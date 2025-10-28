Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Красноярске

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Собираем городские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь нашли события для разного состояния души.
Тыквенные события
Отпустите свою фантазию в волшебный полёт и погрузись в атмосферу мистики и таин...
Бесплатно
Твой настрой отрываться в этот вечер — самое главное для. Ведь именно ты главна...
от 2000₽
Raumtester — лицо главных столичных лайнапов, после b2b c Собчак уже и светских....
500₽
Традиционный ежегодный мистическо-рок-н-ролльный костюмированный фестиваль. Му...
600₽
Волшебная ночь, которая стирает грань между реальностью и волшебством! Предания ...
350₽
Велесова ночь — это древнеславянский праздник, посвящённый переходу осени в зиму...
Бесплатно
Страшно интересно!
Мистический арт-ужин с Ксюшей Ильченко. На лекции ты будешь изучать отношения между творцом и творением, узнаешь, как власть над жизнью и смертью влияет на личность и каким образо...
от 2500₽
Добавили ещё больше поводов для танца и страшно-интересный арт-ужин! :)