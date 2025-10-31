ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Raumtester [Пир, Мск] x Spiridonov + Iskra

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Raumtester — лицо главных столичных лайнапов, после b2b c Собчак уже и светских. Артист, впитавший в себя дух и культуру Берлина, для которого флагман — исследование русского рейва и его аутентичности. В прямом переводе «тестировщик», который выплеснул все свои наработки в громкое промо ПИР. Помимо брутального Серёжи, тебя ждут ещё двое не менее основательных столбов шоу-программы, Матвей и Кирилл. Такой вот сказочный лайнап из трёх богатырей. Будет цель создать аутентичную атмосферу грядущего праздника без условных клеше. Тебя же, просят дополнить красоту ночи своим нарядом. Без ограничений потока фантазии, главное — выдержанный зловещий дарковый лук.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста