От «Урода» до «Титаника»: как дела в театральной Москве

Москва — город контрастов и бесконечных открытий. В статье — исследуем театральную жизнь столицы (и наслаждаемся).

Что будет в статье:

Классические постановки — это, конечно, хорошо, но иногда хочется чего-нибудь этакого. Собрали необычные спектакли, которые точно завладеют твоим вниманием и заставят забыть о времени.

Всё о себе да о себе

Пушкин в театре был, Гоголь был, Достоевского тоже ставили. А о тебе когда-нибудь рассказывали на сцене? Выгорание, непринятие себя и тоска — знакомо? Актёры смогут рассказать и показать, как жить эту жизнь.

Урод История про человека, который узнал, что он — урод. Показ с праздничным фуршетом и бокалом игристого. Трагическая комедия по пьесе Мариуса Майенбурга о несоответствии стандартам к... 8 декабря Большой Козловский переулок, 13/17 от 3000₽

Коротко: Постановка по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. История про человека, который узнал, что он урод. Трагическая комедия о непринятии себя. На что готов человек под давлением общества?

Для кого: Для тех, кто хочет разобраться в себе и увидеть, как в себе разбираются другие. Нужно ли соответствовать стандартам или лучше выбиваться из них?

Слишком депрессивно? Посмотри на жизнь с другой стороны.

Маршрут перестроен Комедия о нас и нашей жизни, о поиске моральных норм и о наших поступках. Каждый из нас хоть раз задавал себе вопрос «А что, если всё бросить и начать жизнь сначала? Что, если сес... 17 декабря Москонцерт Холл от 1500₽

Коротко: Комедия-путешествие о жизни. Герои выходят из зоны комфорта, чтобы достичь счастья.

Для кого: Для тех, кто думает: «А что, если начать жизнь с чистого листа и перестать заморачиваться по пустякам?» А также для любителей яркого и запоминающегося визуала.

Как прошёл последний сеанс у психолога? А он когда-нибудь рекомендовал спектакль-терапию?

Что делать с выгоранием? Cпектакль-терапия для всех нуждающихся. Смотреть мультики и есть печенье после 140-часового рабочего дня — стыдно, а пить три вида антидепрессантов и плакать перед выходом на раб... 4 января Театр.doc от 1700₽

Коротко: История про трудоголиков, перфекционистов и дедлайны.

Для кого: Для уставших работяг, которые хотят посмотреть на себя со стороны и понять, всё ли они делают правильно.

«Женщины много болтают» — а ты пробовал их слушать?

Девушкам есть о чём тебе рассказать. Ключик к понимаю женского счастья совсем близко, нужно просто протянуть руку.

Она это мы Спектакль о женщинах по мотивам пьесы Евы Энслер «Монологи вагины». Пьеса основана на интервью с более чем сотней женщин всех возрастов, размышляющих о своём теле, желаниях, страха... 21 декабря Лесная улица, 59с1 от 1800₽

Коротко: Спектакль о женщинах по мотивам пьесы Евы Энслер «Монологи вагины», основанной на более чем сотне интервью. Актрисы разрушают мифы и стереотипы, приоткрывая дверь в мир женской сексуальности.

Для кого: Для девушек, которые стесняются своего тела, боятся показаться не такими. Для мужчин, которые хотят узнать больше о страхах и переживаниях вторых половинок.

А что насчет супружеской жизни? Её ведь тоже нужно наладить. Какое оно, семейное счастье?

Хулительницы брака Спектакль полон эротического слога, женской красоты и, конечно, юмора. Это комедийная и острая постановка с музыкой по средневековому тексту Эразма Роттердамского о женской сексуал... 19 декабря Артэквар, улица Арбат, 9с2 7000₽

Коротко: Спектакль по тексту Эразма Роттердамского о премудростях супружеской жизни, который даже спустя века не теряет свою актуальность.

Для кого: Для любителей распутывать серьёзные задачки, которые кажутся простыми лишь на первый взгляд. И для тех, кто так и не понял: что такое брак и как с ним бороться?

Погружение на дно театрального мира

Современные формы? Это мы любим. Загадки мира театралов? Дайте две! Современные постановки и свежие взгляды на простые вещи. Театр это не про великое, это про жизнь.

Готов увидеть что-то новое и погрузиться в мир театральных иллюзий? Вперёд на поиски искренности в обмане!

Это НЕ театр Представь себе театр, где сцена — только начало. В этом спектакле привычные границы растворяются, и ты становишься частью живого мира, где каждая история — это зеркало, отражающее ... 10 декабря Артэквар, ул. Арбат, 9 строение 2 7000₽

Коротко: Три одноактных пьесы, объединённые одной драмой. Сцена — это только начало, и ты становишься частью живого мира.

Для кого: Для тех, кто любит новые формы и открыт к экспериментам.

Меньше загадок, больше приземлённости. Высокие жанры не для всех, но если их упростить…

Комедия о театре Тонкий и одновременно острый спектакль, в котором авторы с аристократической высоты приземляют театральные жанры через пародию на современную реальность. Давно мечтал узнать, что ... 13 декабря На Страстном от 1000₽

Коротко: Спектакль отвечает на главный вопрос — «Что скрывается по ту сторону сцены?» Актёры упрощают театр через пародию на современность.

Для кого: Для тех, кто устал от пафоса и недосказанности, кто хочет узнать, что такое театр в простой форме и привычных образах.

Титаник утонул, а актёры нет. Какой Титаник, и при чём тут театр?

Титаник. Комедия Эта сатирическая комедия, с фирменной легкостью и иронией, в стиле StandUp – Кабаре, прольет свет на всем известное событие, произошедшее с великим, непотопляемым кораблем и провед... 14 декабря На Страстном от 1000₽

Коротко: Сатирическая комедия в стиле StandUp-кабаре по всем известной трагедии. Параллель между айсбергами и реальной жизнью.

Для кого: Для любителей лёгкости и непринуждённости. Для фанатов необычных метафор, юмора и музыки.

Театр создается где угодно, и для это необязательно нужна сцена.

Квартирник «Заблудшие в Голливуде» Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приезжает в Москву и останавливается в лучшем отеле. Вся элита города мечтает попасть на знаменитые кварт... 6 декабря Отель «Националь», ул. Моховая, 15/1 строение 1, зал «Московский» от 13000₽

Коротко: Вся элита города мечтает попасть на квартирник к успешной паре из Голливуда. Иммерсивный спектакль, где гости влияют на исход событий.

Для кого: Для тех, кто не знает границ и готов стать свидетелем и соучастником в создании картины.

Жизнь не имеет смысла... без музыки!

Язык тела говорит куда больше слов. Двигайся в такт и подпевай любимым песням.

«История в отеле». Танцевальное шоу Грандиозное шоу в лучших традициях Бродвея. 26 ведущих танцоров — 16 чемпионов мира на одной сцене, которые подарят настоящую радость, энергию и отличное настроение. Известные м... 30 декабря Космос, проспект Мира, 150 от 2000₽

Коротко: Отельное шоу в лучших традициях Бродвея. Каждая комната таит в себе собственную историю. Историю, рассказанную танцами.

Для кого: Для любителей мировых хитов и энергичных танцев.

Новый год подкрался незаметно, но ведь так хочется проводить старый яркими эмоциями. Визуальное восприятие самое сильное, между прочим, вот режиссёрам и приходится придумывать новые фишки, чтобы удивить зрителя. А на каком самом необычным спектакле был ты?

Фото обложки: teatrdoc.ru