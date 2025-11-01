ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Grotesque

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Возвращение страшно свэгового бункера, в рамках Хэллоуинской ночи. Тебя ждёт полноценный балаган, от которого взорвётся голова, конечно тыквенная. Каждый из резидентов и участников ивента примут облик в участников шапито, ты тоже готовь свой костюм и стань частью балагана.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста