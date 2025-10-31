Мистический арт-ужин с Ксюшей Ильченко. На лекции ты будешь изучать отношения между творцом и творением, узнаешь, как власть над жизнью и смертью влияет на личность и каким образом творение отражает внутренние конфликты автора. Погрузишься в мир произведений, где авторы превращают мечты в реальность и задаются глубокими вопросами об ответственности и границах творчества. Почему некоторые создания оживают — в мифах и кино? Как любовь, амбиции и ответственность переплетаются в образах Пигмалиона и Франкенштейна? И что эти истории рассказывают нам о самих себе? Разберём миф о Пигмалионе, Буратино и Пиноккио, Франкенштейна, Бедных-несчастных и не только. Арт-ужин будет дополнен сет-дизайном стола и авторскими угощениями, подобранными под тематику встречи + красивые снимки на память. Билет для свидания с собой — 2500 руб. Парный билет для свидания с близким — 4000 руб. Запись через ВКонтакте в сообщениях группы.