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  1. Москва
  2. События

Взаимно.фест

Место проведения уточняется

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Фестиваль, посвящённый многообразию общения и взаимодействия. Это живое пространство для тех, кто хочет научиться говорить, слушать, слышать и быть понятым. Без неловкости, без лекций — только практика. В этом году программа разделена на пять зон, чтобы каждый нашёл свой способ говорить и слышать: деловая, межличностная коммуникация, коммуникация через искусство, игры и знакомства, а также зона игр и знакомств. В программе коммуникативные игры, мастер классы по медиации и переговорам, игровые нетворкинги, работа в командах, мастер-майнды, книжные знакомства, формат 18+ про близость и границы, возможность попробовать себя в комедийной импровизации и партнеринге и других форматах. Куратор фестиваля: Жанна Мороз — тренер по коммуникации, актриса и продюсер культурных проектов. Больше информации по мероприятию можно задать в тг: https://t.me/vzaimnofest Остались вопросы? Пиши организатору: https://t.me/tomastulova

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Комментарии

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Дина
21 октября 2025, 15:38

Очень крутой фест для углубления изучений коммуникаций. Место, где можно попробовать разные фишечки, тут же не отходя от кассы😁 очень понравился такой формат и очень надеюсь, что фестиваль закрепится в Москве и будет проводится хотя бы раз в год ❤(сами ребята из Питера)

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Юлия
20 октября 2025, 02:48

Мы с ребятами больше всего времени провели на локации посвященной искусству: ✍🏻 Прожили былой опыт по-новому с Викторией Железновой (позволили рассказчику истории увидеть ситуацию, которая его тревожила, под другим углом) 🗣 Узнали какой может быть наша речь с Ингой Брик (попробовали правильно дышать, изучили упражнения, узнали много "технической" базы для хорошей речи) 🦹🏼 Повеселились на актёрском тренинге с Карленом Кардашьяном (тут я филонила, скажу честно, уж больно хотелось просто понаблюдать за происходящим) Фестивалю не хватило только одного - микрофонов)) Уж больно тяжело порой было спикерам докричаться до самых дальних зрителей) В остальном - очень рекомендую этот фестиваль, и очень рекомендую идти в одиночестве! Раскроете все свои зажимы, пополните книгу контактов 🫶🏻💔

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