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Йога самоисцеления

Ballesta Space, Садовническая улица, 27с9

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+

Про событие

Каждую субботу начинай с йогой Эта практика очищает, активирует и даёт мощный заряд энергии, на все твои свершения. Что тебя ждёт: - Ресурсное состояние - Активация энергии через объединение техник Хатха йоги и Кундалини от мастера - Парное взаимодействие - Йога нидра под звуки Тибетской чаши - Медитативное погружение на глубокое расслабление - Потрясающая атмосфера и дружная компания Ведут практику мастера Академии «Пробуждения внутреннего потенциала - ВеЛеС» Контакт организатора: @Guzhvik

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