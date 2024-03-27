Ночная Москва: самые красивые места ночной столицы

Рассказываем, куда отправиться на вечернюю прогулку по Москве

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Красивые места Москвы вечером

«Москва-Сити»

Комплекс футуристических небоскребов, высота которых варьируется от 27 до 96 этажей, создает впечатляющий силуэт как днем, так и в ночное время. Вечером башни подсвечиваются яркой иллюминацией.

В башне «Око» на 92 этаже на высоте 354 метров находится самая высокая смотровая площадка города, откуда открывается живописный вид на ночную Москву.

Адрес: Пресненская наб., 8 стр 1 (м. Выставочная)

Красная площадь

В вечернее время архитектурный ансамбль Красной площади и её ближайших окрестностей – Государственный исторический музей, ГУМ, Московский Кремль и храм Василия Блаженного – погружается в яркую иллюминацию.

В конце дня здесь значительно меньше туристов, что позволяет насладиться спокойной, почти сказочной атмосферой.

Ближайшая станция метро: Охотный Ряд

Театральная площадь

На Театральной площади находится сразу три театра – Большой, Малый и Российский академический молодёжный. Это место пропитано особой духовной атмосферой ночной Москвы. На Театральной площади находится самый старый фонтан Москвы, а здание Большого театра украшено скульптурами и барельефами.

Локация погружена в мягкий тёплый свет: золотистая подсветка здания Большого, маленькие подводные светильники фонтанов и яркие витрины окружающих зданий.

Ближайшая станция метро: Театральная

ВДНХ

Красивое ночное место для прогулок, когда на павильонах, фонтанах и других объектах ВДНХ загорается яркая подсветка. Ночью в павильоны не попасть, но можно прогуляться по территории в спокойной обстановке и полюбоваться разноцветными фонтанами, украшенными фасадами и сказочной атмосферой.

Адрес: пр. Мира, 119 (м. ВДНХ)

Воробьёвы горы

Площадка на Воробьёвых горах привлекает посетителей как днём, так в ночное время из-за яркой необычный подсветки деревьев и панорамы столицы, захватывающей дух. Это одна из лучших смотровых площадок Москвы, расположенная на высоте 80 метров над уровнем реки, попасть на которую можно совершенно бесплатно.

С высоты ты увидишь комплекс «Москва-Сити», «Лужники», сталинские высотки, Останкинскую телебашню и многое другое.

Ближайшая станция метро: Воробьёвы горы

Парк «Зарядье» и Парящий мост

Просторный парк с тропинками и деревянными мостиками для дневных и вечерних прогулок. Здесь можно отдохнуть в атмосфере единения с природой и при этом насладиться необычными архитектурными объектами и яркой иллюминацией. Внимание посетителей привлекает филармония под прозрачным куполом «Стеклянная кора», а также знаменитый Парящий мост.

Безопорная точка моста составляет 70 метров над Москвой-рекой, и с него открывается захватывающий вид на высотку на Котельнической набережной, Спасскую башню Кремля и собор Василия Блаженного.

Адрес: ул. Варварка, домовладение 6, строение 1 (м. Площадь Революции, Охотный ряд, Китай-город)

Патриаршие пруды

Тот самый парк с прямоугольным прудом, который фигурировал в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».

С наступлением темноты это живое, но уютное место преображается. Мягкое освещение фонарей и подсветка деревьев создают поистине мистическую волшебную атмосферу. Отражение огней в гладкой поверхности прудов добавляет ощущение таинственности и умиротворения.

Неспешно прогуливаясь вдоль берегов, можно бесконечно любоваться величественными особняками, окружающими Патриаршие пруды, или заглянуть в одно из многочисленных кафе или ресторанов.

Адрес: Большой Патриарший пер., 7, строение 1 (м. Маяковская, Пушкинская, Тверская)

Высотка на Котельнической набережной

Узнаваемое и впечатляющее сталинское высотное здание, одно из семи в столице. Днём 32-этажный дом напоминает огромный сказочный замок со своими многочисленными шпилями, башнями, шатровыми композициями и арками, а вечером, когда включается подсветка, здание вдвойне завораживает своей красотой. Игра света и тени подчеркивает ее масштабность и величие, делая высотку одним из самых эффектных объектов ночного города.

Адрес: Котельническая наб., 1/15 (м. Китай-город)

Популярные вечерние улицы для прогулок Никольская улица

Тверская улица

Тверская является одной из самых дорогих торговых улиц Москвы и привлекательным местом для шопинга, развлечений и прогулок особенно в вечернее и ночное время.

Здесь находятся знаменитые гостиницы «Националь» и «Ритц-Карлтон Москва», магазин «Елисеевский», Театр Ермоловой и много других выдающихся культурных и архитектурных объектов, которые погружаются в яркую иллюминацию с наступлением сумерек.

Ближайшие станции метро: Охотный Ряд, Тверская, Маяковская.

Камергерский переулок

Камергерский переулок давно ассоциируется у москвичей с Московским Художественным театром имени Чехова. А в 2016 году здесь появилась яркая 27-километровая светодиодная инсталляция, которая кардинально меняет облик переулка в вечернее время. Кованые фонари, свисающие сверху гирлянды и сине-фиолетовые шары делают переулок красивым ночным местом для неспешной прогулки.

Ближайшая станция метро: Охотный Ряд

Никольская улица

Сюда как раз можно свернуть с Красной площади, чтобы продолжить ночную прогулку по местам с красивым освещением. Небольшое, но гармоничное пространство улочки всегда привлекает много людей. Здесь располагается большое количество старых построек, в том числе первая в России типография, а также рестораны, кафе и круглогодичная атмосфера праздника.

Ближайшая станция метро: Охотный Ряд

Вечерние прогулки по набережным и мостам

Большой Устьинский мост

Отсюда открывается потрясающий вид на ночную Москву. С одной стороны хорошо видно высотку на Котельнической набережной, с другой – Кремль, а внизу – слияние Москвы-реки и Яузы.

Ближайшая станция метро: Китай-город

Патриарший мост

С наступлением темноты мост преображается и выглядит как хрустальная арка с постоянно меняющимися цветовыми нижними сводами. Кружевная, ажурная конструкция моста озаряется оттенками разного цвета, создавая эффект сияния.

Мост ведёт к одному из главным архитектурных шедевров города – храм Христа Спасителя, который также подсвечивается в тёмное время суток.

Ближайшая станция метро: Кропоткинская

Мост Богдана Хмельницкого

Мост с интересным архитектурным обликом, который раскрывается особой красотой, когда каждый вечер на нём зажигается яркая иллюминация. Под стеклянным колпаком, накрывающим пешеходную зону, расположены лавочки, кафе и магазинчики. Все эти атрибуты создают уютное пространство для неспешных прогулок днем и вечером.

Кроме здесь установлены смотровые балкончики, с которых можно полюбоваться Москвой-рекой и близлежащими набережными.

Ближайшая станция метро: Киевская

Ростокинский акведук

Нарядный арочный мост из белого камня является памятником самому грандиозному в России Мытищинскому самотечному водопроводу. Расположение акведука позволяет насладиться чудесными видами на реку Яузу и лужайку популярной зоны отдыха. Ночью вся конструкция сверкает и переливается огнями художественной подсветки, создавая поистине волшебную картину.

Адрес: пр. Мира, 186-188 (м. ВДНХ)

Еще больше о самых красивых мостах столицы ты узнаешь в отдельной статье.

Кремлёвская набережная

Одно из самых живописных береговых линий города проходит вдоль Москвы-реки мимо величественных стен и башен Кремля. Отсюда можно во всей красе увидеть Красную площадь и Васильевский спуск.

Ночью здесь открывается захватывающая панорама, когда множество огней отражаются в водах Москвы-реки, подсвечивая городской ландшафт.

Ближайшая станция метро: Александровский сад

Берсеневская набережная

Здесь находится много знаковых достопримечательностей, среди которых фабрика «Красный Октябрь», Московский театр эстрады, усадьба основателя известного водочного бренда Петра Смирнова и многое другое. Берсеневская набережная славится своей гранитной отделкой, спроектированной ещё в 30-е годы прошлого века, и сама по себе является уникальным историческим объектом.

Днем здесь кипит жизнь, а ночью всё культурное и историческое великолепие набережной сверкает сотнями огней, отражаясь на воде Москвы-реки.

Ближайшая станция метро: Кропоткинская

Теперь ты знаешь, куда отправиться на вечернюю прогулку в Москве и гд сделать самые захватывающие фотографии. Если тебе хочется взглянуть на город с неожиданной стороны, получить новые интересные знания и познакомиться с новыми людьми, можно пойти на экскурсию. У нас есть парочка идей:

Еще больше о необычных и приятных локациях для прогулок по столице, заглядывай в подборки:

«Куда сходить в Москве бесплатно?»

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«Где смотреть кино: 10 лучших кинотеатров Москвы и другие места с кинопоказами»

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