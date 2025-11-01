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Традиционный ежегодный мистическо-рок-н-ролльный костюмированный фестиваль. Музыку дарят: Мистер Гро... Забытые сны Чёрное небо Без дел Анастасия Русскина Tihi Val Touch of Rain По брони столов и всем вопросам звони по номеру 250-60-90, 230-00-40 или напиши в WhatsApp и телеграм +7-913-042-3446
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