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Halloween Rock Fest

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Традиционный ежегодный мистическо-рок-н-ролльный костюмированный фестиваль. Музыку дарят: Мистер Гро... Забытые сны Чёрное небо Без дел Анастасия Русскина Tihi Val Touch of Rain По брони столов и всем вопросам звони по номеру 250-60-90, 230-00-40 или напиши в WhatsApp и телеграм +7-913-042-3446

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