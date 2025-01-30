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На ощупь

ZART HOUSE
пл. Морской Славы, 1

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 1100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Эта история об одном человеческом воплощении души, которая принимает решение прожить сложную жизнь женщины. Она сама выбирает те сложности, с которыми ей предстоит встретиться на Земле, сама строит свой путь, чтобы стать сильнее. Ничто не случайно, никто не случаен. Всё люди и события встречаются нам на пути не просто так. Любовь, измены, моменты счастья и потери... Трогательная женская история, воплощённая через пластику, которая найдет отклик в сердце каждого человека, ведь шаг за шагом все мы движемся по тому пути, который выбрала наша душа, чтобы преодолеть всё и достичь той цели, которую поставила себе наша душа, прежде чем прийти в этот мир. Продолжительность – 1 час.

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