Захватывающее путешествие по Васильевскому острову, где ты заглянешь за величественные фасады и раскроешь секреты, скрытые во дворах-колодцах и роскошных парадных. Это уникальная возможность увидеть непарадный Петербург, ощутить дух старого города и узнать о его истории изнутри. Обрати внимание, что каждый день проходит несколько сеансов экскурсий, выбирай удобные для тебя дату и время. Что ты узнаешь: — Как формировался архитектурный облик Васильевского острова; — Какие тайны хранят дворы-колодцы; — Как парадные лестницы отражали статус и вкус владельцев домов; — Какие легенды связаны с Васильевским островом; — Как жили петербуржцы в прошлом. Почему эта экскурсия особенная: — Непарадный Петербург: ты увидишь город с другой стороны, без туристической суеты и помпезности; — Индивидуальный подход: экскурсия проводится в небольших группах, что позволяет гиду уделить внимание каждому участнику и ответить на все вопросы; — Увлечённый гид: группу будет сопровождать опытный гид, любящий свой город и знающий множество интересных фактов и историй; — Возможность сделать уникальные фотографии: ты сможешь запечатлеть красоту и атмосферу непарадного Петербурга, сделав фотографии, которые удивят друзей и подписчиков. Эта экскурсия для тех, кто: — Хочет увидеть Петербург с необычной стороны; — Любит историю и архитектуру; — Ценит атмосферные места и увлекательные рассказы; — Ищет вдохновение и новые впечатления. Длительность экскурсии 1 ч 30 мин. Предварительная запись обязательна. После покупки билета необходимо связаться с организатором по телефону, чтобы тебя могли встретить.