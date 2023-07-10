Необычные бары в Санкт-Петербурге

Самые странные бары в нашей подборке. Где найти коктейли с экстрим-подачей и интерьер-музей?

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PUNK BREW

Панковский стритфуд-проект на Рубинштейна. Интерьер в индастриал-стиле: канализационные люки на полу, кирпичная кладка, яркие граффити на стенах, цепи и бочки.

По кухне и бару: паназиатские и индийские блюда, стрит-фуд позиции. В Punk Brew более 150 видов бутылочного пива и 20 сортов разливного. Каждые выходные в заведении играют диджеи и проходят вечеринки.

Саквояж беременной шпионки

Атмосферный кафе-бар-аттракцион в центре Петербурга. Тут по-хулигански шпионский интерьер. Он напоминает штаб-квартиру шпиона, увешанную снимками «жертв» и подозреваемых.

В залах можно устраивать квесты. Можешь позвонить соседнему столику по внутреннему телефону и передать секретную информацию. В качестве дополнительного развлечения закажи коктейль с экстрим-подачей. Шоу программа по пятницам и субботам, а также «вербовки» от беременной шпионки.

Синий Пушкин

Рестобар открыт Сергеем Шнуровым в 2010 году.

Об Александре Сергеевиче: как-то раз поэт зашел в один из кабаков Северной Столицы, попробовал заморский напиток, подавился вишенкой – и посинел. В память об этом питейном опыте великого русского поэта и появился атмосферный бар. В меню все, что русской душе угодно — от Селедочки под водочку до Фирменных Бургеров.

У Ларисы на Рубинштейна

Рюмочная-чебуречная или как ее называют петербуржцы — «Ларисочная». Тут наливают водку, фабричные и крафтовые дистилляты, свои настойки, отцовский самогон, а также зарубежное: виски, граппу, хандсу и прочий мезкаль.

Ребята честно отстаивают рецепты и методы приготовления традиционной узбекской кухни, но есть и экспериментальный запал — чебурек с вишней. Место камерное, бронируй столик заранее.

Стирка 40°

«Прачечная самообслуживания» — это неформальный бар-стирка, где есть мыльная пена, краны с различными напитками, авторские коктейли и самбука. Запах стирального порошка мешается с ароматами кофе и алкоголя. Можно перекусить сэндвичами и хот-догами. На выходных играют DJ.

Стирающим гостям полагается бесплатный кофе или чай.

Skal! Наследие Севера

Скандинавский бар-музей. Всё в тематике жизни викингов — музыка, еда, напитки, антураж. Можешь сфотографироваться со шлемом викинга и прочими атрибутами.

Встречают в этом баре так: гостеприимная валькирия наливает бесплатный шот, и весь бар приветствует новых гостей дружным: "Скёль!".

Баланс Белого

Крафтовый бар с большим выбором сидра и пива. Все экзотические варианты — микс пенного томата с копчёным чесноком или пиво со вкусом манго, перца и маракуйи.

Это многофункциональное место, в котором организован киноклуб, клуб изучения английского, книжный клуб. Еще здесь проходят шахматные турниры, вечера знакомств и рисовательные мастер-классы.

Dolphinwolf

Крафтовый мутант-бар с трешовым интерьером. Попробуешь необычные интерпретации классических пивных стилей вроде фисташкового айс-крим-пэйл-эля или сэзона с апельсиново-розмариновым мармеладом. В меню — соответствующий концепции стрит-фуд: самый необычный хот-дог — с медом, кимчи и ореховым соусом.

Wild bar & flowers

Цветочно-коктейльный бар. Ароматы свежих цветов и авторских напитков. Более десятка миксов с цветочными и травянистыми вкусами. Большой выбор вин и крепкого алкоголя. Пространство украсили живыми растениями и коврами (наша редакция это отметила!).

Каждую неделю в баре показывают культовые фильмы на проекторе.

Пирс 28

Однажды создатели бара решили, что Санкт-Дождебург нуждается в светлом солнечном баре. Так появился Пирс 28 — бар с пляжно-калифорнийской атмосферой. Океан, чайки, сёрфинг, деревянный настил, тропические коктейли, the Beach Boys — это всё про них.

В коктейльной карте «Пирса» — авторские миксы с соками и твисты на классические популярные напитки. Коктейль можно пить из бокала в форме попугая, кокоса, полинезийских божков-истуканов или черепа.