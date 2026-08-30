Ты когда-нибудь хотел увидеть Санкт-Петербург таким, каким он был при жизни Петра I? Каким бы мог стать город, если бы были реализованы самые яркие идеи застройки на берегу Невы в XVIII-XX веках? У тебя есть такая возможность! Образовательный проект «Петербург глазами инженера» и компания ARVIZIO приглашают тебя на экскурсию с дополненной реальностью «Несбывшийся и утраченный Петербург. Автобусная экскурсия с VR от Петропавловской крепости до стрелки Васильевского острова». Экскурсоводы, используя технологии и контент от ARVIZIO, покажут город, какой ты никогда не увидишь в реальности. Предварительная покупка билетов обязательна. Продолжительность: 3-3,5 часа. Вопросы и подробности по телефону.