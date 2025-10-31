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  1. Красноярск
  2. События

Карнавальная ночь

TOMMY HOUSE, улица Дубровинского, 1И

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Отпустите свою фантазию в волшебный полёт и погрузись в атмосферу мистики и таинств! Хэллоуин — это время, когда можно смело экспериментировать с образами: превращайся в загадочных ведьм, лови взгляды как коварные вампиры, или вдохновляйся классикой — черепами, привидениями и зловещими монстрами. Пусть эта ночь станет волшебной историей, которую ты захочешь вновь и вновь переживать! Стоимость уточняй у организатора.

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