ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Комедия о театре

На Страстном
Страстной б-р, 8А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 6700₽
Возраст 12+
Стендап
Спектакли

Про событие

Тонкий и одновременно острый спектакль, в котором авторы с аристократической высоты приземляют театральные жанры через пародию на современную реальность. Давно мечтал узнать, что скрывает закулисье? Яркая форма, простая подача, актуальный юмор — эти три компонента помогут тебе разобраться в этом и утолить своё любопытство в отношении главного вопроса «Что же находится по ту сторону сцены?».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста