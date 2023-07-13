Лучшие парки Петербурга

Где помедитировать, отдохнуть от городского и информационного шума, насладиться красотой? Собрали самые живописные и зеленые парки Питера.

Что будет в статье:

Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова

Парк расположен на Елагинском острове. На территории есть музеи, кафе, пышечные, мини-зоопарк, прокат лодок и катамаранов. Здесь есть активности: фестиваль уличных театров, в конце мая проходит фестиваль тюльпанов, регулярно проходит шоу «Секрет стеклодува».

В Елагиноостровском дворце-музее проходят тематические выставки. На сайте ты можешь выбрать экскурсию по парку, по дворцу-музею или посетить музей художественного стекла.

Сайт: https://elaginpark.org/

Парк им. 300-летия Санкт-Петербурга

Парк 300-летия Санкт-Петербурга стоит на берегу Финского залива. Чистый морской воздух, солнце — если Питер не «капризничает», площадка для волейбола. Через центральную аллею можно выйти на берег Финского залива, на песчаный пляж.

Центральный объект парка — фонтан-маяк. 10 минут ходьбы вдоль парка и ты попадешь в аквапарк Питерлэнд.

Остров Новая Голландия

Благоустроенная зона отдыха с парком, водоёмом, кафе и торговыми точками. Остров — платформа для творчества, где постоянно проходят мероприятия.

Летом перед зданием «Кузни» обустроен большой травяной сад, здесь есть «Садовая аллея». Зимой залит каток с музыкальным, световым оформлением и своей программой мероприятий.

Приходи в пространство «Сообщество». Это городская гостиная для гостей острова. Здесь можно поработать, послушать лекции, посмотреть кино, а также провести своё открытое мероприятие.

Арт-пространство «Бутылка» — бывшая морская тюрьма. Здесь разместились кофейни и бары, магазин с дизайнерской одеждой, барбершоп и много всего интересного.

Таврический сад

Лесопарк с прудом, утками, лебедями, извилистыми дорожками. Можешь сходить на экскурсию в Таврический дворец.

Ложись на газон — здесь это разрешено. Отдыхай и лови дзен:)

В оранжерее сада — редкие декоративные растения и цветы.

Организуй романтическое свидание, свадьбу или фотосессию среди тропической зелени. А еще здесь проходят интересные концерты и творческие вечера. Следи за Kaverafisha.

«Бах при свечах». Концерт в оранжерее Таврического сада Насладись знаменитыми шедеврами Иоганна Себастьяна Баха в тропиках Таврического сада при романтичном мерцании сотен свечей — в завораживающе виртуозном исполнении секстета Espressi... 3 мая Оранжерея таврического сада от 2000₽

Сад дружбы

Стена украшена девятью драконами, священными животными Китая, отгоняющими злых духов. Драконы выполнены из керамики и покрыты цветной глазурью. Пагода предназначена для чайной церемонии и медитации на открытом воздухе.

Сад особенно красив в период цветения яблонь, вишни и сакуры.

Летний сад

Вековые деревья, пруд с лебедями, фонтаны. И повсюду античные скульптуры. Можешь пройти мини-квест: в разных частях садах есть QR-коды, сканируй и узнаешь интересные подробности.

В летний период здесь выступают оркестры. А еще ты можешь посетить современную музейную экспозицию — Домик Петра I.

Ботанический сад Петра Великого

Здесь внушительная коллекция растений из разных уголков мира. Один из самых старинных ботанических садов России: его история начинается с 18 века. Расположен в живописном месте: на Аптекарском острове между набережными рек Карповки и Большая Невка.

На сайте ты можешь приобрести билеты на выставку, фестиваль или мастер-класс. А еще билет на экскурсию по оранжерейному маршруту.

https://botsad-spb.com/

А еще здесь проходят фестивали, такие как Бамбук на ветру и Summer Music Park.

Следи за афишей в приложении Кавёр, чтобы ничего не пропустить!