Спектакль о женщинах по мотивам пьесы Евы Энслер «Монологи вагины». Пьеса основана на интервью с более чем сотней женщин всех возрастов, размышляющих о своём теле, желаниях, страхах и радостях. Проникновенные, редко обсуждаемые в нашем обществе темы вызывают резонанс у мужчин и женщин, приоткрывая дверь в мир женской сексуальности. Зритель переживает спектр эмоций: от волнения и сопереживания героиням до смеха и радости. Четыре актрисы — разрушают мифы и запреты, связанные с женской сущностью, рассказывают о личном и сексуальном освобождении, желании, силе, красоте, принятии себя и своего тела. О том, как важно перестать бояться и чувствовать вину. Продолжительность – 1 час 10 минут.