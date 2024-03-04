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15 интересных мест для красивых фотосессий в Питере

Китай, Париж, Барселона, Хогвартс, Марс, джунгли, мистическая церковь и демоническая ротонда, парадная-ромашка — редакция приложения «Кавёр» нашла и собрала необычные локации для красивых фотосессий в Санкт-Петербурге.

Что будет в статье:

  1. - Зеркальный дворик
  2. - Мозаичный дворик
  3. - Оранжерея Таврического сада
  4. - Доходный дом Елисеева
  5. - Анненкирхе
  6. - Ротонда на Гороховой
  7. - Академия Штиглица
  8. - Витебский вокзал
  9. -  Китайский сад дружбы
  10. - Эйфелева Башня
  11. - Борницкий карьер
  12. - Невская ратуша
  13. - Парадная особняка Слепцова
  14. - Эрарта
  15. - Ohaus

Зеркальный дворик

Не типичный «колодец», а настоящее зазеркалье спряталось офисном дворике центра «Газпром нефть» рядом с Исаакиевским собором. Вместо стен здесь — тысячи зеркал, расположенных под разными углами. Они отстреливают свет и друг друга собственным отражением и искажают пространство. Очень классный эффект. Особенно на снимках. 

Зеркала придают перспективе глубину, задают ритм, дублируют свет и солнечных зайчиков, дразнят сознание и желание сделать как можно больше необычных снимков. 

«В будние дни здесь бывает людно, но в выходные вообще никого. Особенно выигрышно дворик смотрится в солнечную погоду, потому что зеркальные стены отбрасывают огромное количество бликов», — пишет в своем блоге свадебный фотограф Олег Федотов. 

Выбирай солнечный день и приходи фотографироваться. 

Почтамтская ул., 3-5. Вход во двор свободный.

Мозаичный дворик

Если хочется цвета и красок — заглядывай в Мозаичный дворик. Тут почти как в Барселоне, только в Питере. Таким ярким это место сделал художник Владимир Лубенко и ученики Малой Академии искусств. 

Тут куда не посмотришь: на поребриках, скамейках, статуях — всюду всплески палитры небесных, зеленых и огненных оттенков. В мозаичный плен заключены фигуры львов, атлантов, лебедей и других персонажей сказок и мифов. В общем, есть куда направить объектив. 

«Так как место уже не скрытное, людей в выходные всегда много, но оно того стоит, сначала кажется, мозаичный дворик это две скульптуры, но нужно пройти дальше внутрь. Можно круто обыграть на летних фотках»
Александра, пользовательница Кавра

Как и в стеклянном дворике, советуем выбирать для съемки ясную погоду, чтобы поиграть со всем этим красочным великолепием на солнце.

Оранжерея Таврического сада

Пальмы, папоротники, дружелюбные монстеры в Петербурге можно найти в любое время года. Они спрятались под большим стеклянным куполом в Оранжерее Таврического сада по адресу Потемкинская ул., 2лГ. И это классное место для фотосессий!

Местные тропики выглядят привлекательнее при дневном свете, так что рекомендуем планировать съемку до захода солнца. 

Ищи в гардеробе коричневые, пыльные, землянистые оттенки и гармонизируй с местной флорой в кадре. Или бери оттенки зеленого и мимикрируй. А если хочется сочных и ярких фотографий — контрастируй красными, желтыми предметами одежды. 

Мечтательность, сказочность, динамичные кадры — дальше все зависит от задумки и настроения. 

Кстати, если вдруг затеешь устроить какую-то костюмированную фотосессию в стиле советского кино, эта оранжерея тебе на заметку. Здесь снимали сцены для фильма о Шерлоке Холмсе. 

Красивые фотки получаются, была там первый раз недавно, место такое тёплое и тропическое, свет волшебный, кофе не покупала, брала билетик, но в следующий раз возьму и кофе, и по галерее погуляю
Евгения, пользовательница Кавра

В соцсетях оранжереи пишут, что фотосессия платная, проходит со вторника по воскресенье и записываться на нее нужна за 7 дней до съемки. А вот селфи и любительские кадры можно сделать бесплатно. 

Доходный дом Елисеева

В доме 14 на улице Ломоносова найдёшь одну из самых необычных питерских парадных, где можно сделать классные теплые снимки. Ее ещё прозвали Ромашкой. И же правда похожа!

Здесь нежно-желтые стены и белая лепнина, а еще винтовая лестница, украшенные изящной ковкой двери, узорчатые решетки, шахта лифта с фигурным чугунным литьем.

Повезет, если в день съемки будет солнечно, потому что желтые витражи создают особый свет в кадрах.

Платья в пол или плащи и шарфы, позирование на фоне старинного лифта или кадры в движении по спиральной лестнице смотрятся здесь одинаково хорошо, все зависит от задумки.

Анненкирхе

Это действующая лютеранская церковь с трехвековой историей — живописно-ветхое пространство, которое понравится любителям мистических образов.

Расскажем немного про само место, чтобы понимать, какой тут вайб. У церкви необычная история: она появилась в Питере в начале XVIII века, в советское время стала кинотеатром, а после — клубом, баром и тату-салоном. Потом здание церки сгорело, остались от него только стены. А в 2013 тут разместился приход евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Подробнее об истории читай в нашей статье-прогулке.

Ремонт в здании решили не проводить, уж больно нравилась атмосфера посетителям. Сейчас в кирхе проводят богослужения, а также место стало арт-пространством с различными выставками и концертами. Свежие афиши всегда найдёшь в Кавре

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Снаружи здание отреставрировано, а внутри — это мрачное пространство с закопченными и облупленными стенами.

Очень впечатляющая церковь, состоит из двух залов — одно помещение совсем небольшое, с лестницей наверх, и концертный зал. Особенное ощущение старины и заброшенности чарует
Юлия, пользовательница Кавра

В Аннекирхе можно устроить профессиональную атмосферную фотосессию, правда коммерческие съемки здесь платные и их нужно согласовывать, потому что это все-таки церковь. Образ для фотосессии придется подбирать с особым вниманием. Сюда не пустят в вечерних эпатажных платьях, костюмах вампиров или других мистических существ, нарядах с оккультной атрибутикой.

Но если ты фотограф-любитель, хочешь запечатлеть атмосферу и людей в повседневной одежде, фотосессия для тебя будет стоить 0 рублей.

Ротонда на Гороховой

Еще одно место, окутанное мистикой, спрятано в парадной на улице Гороховая в доме №57А. За дверью найдешь винтовую лестницу, окруженную колоннами.

Об этой ротонде ходят разные легенды, например, что 18-19 веках масоны здесь проводили всякие ритуалы, но это только догадки. Как и то, что здесь обитали демоны и забирали людей в подземный мир. 

В общем мрачная атмосфера, выверенная геометрия, обшарпанные стены здесь будут играть не только в кадрах, но и с сознанием и душой. 

Чтобы попасть в ротонду, нужно будет связаться со смотрителем. На дверях висит табличка с его телефоном. Звони — и он откроет.

Академия Штиглица

Питерская Муха, она же СПГХПА им. А.Л. Штиглица, она же «?русский Хогвартс» — место волшебное. Это одно из старейших учебных заведений, где учатся питерские дизайнеры и специалисты по изобразительному искусству. 

Фотосессию можно начать ещё у входа в здание на фоне богатых декоративных убранств фасада и кованных парных фонарей-торшеров. 

На профессиональные фотосессии внутрь пускают только по воскресеньям и за отдельную плату. Сделать фото можно и во время экскурсии:

Экскурсия в академию Штиглица
Экскурсия в академию Штиглица

Внимание: После бронирования обязательно свяжись с организатором по телефону. Академия Штиглица — одно из старейших российских высших учебных заведений, ведущее подготовку специал...

до
Академия Штиглица, Соляной переулок, 13

от 1600₽

Ракурсов для атмосферных кадров в музее хватит на десятки фото. Стены здесь украшены лепниной, картинами, повсюду скульптуры и яркие декоративные росписи, мозаики на фасадах и витражные окна. 

Чего только стоит двухъярусный выставочный зал, расположенный под двойным стеклянным куполом, а ещё главная лестница основного здания Академии. 

Локацию часто выбирают для свадебных съемок и лав стори, но, кажется, костюм Гермионы или просто повседневный костюм сюда тоже впишутся очень даже неплохо.

Витебский вокзал

Кстати, про Хогвартс. Если бы экспресс до него отправлялся из Санкт-Петербурга, то непременно с Витебского вокзала. 

Фотографов здесь привлекает большой вестибюль с парадной лестницей и металлическим куполом, декоративные элементы на колоннах, высокие потолки и свет в кадре из витражных окон — картинка что надо! 

Для съемки подойдут плащи и шарфы, а еще луки с модой прошлого века. Если есть старый чемодан или зонт-трость — бери с собой, точно можно будет обыграть.

Индивидуальные, парные фотосессии, свадьбы, лав стори, стилизованные съемки — всё пользуются тут популярностью. И экскурсии тоже бывают:

 Китайский сад дружбы

За кадрами с атмосферой Шанхая приходи в Китайский сад дружбы на Литейный проспект. Здесь прижились китайские сосны, ивы, яблони и даже сакура, которая цветет в начале мая. А из скульптур, погружающих в атмосферу Китая, есть изящная пагода, каменные львы, «Стена девяти драконов», искусственный водоем с фонтаном и мостиком. 

Людей здесь много, поэтому, чтобы сделать истинно китайские кадры без толпы туристов на заднем фоне, придется встать пораньше и прийти сюда на рассвете.

Эйфелева Башня

Надевай берет, бери багет, включай «Non! Je ne regrette rien» в наушниках и отправляйся к Эйфелевой башне. Для этого не обязательно ехать в Париж, достаточно оказаться в Московском районе Питера. Она тут высотой с пятиэтажку. 

Под определенным ракурсом в кадре можно скрыть жилые дома. А серию французских снимков дополнить макетом Триумфальной арки, выполненной здесь из стекла и стали и пирамидой Лувра.

Борницкий карьер

Марсианские ландшафты, мини-Сахара в Петербурге (под Гатчиной) тоже есть. Почему бы не сделать пару-тройку или даже десяток фотографий в таком интересном месте?

Этому карьеру больше 150 лет, здесь добывали известняк. Со временем рельеф стал очень необычной формы: здесь много песчаных холмов напоминают какие-то инопланетные пейзажи. А в округе — никаких примет цивилизации. 

Для необычной космической фотосессии — идеально! Координаты для карт: 59.4882035564, 29.9365308562

Невская ратуша

Это деловой квартал, созданный из нескольких простых зданий, где правят ритм и линия. Одинаковые расстояния между корпусами и повторяющиеся размеры самих строений позволяют создать абсолютную симметрию в кадре и сделать снимки, например, в стиле Уэса Андерсона или поэкспериментировать с линейными перспективами. 

Интересные кадры можно сделать и на фоне главного фасада Ратуши, который украшен 16 круглыми колоннами высотой 30 метров.

Ретро-костюмы, винтажные пиджаки помогут завершить образ. 

На что еще здесь можно направить объектив? Стеклянный купол, похожий на летающую тарелку, танцующий фонтан и внутреннюю площадь.

Парадная особняка Слепцова

Ох эта поэзия питерских парадных! Здесь воображение рисует картины из прошлого, а светлое, кружевное и воздушное пространство — интересные кадры. Все здесь  гармонично: и мраморная лестница, и узорная плитка на полу, и деревянные двери. А выразительные большие окна, впускающие клубы воздуха и света, создают ощущение большого простора. 

Сейчас в особняке расположились кафе, рестораны и магазины, поэтому зайти сюда и сделать атмосферные фото можно в любое время. 

А если хочется чего-то менее романтичного, более сюрреалистичного — загляни во двор. Тут огромное белое лицо торчит из стены.

Эрарта

Стать частью искусства, унести его частичку с собой… хотя бы на своих снимках — почему бы и да! Здесь можно устроить концептуальную фотосессию, например, залезть в стиральную машину или тотальную инсталляцию U-Space «Вишневый сад». 

И пусть твои фото, как и творчество современных художников говорит, будоражит, отражает или волнует. 

Ходила в Эрарту один раз, хочу обязательно ещё прийти, немного надо разобраться с абонементами на вход. Внутри мне понравилось абсолютно все. Разноплановые работы, яркие, неординарные. Можно снимать массу фото, а также можно арендовать отдельные комнаты по 20 минут с различными тематиками для видео
Евгения, пользовательница Кавра

Ohaus

В Особняке на Чёрной речке есть местечко с фотогеничным современным дизайном. Сюда можно прийти за кадрами а-ля Pinterest: меховая и розовая мебель, стеклянные перегородки и большие окна.

Пространство совмещает в себе уютную атмосферную кофейню и творческую площадку для различных событий. 

Что есть в статье:

  1. Зеркальный дворик
  2. Мозаичный дворик
  3. Оранжерея Таврического сада
  4. Доходный дом Елисеева
  5. Анненкирхе
  6. Ротонда на Гороховой
  7. Академия Штиглица
  8. Витебский вокзал
  9.  Китайский сад дружбы
  10. Эйфелева Башня
  11. Борницкий карьер
  12. Невская ратуша
  13. Парадная особняка Слепцова
  14. Эрарта
  15. Ohaus

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