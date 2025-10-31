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  1. Красноярск
  2. События

Мультикоттедж хэллоуин

Адрес будет объявлен в день проведения мероприятия

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от 2000₽ до 5400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Твой настрой отрываться в этот вечер — самое главное для. Ведь именно ты главная составляющая успешной тусовки! На баре тебя ждёт особое хэллоуин-меню: — Авторский фруктово-шипящий пунш с гранатом — Горячие шоты, и настойка на леденцах — Классика, для тех кто предпочитает проверенные сочетания — А так же, можно приносить своё! Дресс-код свободный, но лучше создать свой уникальный образ чтобы поддержать тематическую атмосферу хэллоуина.

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