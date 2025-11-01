Велесова ночь: Явь и Навь
улица Партизана Железняка, 17
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Волшебная ночь, которая стирает грань между реальностью и волшебством! Предания оживают, древние силы пробуждаются от векового сна. Стань частью самого мистического события осени, где Явь встречается с Навью, а реальность переплетается с магией. Примерь самые невероятные костюмы и роли, выпусти свои тайные желания и ничего не бойся! Весь вечер для тебя на сцене кавер-группа ДнК.
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