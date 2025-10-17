Усадьба, свечи, вино, ковры и волшебный дудук. В каминном зале усадьбы зажгут свечи, разольют по бокалам красное вино и преломят хлеб. Маэстро Оганес Казарян посвятит публику в историю одного из древнейших в мире инструментов — дудук. Участники расположатся на старинных коврах и подушках, а старинный особняк наполнится атмосферой захватывающих путешествий, старых мифов и эпоса и величественной природы. Разрешается: - спать (да, прям лёжа на коврах в особняке!) - восстанавливать нервную систему - наслаждаться :) Оганес Казарян воспроизведёт древние национальные мелодии, а также авторские композиции в стиле минимализма и акустического нью-эйджа. Для истинного погружения и умиротворения концерт будет сопровождаться видеопроекцией полотен великих художников с изображением осени. Сбор гостей в каминном зале: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билета входит приветственный бокал вина и фуршет (домашний хлеб и ремесленные сыры).