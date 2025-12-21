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Спектакли
Про событие
Спектакль о женщинах по мотивам пьесы Евы Энслер «Монологи вагины». Пьеса основана на интервью с более чем сотней женщин всех возрастов, размышляющих о своём теле, желаниях, страхах и радостях. Проникновенные, редко обсуждаемые в нашем обществе темы вызывают резонанс у мужчин и женщин, приоткрывая дверь в мир женской сексуальности. Зритель переживает спектр эмоций: от волнения и сопереживания героиням до смеха и радости. Четыре актрисы — разрушают мифы и запреты, связанные с женской сущностью, рассказывают о личном и сексуальном освобождении, желании, силе, красоте, принятии себя и своего тела. О том, как важно перестать бояться и чувствовать вину. Продолжительность – 1 час 10 минут.
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Комментарии
Мария4 мая 2023, 01:08
Невероятный спектакль-терапия!! Наполненный смыслами, глубокий. О принятии себя и своего тела. О том, как это здорово быть женщиной!
Была на спектакле Она — это мы. Это спектакль-освобождение и спектакль-смех, причём одно другому не мешает. Речь идёт о сокровенном — вагине. Но так, чтобы сокровенное перестало быть табуированым. На сцене — великолепное сочетание местами смешного, местами трагичного, очень чуткого и ироничного текста и искренней игры актрис. Сам текст как набор скетчей круто отыгран: в каждом угадывается свой персонаж, актрисы не "залипают" в одном образе, а пластично перетекают из истории в историю, полностью меняя своё поведение и акценты, что просто завораживает. Само пространство театра очень маленькое, гостей мало, от того близость к происходящему на сцене ощущается острее. В спектакле почти нет декораций, нет костюмов и сложных свето-музыкальных блоков. Несмотря на это, действие на сцене захватило меня практически от начала и до конца.