15 интересных мест для красивых фотосессий в Питере

Китай, Париж, Барселона, Хогвартс, Марс, джунгли, мистическая церковь и демоническая ротонда, парадная-ромашка — редакция приложения «Кавёр» нашла и собрала необычные локации для красивых фотосессий в Санкт-Петербурге.

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Зеркальный дворик

Не типичный «колодец», а настоящее зазеркалье спряталось офисном дворике центра «Газпром нефть» рядом с Исаакиевским собором. Вместо стен здесь — тысячи зеркал, расположенных под разными углами. Они отстреливают свет и друг друга собственным отражением и искажают пространство. Очень классный эффект. Особенно на снимках.

Зеркала придают перспективе глубину, задают ритм, дублируют свет и солнечных зайчиков, дразнят сознание и желание сделать как можно больше необычных снимков.

«В будние дни здесь бывает людно, но в выходные вообще никого. Особенно выигрышно дворик смотрится в солнечную погоду, потому что зеркальные стены отбрасывают огромное количество бликов», — пишет в своем блоге свадебный фотограф Олег Федотов.

Выбирай солнечный день и приходи фотографироваться.

Почтамтская ул., 3-5. Вход во двор свободный.

Мозаичный дворик

Если хочется цвета и красок — заглядывай в Мозаичный дворик. Тут почти как в Барселоне, только в Питере. Таким ярким это место сделал художник Владимир Лубенко и ученики Малой Академии искусств.

Тут куда не посмотришь: на поребриках, скамейках, статуях — всюду всплески палитры небесных, зеленых и огненных оттенков. В мозаичный плен заключены фигуры львов, атлантов, лебедей и других персонажей сказок и мифов. В общем, есть куда направить объектив.

«Так как место уже не скрытное, людей в выходные всегда много, но оно того стоит, сначала кажется, мозаичный дворик это две скульптуры, но нужно пройти дальше внутрь. Можно круто обыграть на летних фотках» Александра, пользовательница Кавра

Как и в стеклянном дворике, советуем выбирать для съемки ясную погоду, чтобы поиграть со всем этим красочным великолепием на солнце.

Оранжерея Таврического сада

Пальмы, папоротники, дружелюбные монстеры в Петербурге можно найти в любое время года. Они спрятались под большим стеклянным куполом в Оранжерее Таврического сада по адресу Потемкинская ул., 2лГ. И это классное место для фотосессий!

Местные тропики выглядят привлекательнее при дневном свете, так что рекомендуем планировать съемку до захода солнца.

Ищи в гардеробе коричневые, пыльные, землянистые оттенки и гармонизируй с местной флорой в кадре. Или бери оттенки зеленого и мимикрируй. А если хочется сочных и ярких фотографий — контрастируй красными, желтыми предметами одежды.

Мечтательность, сказочность, динамичные кадры — дальше все зависит от задумки и настроения.

Кстати, если вдруг затеешь устроить какую-то костюмированную фотосессию в стиле советского кино, эта оранжерея тебе на заметку. Здесь снимали сцены для фильма о Шерлоке Холмсе.

Красивые фотки получаются, была там первый раз недавно, место такое тёплое и тропическое, свет волшебный, кофе не покупала, брала билетик, но в следующий раз возьму и кофе, и по галерее погуляю Евгения, пользовательница Кавра

В соцсетях оранжереи пишут, что фотосессия платная, проходит со вторника по воскресенье и записываться на нее нужна за 7 дней до съемки. А вот селфи и любительские кадры можно сделать бесплатно.

Доходный дом Елисеева

В доме 14 на улице Ломоносова найдёшь одну из самых необычных питерских парадных, где можно сделать классные теплые снимки. Ее ещё прозвали Ромашкой. И же правда похожа!

Здесь нежно-желтые стены и белая лепнина, а еще винтовая лестница, украшенные изящной ковкой двери, узорчатые решетки, шахта лифта с фигурным чугунным литьем.

Повезет, если в день съемки будет солнечно, потому что желтые витражи создают особый свет в кадрах.

Платья в пол или плащи и шарфы, позирование на фоне старинного лифта или кадры в движении по спиральной лестнице смотрятся здесь одинаково хорошо, все зависит от задумки.

Анненкирхе

Это действующая лютеранская церковь с трехвековой историей — живописно-ветхое пространство, которое понравится любителям мистических образов.

Расскажем немного про само место, чтобы понимать, какой тут вайб. У церкви необычная история: она появилась в Питере в начале XVIII века, в советское время стала кинотеатром, а после — клубом, баром и тату-салоном. Потом здание церки сгорело, остались от него только стены. А в 2013 тут разместился приход евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Подробнее об истории читай в нашей статье-прогулке.

Ремонт в здании решили не проводить, уж больно нравилась атмосфера посетителям. Сейчас в кирхе проводят богослужения, а также место стало арт-пространством с различными выставками и концертами. Свежие афиши всегда найдёшь в Кавре

Снаружи здание отреставрировано, а внутри — это мрачное пространство с закопченными и облупленными стенами.

Очень впечатляющая церковь, состоит из двух залов — одно помещение совсем небольшое, с лестницей наверх, и концертный зал. Особенное ощущение старины и заброшенности чарует Юлия, пользовательница Кавра

В Аннекирхе можно устроить профессиональную атмосферную фотосессию, правда коммерческие съемки здесь платные и их нужно согласовывать, потому что это все-таки церковь. Образ для фотосессии придется подбирать с особым вниманием. Сюда не пустят в вечерних эпатажных платьях, костюмах вампиров или других мистических существ, нарядах с оккультной атрибутикой.

Но если ты фотограф-любитель, хочешь запечатлеть атмосферу и людей в повседневной одежде, фотосессия для тебя будет стоить 0 рублей.

Ротонда на Гороховой

Еще одно место, окутанное мистикой, спрятано в парадной на улице Гороховая в доме №57А. За дверью найдешь винтовую лестницу, окруженную колоннами.

Об этой ротонде ходят разные легенды, например, что 18-19 веках масоны здесь проводили всякие ритуалы, но это только догадки. Как и то, что здесь обитали демоны и забирали людей в подземный мир.

В общем мрачная атмосфера, выверенная геометрия, обшарпанные стены здесь будут играть не только в кадрах, но и с сознанием и душой.

Чтобы попасть в ротонду, нужно будет связаться со смотрителем. На дверях висит табличка с его телефоном. Звони — и он откроет.

Академия Штиглица

Питерская Муха, она же СПГХПА им. А.Л. Штиглица, она же «?русский Хогвартс» — место волшебное. Это одно из старейших учебных заведений, где учатся питерские дизайнеры и специалисты по изобразительному искусству.

Фотосессию можно начать ещё у входа в здание на фоне богатых декоративных убранств фасада и кованных парных фонарей-торшеров.

На профессиональные фотосессии внутрь пускают только по воскресеньям и за отдельную плату. Сделать фото можно и во время экскурсии:

Экскурсия в академию Штиглица Внимание: После бронирования обязательно свяжись с организатором по телефону. Академия Штиглица — одно из старейших российских высших учебных заведений, ведущее подготовку специал... до 5 апреля Академия Штиглица, Соляной переулок, 13 от 1600₽

Ракурсов для атмосферных кадров в музее хватит на десятки фото. Стены здесь украшены лепниной, картинами, повсюду скульптуры и яркие декоративные росписи, мозаики на фасадах и витражные окна.

Чего только стоит двухъярусный выставочный зал, расположенный под двойным стеклянным куполом, а ещё главная лестница основного здания Академии.

Локацию часто выбирают для свадебных съемок и лав стори, но, кажется, костюм Гермионы или просто повседневный костюм сюда тоже впишутся очень даже неплохо.

Витебский вокзал

Кстати, про Хогвартс. Если бы экспресс до него отправлялся из Санкт-Петербурга, то непременно с Витебского вокзала.

Фотографов здесь привлекает большой вестибюль с парадной лестницей и металлическим куполом, декоративные элементы на колоннах, высокие потолки и свет в кадре из витражных окон — картинка что надо!

Для съемки подойдут плащи и шарфы, а еще луки с модой прошлого века. Если есть старый чемодан или зонт-трость — бери с собой, точно можно будет обыграть.

Индивидуальные, парные фотосессии, свадьбы, лав стори, стилизованные съемки — всё пользуются тут популярностью. И экскурсии тоже бывают:

Китайский сад дружбы

За кадрами с атмосферой Шанхая приходи в Китайский сад дружбы на Литейный проспект. Здесь прижились китайские сосны, ивы, яблони и даже сакура, которая цветет в начале мая. А из скульптур, погружающих в атмосферу Китая, есть изящная пагода, каменные львы, «Стена девяти драконов», искусственный водоем с фонтаном и мостиком.

Людей здесь много, поэтому, чтобы сделать истинно китайские кадры без толпы туристов на заднем фоне, придется встать пораньше и прийти сюда на рассвете.

Эйфелева Башня

Надевай берет, бери багет, включай «Non! Je ne regrette rien» в наушниках и отправляйся к Эйфелевой башне. Для этого не обязательно ехать в Париж, достаточно оказаться в Московском районе Питера. Она тут высотой с пятиэтажку.

Под определенным ракурсом в кадре можно скрыть жилые дома. А серию французских снимков дополнить макетом Триумфальной арки, выполненной здесь из стекла и стали и пирамидой Лувра.

Борницкий карьер

Марсианские ландшафты, мини-Сахара в Петербурге (под Гатчиной) тоже есть. Почему бы не сделать пару-тройку или даже десяток фотографий в таком интересном месте?

Этому карьеру больше 150 лет, здесь добывали известняк. Со временем рельеф стал очень необычной формы: здесь много песчаных холмов напоминают какие-то инопланетные пейзажи. А в округе — никаких примет цивилизации.

Для необычной космической фотосессии — идеально! Координаты для карт: 59.4882035564, 29.9365308562

Невская ратуша

Это деловой квартал, созданный из нескольких простых зданий, где правят ритм и линия. Одинаковые расстояния между корпусами и повторяющиеся размеры самих строений позволяют создать абсолютную симметрию в кадре и сделать снимки, например, в стиле Уэса Андерсона или поэкспериментировать с линейными перспективами.

Интересные кадры можно сделать и на фоне главного фасада Ратуши, который украшен 16 круглыми колоннами высотой 30 метров.

Ретро-костюмы, винтажные пиджаки помогут завершить образ.

На что еще здесь можно направить объектив? Стеклянный купол, похожий на летающую тарелку, танцующий фонтан и внутреннюю площадь.

Парадная особняка Слепцова

Ох эта поэзия питерских парадных! Здесь воображение рисует картины из прошлого, а светлое, кружевное и воздушное пространство — интересные кадры. Все здесь гармонично: и мраморная лестница, и узорная плитка на полу, и деревянные двери. А выразительные большие окна, впускающие клубы воздуха и света, создают ощущение большого простора.

Сейчас в особняке расположились кафе, рестораны и магазины, поэтому зайти сюда и сделать атмосферные фото можно в любое время.

А если хочется чего-то менее романтичного, более сюрреалистичного — загляни во двор. Тут огромное белое лицо торчит из стены.

Эрарта

Стать частью искусства, унести его частичку с собой… хотя бы на своих снимках — почему бы и да! Здесь можно устроить концептуальную фотосессию, например, залезть в стиральную машину или тотальную инсталляцию U-Space «Вишневый сад».

И пусть твои фото, как и творчество современных художников говорит, будоражит, отражает или волнует.

Ходила в Эрарту один раз, хочу обязательно ещё прийти, немного надо разобраться с абонементами на вход. Внутри мне понравилось абсолютно все. Разноплановые работы, яркие, неординарные. Можно снимать массу фото, а также можно арендовать отдельные комнаты по 20 минут с различными тематиками для видео Евгения, пользовательница Кавра

Ohaus

В Особняке на Чёрной речке есть местечко с фотогеничным современным дизайном. Сюда можно прийти за кадрами а-ля Pinterest: меховая и розовая мебель, стеклянные перегородки и большие окна.

Пространство совмещает в себе уютную атмосферную кофейню и творческую площадку для различных событий.