Волшебная ночь, которая стирает грань между реальностью и волшебством! Предания оживают, древние силы пробуждаются от векового сна. Стань частью самого мистического события осени, где Явь встречается с Навью, а реальность переплетается с магией. Примерь самые невероятные костюмы и роли, выпусти свои тайные желания и ничего не бойся! Весь вечер для тебя на сцене кавер-группа ДнК.