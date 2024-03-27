Ночная Москва: самые красивые места ночной столицы

Красивые места Москвы вечером
«Москва-Сити»
Комплекс футуристических небоскребов, высота которых варьируется от 27 до 96 этажей, создает впечатляющий силуэт как днем, так и в ночное время. Вечером башни подсвечиваются яркой иллюминацией.
В башне «Око» на 92 этаже на высоте 354 метров находится самая высокая смотровая площадка города, откуда открывается живописный вид на ночную Москву.
Адрес: Пресненская наб., 8 стр 1 (м. Выставочная)
Красная площадь
В вечернее время архитектурный ансамбль Красной площади и её ближайших окрестностей – Государственный исторический музей, ГУМ, Московский Кремль и храм Василия Блаженного – погружается в яркую иллюминацию.
В конце дня здесь значительно меньше туристов, что позволяет насладиться спокойной, почти сказочной атмосферой.
Ближайшая станция метро: Охотный Ряд
Театральная площадь
На Театральной площади находится сразу три театра – Большой, Малый и Российский академический молодёжный. Это место пропитано особой духовной атмосферой ночной Москвы. На Театральной площади находится самый старый фонтан Москвы, а здание Большого театра украшено скульптурами и барельефами.
Локация погружена в мягкий тёплый свет: золотистая подсветка здания Большого, маленькие подводные светильники фонтанов и яркие витрины окружающих зданий.
Ближайшая станция метро: Театральная
ВДНХ
Красивое ночное место для прогулок, когда на павильонах, фонтанах и других объектах ВДНХ загорается яркая подсветка. Ночью в павильоны не попасть, но можно прогуляться по территории в спокойной обстановке и полюбоваться разноцветными фонтанами, украшенными фасадами и сказочной атмосферой.
Адрес: пр. Мира, 119 (м. ВДНХ)
Воробьёвы горы
Площадка на Воробьёвых горах привлекает посетителей как днём, так в ночное время из-за яркой необычный подсветки деревьев и панорамы столицы, захватывающей дух. Это одна из лучших смотровых площадок Москвы, расположенная на высоте 80 метров над уровнем реки, попасть на которую можно совершенно бесплатно.
С высоты ты увидишь комплекс «Москва-Сити», «Лужники», сталинские высотки, Останкинскую телебашню и многое другое.
Ближайшая станция метро: Воробьёвы горы
Парк «Зарядье» и Парящий мост
Просторный парк с тропинками и деревянными мостиками для дневных и вечерних прогулок. Здесь можно отдохнуть в атмосфере единения с природой и при этом насладиться необычными архитектурными объектами и яркой иллюминацией. Внимание посетителей привлекает филармония под прозрачным куполом «Стеклянная кора», а также знаменитый Парящий мост.
Безопорная точка моста составляет 70 метров над Москвой-рекой, и с него открывается захватывающий вид на высотку на Котельнической набережной, Спасскую башню Кремля и собор Василия Блаженного.
Адрес: ул. Варварка, домовладение 6, строение 1 (м. Площадь Революции, Охотный ряд, Китай-город)
Патриаршие пруды
Тот самый парк с прямоугольным прудом, который фигурировал в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».
С наступлением темноты это живое, но уютное место преображается. Мягкое освещение фонарей и подсветка деревьев создают поистине мистическую волшебную атмосферу. Отражение огней в гладкой поверхности прудов добавляет ощущение таинственности и умиротворения.
Неспешно прогуливаясь вдоль берегов, можно бесконечно любоваться величественными особняками, окружающими Патриаршие пруды, или заглянуть в одно из многочисленных кафе или ресторанов.
Адрес: Большой Патриарший пер., 7, строение 1 (м. Маяковская, Пушкинская, Тверская)
Высотка на Котельнической набережной
Узнаваемое и впечатляющее сталинское высотное здание, одно из семи в столице. Днём 32-этажный дом напоминает огромный сказочный замок со своими многочисленными шпилями, башнями, шатровыми композициями и арками, а вечером, когда включается подсветка, здание вдвойне завораживает своей красотой. Игра света и тени подчеркивает ее масштабность и величие, делая высотку одним из самых эффектных объектов ночного города.
Адрес: Котельническая наб., 1/15 (м. Китай-город)
Популярные вечерние улицы для прогулок Никольская улица
Тверская улица
Тверская является одной из самых дорогих торговых улиц Москвы и привлекательным местом для шопинга, развлечений и прогулок особенно в вечернее и ночное время.
Здесь находятся знаменитые гостиницы «Националь» и «Ритц-Карлтон Москва», магазин «Елисеевский», Театр Ермоловой и много других выдающихся культурных и архитектурных объектов, которые погружаются в яркую иллюминацию с наступлением сумерек.
Ближайшие станции метро: Охотный Ряд, Тверская, Маяковская.
Камергерский переулок
Камергерский переулок давно ассоциируется у москвичей с Московским Художественным театром имени Чехова. А в 2016 году здесь появилась яркая 27-километровая светодиодная инсталляция, которая кардинально меняет облик переулка в вечернее время. Кованые фонари, свисающие сверху гирлянды и сине-фиолетовые шары делают переулок красивым ночным местом для неспешной прогулки.
Ближайшая станция метро: Охотный Ряд
Никольская улица
Сюда как раз можно свернуть с Красной площади, чтобы продолжить ночную прогулку по местам с красивым освещением. Небольшое, но гармоничное пространство улочки всегда привлекает много людей. Здесь располагается большое количество старых построек, в том числе первая в России типография, а также рестораны, кафе и круглогодичная атмосфера праздника.
Ближайшая станция метро: Охотный Ряд
Вечерние прогулки по набережным и мостам
Большой Устьинский мост
Отсюда открывается потрясающий вид на ночную Москву. С одной стороны хорошо видно высотку на Котельнической набережной, с другой – Кремль, а внизу – слияние Москвы-реки и Яузы.
Ближайшая станция метро: Китай-город
Патриарший мост
С наступлением темноты мост преображается и выглядит как хрустальная арка с постоянно меняющимися цветовыми нижними сводами. Кружевная, ажурная конструкция моста озаряется оттенками разного цвета, создавая эффект сияния.
Мост ведёт к одному из главным архитектурных шедевров города – храм Христа Спасителя, который также подсвечивается в тёмное время суток.
Ближайшая станция метро: Кропоткинская
Мост Богдана Хмельницкого
Мост с интересным архитектурным обликом, который раскрывается особой красотой, когда каждый вечер на нём зажигается яркая иллюминация. Под стеклянным колпаком, накрывающим пешеходную зону, расположены лавочки, кафе и магазинчики. Все эти атрибуты создают уютное пространство для неспешных прогулок днем и вечером.
Кроме здесь установлены смотровые балкончики, с которых можно полюбоваться Москвой-рекой и близлежащими набережными.
Ближайшая станция метро: Киевская
Ростокинский акведук
Нарядный арочный мост из белого камня является памятником самому грандиозному в России Мытищинскому самотечному водопроводу. Расположение акведука позволяет насладиться чудесными видами на реку Яузу и лужайку популярной зоны отдыха. Ночью вся конструкция сверкает и переливается огнями художественной подсветки, создавая поистине волшебную картину.
Адрес: пр. Мира, 186-188 (м. ВДНХ)
Еще больше о самых красивых мостах столицы ты узнаешь в отдельной статье.
Кремлёвская набережная
Одно из самых живописных береговых линий города проходит вдоль Москвы-реки мимо величественных стен и башен Кремля. Отсюда можно во всей красе увидеть Красную площадь и Васильевский спуск.
Ночью здесь открывается захватывающая панорама, когда множество огней отражаются в водах Москвы-реки, подсвечивая городской ландшафт.
Ближайшая станция метро: Александровский сад
Берсеневская набережная
Здесь находится много знаковых достопримечательностей, среди которых фабрика «Красный Октябрь», Московский театр эстрады, усадьба основателя известного водочного бренда Петра Смирнова и многое другое. Берсеневская набережная славится своей гранитной отделкой, спроектированной ещё в 30-е годы прошлого века, и сама по себе является уникальным историческим объектом.
Днем здесь кипит жизнь, а ночью всё культурное и историческое великолепие набережной сверкает сотнями огней, отражаясь на воде Москвы-реки.
Ближайшая станция метро: Кропоткинская
Теперь ты знаешь, куда отправиться на вечернюю прогулку в Москве и гд сделать самые захватывающие фотографии. Если тебе хочется взглянуть на город с неожиданной стороны, получить новые интересные знания и познакомиться с новыми людьми, можно пойти на экскурсию. У нас есть парочка идей:
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Еще больше о необычных и приятных локациях для прогулок по столице, заглядывай в подборки:
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