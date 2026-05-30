Грандиозное шоу в лучших традициях Бродвея. 26 ведущих танцоров — 16 чемпионов мира на одной сцене, которые подарят настоящую радость, энергию и отличное настроение. Известные мировые хиты от ABBA до Aerosmith и Энио Морриконе в исполнении группы ROFANO, который станет неотъемлемой частью чарующего танцевального повествования. Музыкальным руководителем выступит Георгий Юфа. Масштабное красочное танцевальное шоу от лучших танцоров планеты, которые расскажут зрителю самые разные отельные истории: от девичника перед свадьбой в баре до романтического свидания на крыше отеля. Каждая комната таит в себе секреты, полные чувств, эмоций, драйва, музыки и, конечно же, танцев. Хореографами шоу выступают чемпионы мира и звёзды танцевальных ТВ-шоу.