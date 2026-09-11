Про событие
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Похожие события
Комментарии
Мы с ребятами больше всего времени провели на локации посвященной искусству: ✍🏻 Прожили былой опыт по-новому с Викторией Железновой (позволили рассказчику истории увидеть ситуацию, которая его тревожила, под другим углом) 🗣 Узнали какой может быть наша речь с Ингой Брик (попробовали правильно дышать, изучили упражнения, узнали много "технической" базы для хорошей речи) 🦹🏼 Повеселились на актёрском тренинге с Карленом Кардашьяном (тут я филонила, скажу честно, уж больно хотелось просто понаблюдать за происходящим) Фестивалю не хватило только одного - микрофонов)) Уж больно тяжело порой было спикерам докричаться до самых дальних зрителей) В остальном - очень рекомендую этот фестиваль, и очень рекомендую идти в одиночестве! Раскроете все свои зажимы, пополните книгу контактов 🫶🏻💔
Очень крутой фест для углубления изучений коммуникаций. Место, где можно попробовать разные фишечки, тут же не отходя от кассы😁 очень понравился такой формат и очень надеюсь, что фестиваль закрепится в Москве и будет проводится хотя бы раз в год ❤(сами ребята из Питера)