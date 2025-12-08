История про человека, который узнал, что он — урод. Показ с праздничным фуршетом и бокалом игристого. Трагическая комедия по пьесе Мариуса Майенбурга о несоответствии стандартам красоты и непринятии своей неидеальности. Летте — инженер в отделе разработок, несказанный урод. Об этом знают все: коллеги, начальство, даже собственная жена. Вот только сам Летте об этом ничего не знает. Четыре актёра — восемь персонажей, мгновенная смена образов, динамика и темп ведут сюжет к неожиданной развязке. 19:00 — начало фуршета 20:00 — спектакль Длительность спектакля — 1ч Режиссер: Антон Ильин Продюсер: Илья Зуев В ролях: Летте - Родион Прилепин Фанни - Наталья Смирнова Карлманн - Антон Гришин Шефлер - Владимир Гасанов