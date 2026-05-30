Тонкий и одновременно острый спектакль, в котором авторы с аристократической высоты приземляют театральные жанры через пародию на современную реальность. Давно мечтал узнать, что скрывает закулисье? Яркая форма, простая подача, актуальный юмор — эти три компонента помогут тебе разобраться в этом и утолить своё любопытство в отношении главного вопроса «Что же находится по ту сторону сцены?».