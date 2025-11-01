Возвращение страшно свэгового бункера, в рамках Хэллоуинской ночи. Тебя ждёт полноценный балаган, от которого взорвётся голова, конечно тыквенная. Каждый из резидентов и участников ивента примут облик в участников шапито, ты тоже готовь свой костюм и стань частью балагана.