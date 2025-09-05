Каждую субботу начинай с йогой Эта практика очищает, активирует и даёт мощный заряд энергии, на все твои свершения. Что тебя ждёт: - Ресурсное состояние - Активация энергии через объединение техник Хатха йоги и Кундалини от мастера - Парное взаимодействие - Йога нидра под звуки Тибетской чаши - Медитативное погружение на глубокое расслабление - Потрясающая атмосфера и дружная компания Ведут практику мастера Академии «Пробуждения внутреннего потенциала - ВеЛеС» Контакт организатора: @Guzhvik