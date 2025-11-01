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Про событие
Возвращение страшно свэгового бункера, в рамках Хэллоуинской ночи. Тебя ждёт полноценный балаган, от которого взорвётся голова, конечно тыквенная. Каждый из резидентов и участников ивента примут облик в участников шапито, ты тоже готовь свой костюм и стань частью балагана.
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