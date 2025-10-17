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Диджей-йога-сет «Погружение в лес»
Студия йоги Погружение, набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код 7890#
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Практика хатха-йоги под специально созданный диджей-сет в тематике «погружение в лес». Создатели проработали все до мелочей, чтобы твой опыт стал незабываемым. Прогулка по сознанию, проживание в теле, звуковое погружение и визуально-эстетичное наслаждение. Преподаватель в практике 4 года, имеет разрешение от Дай Ламы на ведение йоги, лекций и медитаций. Обучалась в федерации йоги. Как попасть+ вопросы организатору: Тг @im_leslet Запись в тг через бота. Предзапись обязательна — количество мест ограничено
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