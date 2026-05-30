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«История в отеле». Танцевальное шоу

Космос, проспект Мира, 150

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 10000₽
Возраст 6+
Стендап
Спектакли

Про событие

Грандиозное шоу в лучших традициях Бродвея. 26 ведущих танцоров — 16 чемпионов мира на одной сцене, которые подарят настоящую радость, энергию и отличное настроение. Известные мировые хиты от ABBA до Aerosmith и Энио Морриконе в исполнении группы ROFANO, который станет неотъемлемой частью чарующего танцевального повествования. Музыкальным руководителем выступит Георгий Юфа. Масштабное красочное танцевальное шоу от лучших танцоров планеты, которые расскажут зрителю самые разные отельные истории: от девичника перед свадьбой в баре до романтического свидания на крыше отеля. Каждая комната таит в себе секреты, полные чувств, эмоций, драйва, музыки и, конечно же, танцев. Хореографами шоу выступают чемпионы мира и звёзды танцевальных ТВ-шоу.

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Комментарии

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Елена
17 ноября 2024, 23:55

Потрясающий спектакль, великолепные костюмы, декорации и свет сногсшибательные! Состав танцоров поражает! Очень рекомендую сходить! На месте усидеть не возможно и хочется подпевать каждой песне!

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