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  1. Красноярск
  2. События

Велесова ночь: Явь и Навь

Максимилианс
улица Партизана Железняка, 17

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Волшебная ночь, которая стирает грань между реальностью и волшебством! Предания оживают, древние силы пробуждаются от векового сна. Стань частью самого мистического события осени, где Явь встречается с Навью, а реальность переплетается с магией. Примерь самые невероятные костюмы и роли, выпусти свои тайные желания и ничего не бойся! Весь вечер для тебя на сцене кавер-группа ДнК.

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