Максимилианс
Красноярск, улица Партизана Железняка, 17
Красноярский «Максимилианс» — часть сети клубных ресторанов, работающих в крупных городах России и заслуживших хорошую репутацию и любовь публики. В какой бы ресторан ты не пришёл, тебя всегда ожидают вкусная еда, живая музыка, уютный интерьер и дружеская атмосфера. Одной из особенностей ресторана является уникальный интерьер. Уже много лет «Максимилианс» сотрудничает с высококлассным специалистом — ирландским архитектором-краснодеревщиком Подригом О’Двайером. В оформлении интерьера обязательно используются предметы антиквариата. Каждый ресторан является подлинным произведением искусства: барные стойки ручной работы, старинные буфеты, зеркала, шкафы, резные порталы, лестницы и другие предметы, созданные в начале прошлого века и собранные в Европе на аукционах и в антикварных домах. «Максимилианс» — это сочетание высококлассной баварской кухни и концертной площадки, где проходят грандиозные шоу и живые концерты звезд российской и зарубежной эстрады. Время работы: Понедельник — четверг с 12:00 до 00:00 Пятница — суббота с 12:00 до 05:00 Воскресенье с 12:00 до 00:00 https://krs.maximilians.ru/
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