контрастных процедур Уровень подготовки — любой. Стоимость обучения: 3500р. — будни 4500р. — выходные Вместе выгоднее — 5900р./будни при бронировании двух мест одновременно Вместе выгоднее — 7900р./выходные при бронировании двух мест одновременно Бронирование происходит по предоплате 30% на сайте. Проход в комплекс приобретается отдельно, рекомендуемое время пребывания — от 3 часов.