Возраст 12+
Стендап
Спектакли
Про событие
Тонкий и одновременно острый спектакль, в котором авторы с аристократической высоты приземляют театральные жанры через пародию на современную реальность. Давно мечтал узнать, что скрывает закулисье? Яркая форма, простая подача, актуальный юмор — эти три компонента помогут тебе разобраться в этом и утолить своё любопытство в отношении главного вопроса «Что же находится по ту сторону сцены?».
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