Рассказываем, что посмотреть в Питере туристу, где жить и где поесть

Что будет в статье:

Классические туристические маршруты, безусловно, стоит пройти – увидеть балет в Мариинке, подняться на смотровую площадку Петропавловской крепости, прокатиться по рекам и каналам. Но Петербург гораздо многограннее! В этом путеводителе по Санкт-Петербургу мы расскажем о популярных и необычных местах, которыми можно разнообразить привычный туристический маршрут, а также о том, куда заселиться, где поесть и многое другое.

Где остановиться в Санкт-Петербурге

Гестхаус Bronza

Уютное и атмосферное место для проживания в историческом здании с интерьерами «того времени» в центре Санкт-петербурга. Небольшое количество номеров обеспечит тихий отдых, можно организовать проживание с завтраком.

Ключевое преимущество – гестхаус находится в шаговой доступности от ключевых достопримечательностей Санкт-петербурга – Эрмитажа, Дворцового моста, Исаакиевского собора и Ростральных колонн.

Адрес: Адмиралтейская наб., д. 12-14 (м. Адмиралтейская)

Апарт-отель Sokroma «Библиотека»

Отель состоит из 8 студий с двухуровневой планировкой и разделением на спальню и гостиную. Также есть полностью оборудованная кухня и все необходимые бытовые удобства. Sokroma «Библиотека» находиться в центре Питера рядом с Лиговским и Невским проспектом, а один из самых популярных ТЦ города – «Галарея» – находится почти что через дорогу.

Главная фишка – своя библиотека при отели, о чем говорится уже в названии.

Из минусов – нельзя остановиться с питомцем.

Адрес: Пушкинская ул., 19 (м. Маяковская, Площадь Восстания, Достоевская, Владимирская)

Коливинг Soul Kitchen Hostel

Здесь царит домашняя атмосфера комфорта в сочетании с интересным разношёрстным сообществом. В Soul Kitchen Hostel останавливаются и остаются на длительное проживание туристы и жители города – предприниматели, дизайнеры, IT-специалисты. Просторные общие пространства располагают к общению и взаимодействию.

В гостиной есть кинопроектор, настолки, виниловый проигрыватель. Здесь также проходят самые разные popup-мероприятия. Кухня полностью оборудована, в том числе старинной печью и плиткой, которые сохранились с XIX века. Каждое воскресенье здесь проходят совместные завтраки.

В коливинге можно снять как место в общей 8-ми местной комнате, так и комнату чисто для своей компании или даже персональный люкс.

Адрес: наб. реки Мойки, 62/2 (м. Адмиралтейская) (старый адрес, актуальный до 25 апреля 2024 года). Новый адрес с 25 апреля 2024 года: пер. Гривцова, 2 (м. Адмиралтейская, Спасская, Сенная площадь, Садовая, Гостиный двор)

Отель We&I by Vertical

Это целый комплекс развлечений и сервисов с удобными апартаментами в индустриальном стиле с мини-кухнями. Здесь можно не только отдыхать, но и найти новых друзей и стать частью творческого комьюнити.

В отеле нет скучных и привычный гостиничных локаций, здесь гостей регистрируют в баре и одновременно наливают коктейль, а по вечерам в кинотеатре при отеле крутят фильмы Хичкока и Спилберга.

В распоряжении гостей находятся стильная прачечная как в американских сериалах, круглосуточный бар, коворкинг, фитнесс-зал, где также проходят тренировки по йоге, растяжке или гвоздестоянию, и многое другое.

Адрес: Московский пр., 73 корп. 3 (м. Фрунзенская)

Что посмотреть в первую очередь

Если ты уже обошёл все базовые и главные достопримечательности города – Дворцовую площадь, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор и т.д, обрати внимание на другие популярные места города, которые приятно тебя удивят.

Анненкирхе – самая известная арт-церковь

Фешенебельное место, культурный центр и всё еще действующая лютеранская церковь с богатой и сложной, но яркой историей. Она дважды горела, ее закрывали и открывали вновь, когда-то здесь тусовались местные панки, а в подвале церкви до сих пор храниться кое-что жуткое и памятное.

У нас есть отдельный материал – прогулка по Анненкирхе с нашей редакцией от и до. Там ты увидишь часть экспозиции эпохи рок-клуба, которой в данный момент в кирхе уже нет.

Сегодня Анненкирхе – площадка для самых разных, но неизменно атмосферных мероприятий. Здесь проводят концерты, спектакли, выставки. Сама локация представляет собой гротескное и мистическое произведение искусства для самых атмосферных фотографий.

Эту церковь можно назвать одной из самых необычных не только в Питере, но и, пожалуй, во всей России.

Адрес: Кирочная ул., 8В (м. Чернышевская)

Анненкирхе – одна из самых необычных локаций для атмосферных фотографий, вошла в нашу подборку «Места для необычной фотосессии в Санкт-Петербурге». Заглядывай, там еще много крутых локаций.

Оранжерея Таврического сада – питерские тропики

Тропический уголок, который принимает гостей круглый год. Здесь можно познакомиться с коллекцией тропических и субтропических растений, сделать эстетичные «зелёные» фотографии в зарослях или у фонтана, а также отдохнуть в уютной кофейне на втором этаже с видом на местные джунгли.

Здесь часто проходят живописные концерты, в том числе и при свечах, а сама Оранжерея находиться при спокойном и уютном Таврическом парке. Об этом и других хороших парках города рассказываем ниже в отдельном разделе.

Адрес: Шпалерная ул., 43 (м. Чернышевская)

Севкабель порт – самая живая арт-площадка города

Одно из самых популярных мест Санкт-Петербурга, крайне разноплановое пространство города, где ты сможешь посетить самые разные события – от вечеринок и маркетов до уроков по скейтбордингу и кинопоказов. Летом в Севкабеле работает кинотеатр под открытым небом, а зимой – каток с видом на Финский залив.

Теперь пара слов об особенно ярких резидентах, которые часто появляются в нашей афише:

В пространстве ЦЕХ проходят масштабные выставки, которые каждый день собирают большую публику. Например, сейчас там идет московская выставка «Панк-культура. Король и Шут».

Посмотреть кино, попасть на вечеринку или просто выпить можно в баре «Мачты». Кинопоказы здесь бесплатные, а заплатить надо только за еду.

Камерный и яркий проект, который заслуживает твоего внимания – театр ZART HOUSE. Мы часто ходим к ним в гости, и можем отметить, что спектакли у них разноплановые, но хорошие. Вот несколько отзывов от ребят из комьюнити «Кавра»:

Игра актеров была прям очень даже хорошей, пару раз забывал о том, что нахожусь в театре, настолько это было реалистично и круто. Теперь отметил для себя этот театр для похода на какой-нибудь другой спектакль?? Семён о спектакле «Мизери»

Там было прекрасно всё: и девушка в главной роли, и подобранная музыка, помогающая уловить суть, и декорации, и работа со светом. В этом спектакле рассказывается про душу, которая проходит через различные испытания на Земле: рождение, счастье, любовь, измена, потери... Все наши эмоции цикличны. Ничто не случайно, никто не случаен. Все события, будь то радостные или печальные, в нашей жизни не просто так. Вот какой посыл несёт «На Ощупь». За час спектакля я испытала весь спектр эмоций. Временами хотелось смеяться, временами плакать. А иногда просто наблюдать за актёрской игрой и обдумывать всё, что происходит в МОЕЙ жизни. Этот спектакль однозначно задел мою душу. Мари о спектакле «На ощупь»

Тема, затронутая в данной постановке, принятие себя такой, какая ты есть. Актрисы рассказывали про свой жизненный опыт. У каждой была своя история, которая настолько сильно трогала душу, что невольно хотелось подойти и обнять каждую девушку. После выступления было время для обсуждения. У всех зрителей на стульях лежали бумажки с вопросами. Кто хотел, мог высказаться либо рассказать свою историю принятия себя. Этот спектакль произвёл на меня огромное впечатление. Однозначно рекомендую его посетить. Не останетесь равнодушными и вынесете свой урок ?? Мари о спектакле «Это не я, это моё тело»

И это только на поверхности. Севкабель никогда не спит и каждый день каждого сезона здесь проходит множество самых разных активностей.

Адрес: Кожевенная линия, 40, Гавань Васильевского острова (м. Василеостровская)

Арт-центр «Пушкинская – 10»

Это яркая неформальная достопримечательность и одно из самых популярных туристических мест арт-среды. На территории пространства работает 15 художественных галерей, концертная площадка, два клуба, студия звукозаписи и творческих мастерские.

Здесь работают музыканты Владимир Волков, Вячеслав Гайворонский, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Дмитрий Шубин.

Ценителям музыки придутся по душе улица Джона Леннона прямо во внутреннем дворе центра, а также Музей Битлз от «битлзфана всея Руси» художника и литератора Коли Васина.

Здесь собраны самые разные раритеты и артефакт так или иначе связанные с «битлами», а особая атмосфера и мини-экскурсия для гостей позволит погрузиться с головой в ярким и сумасшедший, но душевный и ламповым мир Музыки.

При центре также работает Первый национальный музей рок-музыки. Это место собрало в себя удивительную историю зарождения и становления отечественной рок-сцены и её ярчайших представителей. Особенно ценны подлинные артефакты той эпохи – афиши и плакаты концертов, письма, инструменты и оборудование музыкантов.

Корейское издание альбома КИНО «Это не любовь» с ошибками в названии, авторская рукопись с текстом песни Бориса Гребенщикова «Серебро господа моего», огромное количество кассет и пластинок, рабочая звуковая аппаратура прошлых лет, загадочная панк-гитара, предположительно принадлежавшая Михаилу Горшенёву, и многое другое.

Мы тоже в были в Музее и встретились с его куратором Владимиром Рекшаном. Нас ждал увлекательный рассказ об истории многих артефактов и даже соло на разных гитарах от самого Владимира. Смотри пост-впечатление в нашем телеграм-канале.

Еще в центре есть Музей звука. Самая странная, но крайне интересная интерактивная площадка. Здесь собраны авторские музыкальные инструменты и графические партитуры. На многих из них можно поиграть, например, составить свою мелодию с помощью утюгов или на железных гайках. Самая масштабная инсталляция – звуковая карта Петербурга, с помощью которой можно услышать «голос» самых разных локация города.

Адрес: Лиговский пр., 53 (м. Площадь Восстания, Маяковская)

Планетарий №1 – самый большой планетарий России

Полный космос, не вылетая за пределы планеты Земля, обязателен к посещению в Питере. Ложись на мягкие пуфы и отправляйся в удивительное путешествие под куполом диаметром 37 метров.

Сегодня в планетарии показывают три фильма. «Планетарий» – авторское кино о становлении самого объекта, а также о зарождении Вселенной. «Буран. Освоение космоса» – фильм о развитии отечественной космонавтики и полёте легендарного космического корабля «Буран». «Разноцветная Вселенная» – яркое кино о всеволновой астрологии в рентгеновском, инфракрасном, ультрафиолетовом и гамма-диапазонах. Также здесь проводятся тематические лекции и даже концерты, зачастую с фантастическим визуалом.

Зимой при планетарии заливают каток.

Адрес: наб. Обводного канала, 74Ц (м. «Обводный канал», «Фрунзенская»)

Театр Блоха – самый-самый маленький театр России

Самый крохотный театр в самом блошином районе Питера – Пески. Это уникальное место со своей особой атмосферой и репертуаром. Здесь в крохотном помещении размером с кладовку расположилось театральное фойе, буфет, уборная, музей, зрительный зал на 6 гостей, кулисы и, конечно, сцена.

Театр спрятался в самом сердце города, но чтобы его найти, придется сначала купить билет.

Мы тоже были на спектакле и сделали цвелый обзор «Заходишь, и сразу хочется улыбаться».

Адрес: около 15 минутах ходьбы от м. «Площадь Восстания» и «Чернышевская»

Парк аттракционов «Дива-остров»

Один из лучших парков аттракционов в России насчитывает 46 разнообразных аттракционов. Есть экстремальные для взрослых, семейные для компаний разного возраста и детские. Здесь можно прокатиться на русских горках трех разных уровней сложности, посмотреть на город с высоты птичьего полета на колесе обозрения, пощекотать нервишки на «Бустере» и «Катапульте» и многое другое. Перекусить можно в пиццерии, шале и бургерной на территории парка.

В общем, «Диво Остров» – это целый город развлечений среди живописной зелени острова, где можно найти аттракцион по душе.

Но обрати внимание, что парк закрыт в зимний период.

Адрес: Кемская ул., 1А (м. Крестовский остров)

Популярные кафе, бары и рестораны Санкт-Петербурга

«La Vue» – ресторан с исторической панарамой

Здесь предлагают современную европейскую кухню и захватывающий панорамный вид 260 градусов на исторический центр города с высоты 60 метров. Ресторан разделен на 7 залов, в том числе винотека, дегустационный зал, гостиная, всесезонная и открытая террасы.

«La Vue» отличается авторским подходом к приготовлению блюд и богатой винной картой.

Адрес: Пироговская наб., 5/2 (м. Площадь Ленина)

«Лаборатория 31» на Марата – химия с градусом

Об этом баре знает даже самый последний трезвенник. Здесь варят коктейли и разливают их по пробиркам и дымящимся колбам, а со стены с одобрением поглядывает Уолтер Уайт и знаменитые учёные. В пробирках преимущественно сиропы и крепкий алкоголь, но любителей пива порадуют крафтовым пенным. Алко-химическое меню дополняет лаконичная кухня в виде закусок, салатов, мясных блюд и даже роллов по классическим рецептам.

Есть второй бар на Гороховой.

Адрес: ул. Марата, 35 (м. Владимирская), ул. Гороховая, 31 (м. Сенная площадь, Садовая, Спасская)

«Dans Le Noir?» – ресторан в полной темноте

Обед или ужин без всякого источника света позволяет по-новому открыть для себя вкусовые ощущения и ароматы блюд.

Ещё один интересный факт об этом ресторане, в заведении работают незрячие официанты. Взаимодействие с окружающей средой в полной темноте позволяет примерить на себе подобный опыт. Приём пищи превращается в увлекательный квест, где приходится полагаться только на вкус, обоняние и осязание. Каждый раз можно выбрать новое меню, чтобы испытать новые ощущения. Главное не промазать вилкой мимо рта.

Адрес: Биржевой пер., 2 (м. Василеостровская)

«Чердак художника» – ресторан в картинной галерее

Ресторан-фондю находится на четвёртом этаже Галереи Искусств и представляет собой продолжение экспозиции самой галереи. В ресторане работает два зала «Музыкальный» и «Прованс», а также открытая терраса с видом на канал Грибоедова.

Фирменное блюдо – фондю из трёх швейцарских сыров.

Адрес: ул. Ломоносова, 1/28 (м. Невский проспект, Гостиный двор, Спасска, Сенная площадь, Садовая)

«Саквояж Беременной Шпионки» – хулиганский кафе-бар-аттракцион

Креативный околошпионский интерьер с элементами черного юмора, обволакивающая атмосфера таинственности, вкусная еда и приятная компания. Здесь из стен лезут человеческие руки, везде разбросаны всякие шпионские гаджеты, висят фотографии жертв и подозреваемых, а центре настоящий автомобиль ГАЗ 21 ВОЛГА. В «Саквояже» есть зал в красном цвете с фотографиями и эскизами в стиле «Камасутра» – очень романтично и интригующе для свидания, но всё в пределах дозволенного.

Кафе славится авторскими коктейлями с необычным оформлением, а местные бармен-шоу всегда производят впечатление на гостей. В меню – европейская и русская кухня с оригинальной подачей.

Каждую среду в кафе проходит квест с загадками и интригой со специальной гостьей – самой беременной Шпионкой.

Еще одна фишка – связь между столами через телефоны. Ты можешь тайно связаться по телефону со смежными столиками, как будто ведёшь переговоры с другими агентами! И никто посторонний не сможет это прослушать.

Адрес: ул. Большая Конюшенная, 17 (м. Невский проспект, Адмиралтейская)

«Синий Пушкин» – барная «вишенка» Сергея Шнурова

Здесь царит атмосфера бурного веселья и свободы под громкую музыку и яркий синий свет. За барной стойкой нередко можно встретить кого-нибудь из петербургской богемы.

Есть легенда, что великий Пушкин подавился вишенкой из бокала в одном из кабаков Северной столицы и посинел. В память об этом теперь во всех коктейлях здесь присутствует эта ягода!

В меню – сытные блюда по типу пиццы и пасты, легкие закуски и большой выбор алкоголя и фирменных коктейлей.

Адрес: Жуковского ул., д. 3 (м. Маяковская)

«Молот Ведьм» – бар-музей тёмных сил

Здесь царит дух сурового Средневековья. Тебя ждут магические зелья и угощения от тёмных мастеров. Выбери свою сторону – Ведьминский зал или Орден Святого Бахуса. В первом обитают оборотни, вурдалаки и вампиры, во втором – отрекаются от ереси, а для особо «осквернённых» работает пыточная.

Меню также делиться на две части – ведьминское и меню святой инквизиции.

Адрес: ул. Разъезжая, 37 (м. Лиговский проспект)

«Ленинградский экспресс» – кафе с железной дорогой

Это интересное место, где можно не только насладиться европейской кухней и крафтовым пивом.

Главная фишка заведения – подача блюд при помощи настоящей железной дороги, проходящей через весь зал. Мини-поезда подъезжают к каждому столику, что создаёт эффект путешествия. Кроме того, интерьер оформлен в виде достопримечательностей Петербурга и Карелии.

Адрес: ул. Салова, д. 61 стр. 1, помещение 906-н (м. Бухарестская)

Другие популярные места у туристов

Брусницын – культурный квартал у Финского залива

Арт-пространство на территории исторического Кожевенного завода предлагает гостям и жителям города большое разнообразие досуга. Здесь можно выпить кофе или поесть в одном из многочисленных заведений, посетить самые разные мероприятия, поработать в коворкинге, позаниматься спортом на открытых площадках или просто прогуляться по живописной набережной.

Вот парочка локаций пространства, которая может тебе понравиться:

В «Брусницыне» находится иммерсионное пространство «Lumion», в котором сошлись передовые технологии и креатив художников. Центр представляет иммерсивные цифровые инсталляции и 3D-графику, созданные лучшими специалистами в этой сфере.

Для любителей вечеринок на открытом воздухе здесь работает площадка «Roof Place». В теплое время года здесь собираются самые громкие тусовки под звездами с видом на огни ночного города.

Адрес: Кожевенная линия, 30 (м. Василеостровская)

Новая Голландия – главный арт-остров Петербурга

Больше зонированый творческий кластер, где регулярно проходят выставки, концерты, кинопоказы, выступления, мастер-классы.

Здесь зоны для пикников на траве, павильон для лекций, большое количество гастрономических заведений для самого разного бюджета.

В «Новой Голландии» также находится бесплатная галерея «Цифергауз», которая радует гостей бесплатными мультимедийными выставками.

Здесь же находится знаменитое пространство «Бутылка». Круглое необычное здание, в прошлом тюрьма, теперь арт-площадка в 3 этажа. На первом собрались ресторанные проекты, на втором – шоурумы и магазины, на третьем – территория здоровья, красоты и спорта.

Летом на большом газоне работает летний кинотеатр, а зимой здесь заливают каток.

Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2 (м. Адмиралтейская)

«Подписные издания» – самый известный книжный магазин Питера

Одно из самых популярных мест у туристов и жителей города, где собрано огромное количество литературы самых разных направлений. Основной сегмент представляет художественная проза, книги по философии, литературоведению, истории, в том числе театра и кино. Сотрудники магазина – книголюбы со стажем – всегда рады помочь с выбором и обсудить новинки рынка.

На первом этаже магазина работает кофейня «Знакомьтесь, Джо!», а на втором – кафе «Подписные булочки». Можно приобрести книгу и сразу погрузиться в течение с чашечкой ароматного напитка.

Адрес: Литейный пр., 57 (м. Площадь Восстания)

Третье место – арт-резиденция в особняке XIX века

Уникальное пространство в Санкт-Петербурге, где реализовываются самые разные творческие проекты.

Основной интерес, конечно, представляет сам особняк, в стенах которого проходят выставки, спектакли, кинопоказы и многое другое. Его богатое убранство, лепнина, легкая потрепанность создает эффектный гротескный образ для атмосферной фотосессии.

Окрестности внутри двора также представляют собой интересную локацию: неоновые вывески, арт-объекты и деревянный настил при кафе. Всё это может стать стильным антуражем для ярких фотографий и таких же впечатлений от взаимодействия с творческой средой.

Адрес: Литейный пр., 62 (м. Достоевская, Владимирская, Маяковская, Площадь Восстания)

Кладбища Александро-Невской Лавры – вечное искусство в камне

Сокральное местро для ценителей истории и архитектуры. Во-первых, сама территория лавры с её величественными храмами располагает к тихому созерцанию, а ухоженное кладбище с могилами известных деятелей культуры и науки XIX-XX веков – это настоящий музей под открытым небом. Тут можно увидеть впечатляющие памятники и надгробия. Прогулка по этому историческому некрополю – это отличный способ познакомиться с историей города и насладиться ее мистической атмосферой.

Адрес: наб. реки Монастырки, 1 (м. Площадь Александра Невского)

В какие музеи стоит сходить

Музей теней – всё о shadow art

Это не просто музей, где показывают фокусы-покусы по законам физики. Это настоящий мини-путеводительно по Санкт-Петербургe и его знаковым достопримечательностям и культурным ассоциациям. Есть также отвлечённые экспонаты, но основная экспозиция посвящена городу на Неве. Здесь развивается воображение и креативное мышление. У тебя есть возможность посмотреть на привычные вещи под нестандартным углом с помощью игры света и тени.

Посетить музей можно только в формате экскурсии на русском или английском языке, которая проходит каждые полчаса.

Адрес: ул. Большая Конюшенная, д. 5А, вход во двор через калитку, код домофона 769 (м. Невский проспект)

Свиное рыло – полная дичь, в которую хочется возвращаться

Точка слёта радикального, ироничного, брутального искусства российских художников, в том числе и легендарного Васи Ложкина. Сам музей-галерея находится на последнем этаже неприметной парадной самого обычного двора, но за дверью находиться целый «поросячий», яркий, где-то несуразных мир дикого творчества и самых смелых сюжетов. Радует, что такая прелесть совершенно бесплатная.

Не рекомендуется для людей без чувства юмора.

Адрес: наб. Реки Фонтанки, 5 (м. Невский проспект, Гостиный двор)

Клуб-музей «Котельная Камчатка» – по следам легенд русского рока

Мекка питерского андеграунда, прошлом – котельная, где работал Виктор Цой, Александр Башлачев, Святослав Задерий, Андрей Машнин, Олег Котельников, Виктор Бондарик, сегодня – музыкальный клуб и музей на стыке прошлого и будущего. Здесь хранятся личные вещи легенд русского рока и тут же играют молодые музыканты.

Адрес: ул. Блохина, 15 (м. Горьковская, Спортивная)

Музей сновидений Зигмунда Фрейда – музей психической реальности

Интересное место для любителей психоанализа и изучения внутреннего мира человека. Музей посвящён не столько материальному наследию знаменитого психолога, сколько его идеям, теориям сновидений как особой психической реальности. Это попытка визуализировать, материализовать то, что обычно является эфемерным и субъективным – образы снов и бессознательные процессы.

Админ: Большой проспект П.С., 18A (м. Чкаловская, Спортивная)

Музей советских игровых автоматов – удар по ностальгии

Прикоснись к живой истории, ведь все автоматы в рабочем состоянии, и в них можно реально сыграть!

В музее собрана практически полная коллекция советских аркад – около 70% от общей совокупности, произведенной в Советском Союзе. Всего работает три отделения музея – два в Москве и один в Санкт-Петербурге. В петербургском филиале музея находится 53 экспоната, в том числе популярные «Морской бой», «Снайпер-2», «Баскетбол», «Хоккей» и многое другое.

Для любителей «вкусной» ностальгии здесь работают старые автоматы по продаже газировки и кваса, продают «винтажные» молочные коктейли, а для ламповых фотографий стоит аналоговая фотобудка и советский таксофон, который снимался в фильме Кирилла Серебренникова «Лето».

Адрес: Конюшенная пл., 2В (м. Невский проспект, Гостиный двор)

Понравилось? Это лишь малая часть необычных и интересных музеев Петербурга. Еще больше идей собрано в отдельном материале «ТОП–43 самых популярных музеев Санкт-Петербурга: список лучших музеев». Там и инопланетяне, и фрейдовские штукчки-дрючки, водочная история и многое другое.

Популярные парки

Летний сад

Один из лучших парков Санкт-Петербурга и историческое место, заложенное ещё при Петре I. Несмотря на простую геометрию аллей, сад производит очаровательное впечатление, особенно летом, когда всё цветёт и зеленеет. Фонтаны, пруд, где частенько можно встретить уток и даже лебедей, изящные скульптуры. Особо выделяется тоннель из металлических арок, увитый плющём и другими ползучими растениями. Это отличное место для неспешных прогулок и красивых фото.

В саду расположен музей-дворец Петра I в стиле барокко. Летом там можно увидеть интерьеры эпохи основателя города.

Конечно, такое место круглый год пользуется популярность у жителей и гостей города, поэтому обычно там очень людно. Такжесад живот по особому расписанию, с которым лучше ознакомиться перед визитом.

Адрес: наб. Лебяжьей канавки (м. Чернышевская, Невский проспект, Гостиный двор, Адмиралтейская)

Михайловский сад

Большой живописный сад вокруг одноимённого дворца. Во время прогулки у тебя есть возможность заодно посетить Русский музей в Михайловском дворце и полюбоваться красотой храма Спаса на Крови. Одна из главных достопримечательностей сада является 300-летний дуб.

Адрес: ул. Инженерная, 4 (м. Невский проспект, Гостиный двор)

Таврический сад

Отличная альтернатива туристическому и многолюдному Летнему саду. Здесь намного тише и спокойнее. Сад отличается мягким нестрогим ландшафтом с большим количеством клумб, прудов и аллей.

В тёплое время здесь обитает много уток, за которыми можно наблюдать со скамеек у береговой линии. Есть даже символический фонтан «Мальчик с утком» – ребенок держит птицу в руках, а из ее клюва льётся вода.

Как мы уже сказали выше, здесь находится знаменитая Оранжерея Таврического сада, которая также заслуживает внимания.

Адрес: Потёмкинская ул. (м. Чернышевская)

Парк культуры и отдыха имени Кирова

Парк на Елагином острове собрал в себе живописную природу и культурные достопримечательности, например, Елагиноостровский дворец, вокруг которого он и разбит. Парк граничит с Большой и Малой Невкой и находится в шаговой доступности от Крестовского острова и Петроградки.

Помимо культурной части здесь есть всё для активного отдыха: прокат лодок, велосипедов или роликов, площадка для волейбола, а зимой – каток и горки.

В будние дни попасть в парк можно бесплатно, в выходные – взрослый билет стоит 100 рублей. Входной билет для взрослого в Елагиноостровский дворец – 150 рублей (независимо от дня недели).

Адрес: Елагин остров (м. Крестовский остров)

Парк «Екатерингоф»

Раньше это была популярная загородная резиденция императрицы Екатерины I, а в XIX веке здесь проходили масштабные гулянья. К сожалению, сейчас многие исторические сооружения не сохранились, но прогулка по аллеям полузаброшенного парка, где когда-то гуляла знать, оставляет неизгладимое впечатление.

Сюда можно приехать для спокойной прогулки, чтобы покормить уток у пруда, полюбоваться красивой ротондой на берегу, подумать и помедитировать.

Адрес: Лифляндская ул., 12 (м. Нарвская)

Ржевский лесопарк

Настоящий сосново-лиственный лес с живописными полянами на окраине Петербурга. Нетронутый уголок природы с грибными местами и местными обитателями вроде бобров, выдр, белок и зайцев. Приезжай сюда, чтобы погулять по протоптанным тропинкам можно и подышать свежим воздухом среди деревьев.

Зимой здесь заливают каток, а летом жарят шашлыки и устраивают пикники на берегу живописного озера.

Адрес: Лен. область, ул. Коммуны (м. Ладожская)

Если хочешь с головой окунуться в жизнь и истории Северной столицы, изучить город с нетривиальном стороны, прогуляться по крутым локациям и еще много всего воодушевляющего, смотри подборку экскурсий в Санкт-Петербурге:

Надеемся, наш путеводитель по Санкт-Петербургу оказался для тебя полезным. Теперь ты знаешь, что посмотреть и где остановиться в Северной столице, куда отправиться первым делом и где поесть. Но это только вершина нашего «каврового» айсберга. Еще больше крутых мест и событий уже ждёт тебя в нашем приложении!