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Мизери

ZART HOUSE
пл. Морской Славы, 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1400₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль поставлен по одноименному роману Стивена Кинга. Известный писатель на вершине творческой карьеры попадает в страшную аварию. По стечению обстоятельств его спасает обычная женщина, которая оказывается его безумной фанаткой. Пребывая в ее доме, писатель с каждым днем все больше понимает, что иногда реальность может быть страшнее самых жутких вымышленных монстров... Продолжительность: 2 часа с антрактом.

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