Отпустите свою фантазию в волшебный полёт и погрузись в атмосферу мистики и таинств! Хэллоуин — это время, когда можно смело экспериментировать с образами: превращайся в загадочных ведьм, лови взгляды как коварные вампиры, или вдохновляйся классикой — черепами, привидениями и зловещими монстрами. Пусть эта ночь станет волшебной историей, которую ты захочешь вновь и вновь переживать! Стоимость уточняй у организатора.