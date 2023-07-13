Лучшие парки Петербурга

Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова
Парк расположен на Елагинском острове. На территории есть музеи, кафе, пышечные, мини-зоопарк, прокат лодок и катамаранов. Здесь есть активности: фестиваль уличных театров, в конце мая проходит фестиваль тюльпанов, регулярно проходит шоу «Секрет стеклодува».
В Елагиноостровском дворце-музее проходят тематические выставки. На сайте ты можешь выбрать экскурсию по парку, по дворцу-музею или посетить музей художественного стекла.
Сайт: https://elaginpark.org/
Парк им. 300-летия Санкт-Петербурга
Парк 300-летия Санкт-Петербурга стоит на берегу Финского залива. Чистый морской воздух, солнце — если Питер не «капризничает», площадка для волейбола. Через центральную аллею можно выйти на берег Финского залива, на песчаный пляж.
Центральный объект парка — фонтан-маяк. 10 минут ходьбы вдоль парка и ты попадешь в аквапарк Питерлэнд.
Остров Новая Голландия
Благоустроенная зона отдыха с парком, водоёмом, кафе и торговыми точками. Остров — платформа для творчества, где постоянно проходят мероприятия.
Летом перед зданием «Кузни» обустроен большой травяной сад, здесь есть «Садовая аллея». Зимой залит каток с музыкальным, световым оформлением и своей программой мероприятий.
Приходи в пространство «Сообщество». Это городская гостиная для гостей острова. Здесь можно поработать, послушать лекции, посмотреть кино, а также провести своё открытое мероприятие.
Арт-пространство «Бутылка» — бывшая морская тюрьма. Здесь разместились кофейни и бары, магазин с дизайнерской одеждой, барбершоп и много всего интересного.
Таврический сад
Лесопарк с прудом, утками, лебедями, извилистыми дорожками. Можешь сходить на экскурсию в Таврический дворец.
Ложись на газон — здесь это разрешено. Отдыхай и лови дзен:)
В оранжерее сада — редкие декоративные растения и цветы.
Организуй романтическое свидание, свадьбу или фотосессию среди тропической зелени. А еще здесь проходят интересные концерты и творческие вечера. Следи за Kaverafisha.
Насладись знаменитыми шедеврами Иоганна Себастьяна Баха в тропиках Таврического сада при романтичном мерцании сотен свечей — в завораживающе виртуозном исполнении секстета Espressi...
от 2000₽
Сад дружбы
Стена украшена девятью драконами, священными животными Китая, отгоняющими злых духов. Драконы выполнены из керамики и покрыты цветной глазурью. Пагода предназначена для чайной церемонии и медитации на открытом воздухе.
Сад особенно красив в период цветения яблонь, вишни и сакуры.
Летний сад
Вековые деревья, пруд с лебедями, фонтаны. И повсюду античные скульптуры. Можешь пройти мини-квест: в разных частях садах есть QR-коды, сканируй и узнаешь интересные подробности.
В летний период здесь выступают оркестры. А еще ты можешь посетить современную музейную экспозицию — Домик Петра I.
Ботанический сад Петра Великого
Здесь внушительная коллекция растений из разных уголков мира. Один из самых старинных ботанических садов России: его история начинается с 18 века. Расположен в живописном месте: на Аптекарском острове между набережными рек Карповки и Большая Невка.
На сайте ты можешь приобрести билеты на выставку, фестиваль или мастер-класс. А еще билет на экскурсию по оранжерейному маршруту.
А еще здесь проходят фестивали, такие как Бамбук на ветру и Summer Music Park.
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«Бамбук растёт даже зимой, поэтому вместе с сосновым и сливовым деревьями его называют другом зимы. В Китае он – символ долголетия, и выносливости, в Японии – символ чистоты, на Филиппинах – оберег, п...