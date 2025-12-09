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Экскурсия в академию Штиглица
Академия Штиглица, Соляной переулок, 15
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 2000₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Академия Штиглица — одно из старейших российских высших учебных заведений, ведущее подготовку специалистов в сфере изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. На экскурсии: — узнаешь о создании училища во второй половине XIX века благодаря меценату А.Л. Штиглицу и его вкладе в подготовку художников для российской промышленности. — окажешься в самом эффектном месте Академии и поговоришь про его архитектуру и назначение 100 лет назад и сейчас. — попадёшь туда, куда обычно закрыт доступ для широкой публики. Пройдёшь по этажам, чтобы увидеть различные учебные мастерские, в которых студенты создают свои произведения. Длительность экскурсии 1-1.30ч. После бронирования билетов обязательно свяжись с организатором по указанному телефону.
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