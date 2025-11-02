Велесова ночь — это древнеславянский праздник, посвящённый переходу осени в зиму. Согласно поверьям, в ночь на 1 ноября граница между тремя мирами — Явью (нашим миром), Навью (загробным миром) и Правью (миром богов) — стирается, и у живых людей, душ умерших и духов (причём как добрых, так и злых) появляется возможность перемещаться между ними. Программа: — с 13:00 до 15:00 квест "Три сестры" тематические интерактивные локации — с 15:15 до 16:00 конкурс костюмов, покажи своего персонажа во всей красе — с 16:00 до 18:00 концерт и жутковатые игры для вас выступят резиденты НОВЫЕ: Творческие мастерские и Лунная фаза — с 18:20 до 20:00 киновечер (14+). Дресс-код: костюмы в стилистике славянских традиций и мифологии: люди, боги, духи, нечисть.