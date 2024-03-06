Лучшие воспоминания о путешествиях – это яркие фотографии. Особенно когда речь идет о таком красивом и самобытном Санкт-Петербурге. Но куда податься за атмосферными снимками, когда уже сфотографировался со всеми главными достопримечательностями? Идти на поиски новых необычных ракурсов. Поговорим про питерские колоритные места для фотосессии: необычные и интересные локации и закоулки, арт-объекты, кафе, бары и пространства, где можно сделать чёткие снимки.

Лучшие места для необычной фотосессии в Санкт-Петербурге

Городские локации

Пройдемся по необычным местам Санкт-Петербурга, где можно получить новые впечатления и удивить своих подписчиков и близких яркими кадрами.

Оранжерея Таврического сада

Одна из самых зеленых локаций для фотосессий в Питере, где можно сделать живые фотографии с тропическим вайбом круглый год. Сделать яркие фотокарточки можно в самой оранжерее под стеклянным сводом или в кофейне с видом на сад на втором этаже.

Но лучше выбирать для фотографий будние дни, так как в выходные в оранжерее куда больше гостей, а сама площадь сада относительно небольшая.

Адрес: Шпалерная ул., 43 (м. Чернышевская)

Церковь Святой Анны (Анненкирхе)

Это не просто лютеранствоая церковь, это и модное арт-пространство, где регулярно проходят выставки, концерты и многое другое. Под сводами Анненкирхе ты найдешь много эффектных ярких ракурсов, особенно если попадешь на одну из их выставок. Одной из самых популярных локаций для фотографий выступает главная лестница при входе в церковь, а также главный зал и высокая капелла. Фотографии можно делать, следуя внутренним правилам (с которыми необходимо ознакомиться на сайте).

Анненкирхе – очень атмосферная неповторимая локация с богатой историей, и мы даже выпустили целую статью-путеводитель, чтобы познакомить пользователей с этим необычным местом.

Адрес: ул. Кирочная, 8В (м. Чернышевская)

Итальянский дворик

Небольшая, но яркая локация для сочных летних фотографий в сердце Петербурга. Здесь ты сможешь сделать живые снимки на фоне стены из густого плюща или масштабного граффити Колизея.

Адрес: ул. Итальянская, 29 (м. Невский проспект, Гостиный двор)

Третье место

Уникальное пространство в Санкт-Петербурге с кафе и арт-резиденцией, расположенной в особняке XIX века.

Основной интерес, конечно, представляет сам особняк, в стенах которого проходят выставки, спектакли, кинопоказы и многое другое. Его богатое убранство, лепнина, легкая потрепанность создает эффектный гротескный образ для атмосферной фотосессии.

Окрестности внутри двора также представляют собой интересную локацию: неоновые вывески, арт-объекты и деревянный настил при кафе. Все это может стать стильным антуражем для твоих фотографий.

Адрес: Литейный пр., 62 (м. Достоевская, Владимирская, Маяковская, Площадь Восстания)

Ознакомься с актуальной афише, чтобы попасть в особняк, из нашей афиши:

Арт-центр «Пушкинская-10»

Центр питерского андерграунда, где тебя ждут экспериментальные галереи, ламповые музеи и интересные люди. Здесь можно поиграть на утюгах в музее необычных музыкальных инструментов, погрузиться в мир русского рока и музыки «Битлз», отследить тенденции развития современного искусства, познакомиться с мыслями художников современников и многое другое. Здесь же можно сделать атмосферные фотографии и почувствовать чисто питерскую культуру.

Мы тоже были в гостях у «Пушкинской-10», смотри впечатления в нашем телеграм-канале.

Адрес: Лиговский пр., 53 (м. Площадь Восстания, Маяковская)

Большеохтинский мост

Тауэрский мост питерского разлива отличается футуристичным видом благодаря своим массивным металлическим конструкциям. В любое время дня и ночи (когда мост не разведен) здесь можно сделать эффектные снимки с видом на набережную Невы, Эрмитаж, Исаакиевский собор, а также на проходящие мимо корабли и суда.

Адрес: м, Чернышевская или Новочеркасская.

Третий кластер

Творческий квартал в историческом здании бывшей каретной станции. Здесь под одной крышей собрались арт-мастерские, бары, магазины и многое другое, а также уютный внутренний дворик. Тут в атмосфере творчества и непосредственности можно сделать ламповые душевные снимки. Для фотосетов лучше выбрать теплое время года, чтобы картинка была ярче.

Адрес: 8-я Советская ул., 4 (м. Чернышевская, Площадь Восстания)

Ковенский переулок

Сделать гранжевых фотографии, поесть пиццу в Camorra и выпить латте в кофейне с предсказаниями. Почти что-то Косой переулок, три локации для фотосессии в одной ;)

Про кофейню с гадалками в Ковенском переулке рассказываем ниже в отдельном подразделе про гастрономические топовые локации.

Адрес: рядом с м. Чернышевская или Площадь Восстания

Парадная особняка Каншина

Особняк начала XIX века идеально подойдет для нежной фотосессии. Его главной достопримечательностью является парадная лестница с небесно-голубыми стенами, украшенная лепниной и золоченой резьбой по дереву. В Питере такого хоть отбавляй, но именно этот воздушный лазурный антураж может стать отличным окружением для восхитительных снимков. Вход в парадную открыт.

Адрес: Кузнечный пер., 6 (м. Достоевская, Владимирская)

Лестница в особняке Слепцова

Минималистичный дизайн, высокие окна и много света. Здесь получаются отличные фотографии совсем как «Пинтересте». В настоящее время в особняке располагает креативное пространство, офисы и кофейня. Через двор по соседству находится театр «Площадка 51».

Адрес: Большая Конюшенная ул., 9 (м. Адмиралтейская, Невский проспект (выход на Набережную канала Грибоедова))

Доходный дом Бака

Интересное здание с запутанной архитектурой, многочисленными балконами, галереями, переходами, лестницами и перепланировками. Зайдя в одну парадную, можно выйти совсем в другом месте. Особый шарм загадочности и таинственности локации поможет сделать тебе снимки с необычным настроением.

Адрес: Кирочная улица, 24 (м. Чернышевская)

Жёлтый домик на Гагаринской улице

Фотогеничный солнечный малыш изначально был пристройкой особняка купца Симонова. Со временем дом несколько раз перестраивался и теперь выглядит как самостоятельное небольшое здание ярко-жёлтого цвета, втиснувшееся между своими брутальными «взрослыми» соседями. Домик может стать как самостоятельным героем твоей галереи, так и ярким фоном для топовых снимков. Эдакий солнечный лучик в гротескном питерском ландшафте.

Адрес: Гагаринская ул., 5 (м. Чернышевская)

Барбершоп «Cut-Ok»

Заведение выделяется благодаря своему яркому и стильному фасаду. Небольшое здание с пурпурно-фиолетовой стеной и красной входной дверью невозможно не заметить и пройти мимо. Такое сочетание цветов придаёт ему запоминающийся вид и идеально подходит для творческой фотосессии. А мужчины могут еще и заскочить постричься по пути!

Адрес: Люблинский переулок, 9 (м. Технологический институт)

Дом под мостом Бетанкура

Экспозиция напоминает знаменитый Бруклинский мост в Нью-Йорке, а близость с контрастным жилым домом из кирпича создает фон для интересных кадров. Сделать парочку гранжевых фотографий здесь точно можно, особенно в ясный день.

Адрес дома: ул. Ремесленная, 5 (м. Чкаловская). Добраться до пункта назначения от станции метро можно на 14 автобусе.

ЖК «Golden City»

Делаем солнечные фотокарточки под песню «Big City Life». Почему солнечные? Ты посмотри на этот стеклянный фасад. Выдели денек, когда над Питером расходятся тучи, и отправляйся за линейной перспективой, голубым небосводом и смелыми ракурсами. Никого не призываем ломиться внутрь, со стороны комплекс тоже выглядит эффектно.

Адрес: ул. Челюскина, 6 (м. Приморская)

Интерактивная выставка «Фантазии и сны Зигмунда Фрейда»

Яркая интригующая выставка, где всё по Фрейду ;)

Смешение психоанализа и бессознательного с созданием особой атмосферы сюрреализма и интерактивных локаций, которые задействуют все органы чувств. Всего в экспозиции задействовано 25 фотозон: томная атмосфера у телефонной будки, цветочный туалет, грибной психодел, котелки и пробирки и многое другое.

Мы, конечно, уже были там – трогали, нюхали и все такое :) Рассказываем в телеграме.

Интересное аудиовизуальное пространство для двоих) Отличная возможность выбраться куда-то с партнёром и поговорить по душам. Да, на выставке есть частичная информация о трудах Фрейда и идеях, но все же она не образовательная. Прийти, потрогать, понюхать, поболтать. Понравилась комната снов и с видеоартом. Софа из комьюнити «Кавра»

Адрес: ул. Большая Морская, 3-5 (м. Адмиралтейская)

Завод «Красный треугольник»

Отличная, хоть и труднодоступная локация для урбанистических и постапокалиптических фотосессий в стиле стимпанк. Колоритное сочетание исторического прошлого завода, который работал с XIX века, и современных руин с остатками техники и оборудования. Можно выбрать пасмурный день для более атмосферных снимков как снаружи, так и внутри локации. Правда надо быть очень внимательным в выборе ракурсов и точек съемки, поскольку большая часть завода находится в запустении, здесь много строительного мусора и прочего хлама.

Адрес: набережная Обводного канала, 138 (м. Балтийская)

Выставка «Иосиф Бродский. «Сохрани мою тень»

Регулярная экспозиция при Музее Анны Ахматовой, вживленная в стену в виде отпечатков предметов, артефактов прошлого. Трогательная картина жизни и творчества Бродского, после которой его стихи звучат по-новому. Окаменевшее пальто, телефонный аппарат с обрезанным проводом, осколки чашек, контур лица в обвалившейся плитке – все это не только повод порефлексировать, но и сделать лирические атмосферные фотографии, полные светлой печали и эстетики старого Петербурга.

Адрес: Литейный пр., 43 (м. Чернышевская)

Кафе, бары и рестораны с крутым антуражем

Отправимся в несколько примечательный эстетичных заведений Питера, где можно не только познакомиться с гастрономической культурой города, но и сделать яркие фотографии.

Волшебнутый кофе

Вернемся в Ковенский переулок, там уже делают расклад на вкусный напиток и классные фотографии. Небольшая уютная кофейня в розовых тонах, где гадают на кофейной гуще, работают опытные нумерологи и варят магические зелья с пенкой. Волшебное местечко для фанатов магического ремесла и Долорес Амбридж. К слову, если ты просто хочешь выпить кофе, можно обойтись и без предсказаний :)

Адрес: пер. Ковенский 13 (м. Площадь Восстания)

ТЧК Кофейня

Маленькое «секретное» заведение на Петроградской стороне, во дворе которого стоит старый советский автомобиль. Здесь можно укрыться от суеты большого города, угоститься кофе и десертом и постоять в маленьком уютном дворике. Да, именно постоять. В крохотной кофейне только один столик и, как правило, он занят, но это не отменяет ламповости и доброжелательности местной атмосферы. Даже в холодное время, когда локация не может похвастаться зеленью, здесь можно сделать душевные снимки.

Адрес: Каменноостровский проспект., 18/11Б (м. Петроградская)

Chocolate Bar Secret Garden

Если ты уже был в Оранжерее Таврического сада, но тропическая тематика тебя не отпускает, посети этот маленький ресторанчик с огромными пальмами на Петроградской стороне. Большое количество экзотической зелени, ламповая атмосфера за счёт огоньков и гирлянд, журчащий пруд и много света. Здесь можно перекусить бельгийскими вафлями в основном со сладкими топингами и сделать несколько запоминающихся снимков.

В выходные дни в заведении большая проходимость, лучше приходить для фотосессии в будние дни.

Кое-кто из кавровчан уже ходил в гости к Secret Garden.

Настоящий сад. Сюда можно прийти, чтобы отдохнуть от каменных джунглей. Больше всего впечатлила огромная пальма на 5 метров. Больших столов нет, только небольшие на маленькие компании. Сюда будет интересно сводить гостей города. И классное место для фотосессий. Юля из комьюнити «Кавра»

Больше подробностей о заведении в нашем телеграм-канале.

Адрес: Каменноостровский пр., 42-А (м. Петроградская)

Пиццерия «Krang Pizza»

Интерьер пиццерии выполнен в стиле киберпанк с обилием неоновых огней, экранов, 3D-проекций и световых инсталляций. Окунись в атмосферу фантастического будущего с сырными бортами и организуй себе импровизированный техно-фотосет.

Адрес: ул. Гороховая 28 (м. Сенная площадь)

Magic & Coffee

Фентези-кофейня находится в том же дворике, что и Особняк Слепцова, через коридор от «Площадки 51». Здесь тебя ждут магические амулеты и другие приблуды на постоянном мини-маркете, авторские напитки с говорящими названиями («Сон единорога» и «Сливочное пиво») и небольшая, но уютная зеленая локация с обилием зелени, дерева и огоньков. Все здесь дышит волшебством и творчеством. Благодаря большому количеству света, здесь получаются ламповые эстетичные фотографии с магическим флёром.

В кофейне регулярно проходят кинопоказы, мастер-классы, концерты и чтения.

Адрес: ул. Большая Конюшенная, 9Г (м. Невский проспект, Гостиный двор)

Carpaccio coffee

Стильное и концептуальное кафе при шоуруме автобюро «Карпов» с настоящими спорткарами, с авторскими и классическими напитками, а также сытным меню. Так что это отличное место, чтобы выпить кофе, перекусить, полюбоваться роскошными автомобилями и сделать стильные фотографии в черно-красной цветовой гамме интерьера.

Адрес: ул. Кронверкская, 21 (м. Петроградская)

Бар «Разбитые сердца»

Здесь гоняют шары, пьют коктейли и делают дерзкие хулиганские фотографии в красном свете. Фишка бара советский интерьер в историческом здании и обилие неона, и, конечно, бильярдные столы. В основном здесь подают крепкий алкоголь и легкие закуски. Но какая атмосфера!

Адрес: ул. Садовая, 19 (м. Гостиный Двор)

Кондитерская Анны Красовской

Уголок нежной Франции и волшебное место для всех сладкоежек. Стоит отметить невероятно красивое оформление всех изделий. Каждый торт или пирожное превращается в настоящее произведение кулинарного искусства! То же самое можно сказать об интерьере кондитерской: мягкий свет, пастельные тона изящество и элегантность. Все, что нужно для воздушных и эстетичных фотографий. Хоть сейчас надевай весь свой жемчуг и беги навстречу прекрасному и вкусному.

Адрес: ул. Академика Павлова, 7 (м. Петроградская)

Теперь ты знаешь, где организовать фотосессию в Санкт-Петербурге в самой разной тематике и стиле. Оставим для тебя еще несколько подсказок, куда податься за новыми впечатлениями и эффектными кадрами в Питере:

15 интересных мест для красивых фотосессий в Питере

Организовать увлекательную прогулку помогут подборки:

Необычные бары в Санкт-Петербурге

ТОП–43 самых популярных музеев Санкт-Петербурга: список лучших музеев

Куда сходить студенту в Санкт-Петербурге

Лучшие парки Петербурга

Смотри еще больше ярких идей, где найти яркие впечатления и сделать крутые фотографии в нашем приложении.