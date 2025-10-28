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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Красноярске

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

  1. - Тыквенные события
  2. - Страшно интересно!

Внимание: подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Собираем городские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь нашли события для разного состояния души.

Тыквенные события

Карнавальная ночь
Карнавальная ночь

Отпустите свою фантазию в волшебный полёт и погрузись в атмосферу мистики и таин...

TOMMY HOUSE, улица Дубровинского, 1И

Бесплатно

Мультикоттедж хэллоуин
Мультикоттедж хэллоуин

Твой настрой отрываться в этот вечер — самое главное для. Ведь именно ты главна...

Адрес будет объявлен в день проведения мероприятия

от 2000₽

Raumtester [Пир, Мск] x Spiridonov + Iskra
Raumtester [Пир, Мск] x Spiridonov + Iskra

Raumtester — лицо главных столичных лайнапов, после b2b c Собчак уже и светских....

M96

500₽

Halloween Rock Fest
Halloween Rock Fest

Традиционный ежегодный мистическо-рок-н-ролльный костюмированный фестиваль. Му...

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

600₽

Велесова ночь: Явь и Навь
Велесова ночь: Явь и Навь

Волшебная ночь, которая стирает грань между реальностью и волшебством! Предания ...

до
Максимилианс

350₽

Grotesque
Grotesque

Возвращение страшно свэгового бункера, в рамках Хэллоуинской ночи. Тебя ждёт по...

M96

от 400₽

Велесова ночь
Велесова ночь

Велесова ночь — это древнеславянский праздник, посвящённый переходу осени в зиму...

Новые имена, улица Академика Павлова, 37А

Бесплатно

Страшно интересно!

Творец и творение. От Пигмалиона до Франкенштейна
Творец и творение. От Пигмалиона до Франкенштейна

Мистический арт-ужин с Ксюшей Ильченко. На лекции ты будешь изучать отношения между творцом и творением, узнаешь, как власть над жизнью и смертью влияет на личность и каким образо...

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

от 2500₽

Что есть в статье:

  1. Тыквенные события
  2. Страшно интересно!

Комментарии

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Ариша | Kaver Team
29 октября 2025, 20:16

Добавили ещё больше поводов для танца и страшно-интересный арт-ужин! :)

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