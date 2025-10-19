Концерт-погружение в полную темноту. Звук станет проводником в глубины твоего сознания. Что тебя ждёт: — 1,5 часа полной темноты — визуальная депривация обострит все чувства — Музыкальный маршрут через эпохи и культуры — более 20 редких инструментов — Перезагрузка восприятия — в темноте звуки обретают новые грани — Путешествие внутрь себя — без зрительных ориентиров открываются новые состояния Это будет музыкальный эксперимент на грани искусства и терапии, который позволит тебе услышать то, что скрыто в повседневном шуме. Тебе нужно будет взять с собой удобную одежду и коврик. Также телефоны и источники света будут изолированы