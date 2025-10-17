Практика хатха-йоги под специально созданный диджей-сет в тематике «погружение в лес». Создатели проработали все до мелочей, чтобы твой опыт стал незабываемым. Прогулка по сознанию, проживание в теле, звуковое погружение и визуально-эстетичное наслаждение. Преподаватель в практике 4 года, имеет разрешение от Дай Ламы на ведение йоги, лекций и медитаций. Обучалась в федерации йоги. Как попасть+ вопросы организатору: Тг @im_leslet Запись в тг через бота. Предзапись обязательна — количество мест ограничено