Без преувеличения, Витебский вокзал — самый красивый в России. Здесь от входа в вестибюль до посадки на поезд нас сопровождают интерьеры начала ХХ века. За ярким модерновым фасадом прячутся современные техническое решения. О них ты и узнаешь на экскурсии! Во время экскурсии на «Витебский вокзал» ты увидишь: — закрытые для пассажиров помещения вокзала: великокняжеские покои, внутреннее устройство часовой башни и чердак над залом ожидания III класса — скрытые от пассажиров детали: исторические спусковые механизмы, дореволюционные витражи и современные лифты — самые прогрессивные конструкции вокзала — фермы Ты узнаешь, с чего началось железнодорожное строительство в Российской империи, откуда взялось само слово «вокзал» и многое другое. Перед посещением экскурсии необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности при посещении Витебского вокзала. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено. Продолжительность: 2 часа. Ближайшие даты: 29 августа 15:00 30 августа 11:00 5 cентября 11:00 и 15:00 6 cентября 11:00 и 14:00 9 cентября 19:00 12 сентября 11:00 и 14:00 13 сентября 11:00 и 15:00 19 сентября 11:00 и 15:00 20 сентября 14:30 23 сентября 19:00 27 сентября 11:00 и 14:00