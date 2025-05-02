Алхимическое путешествие «Формула любви». Тебя ждут 7 историй любви самых невероятных и знаменитых людей. Они расскажут о своей жизни и подарят алхимические элементы, из которых каждый сможет составить свою формулу любви. Тебе станет подвластна самая могучая, непостижимая и живительная сила нашего мира. Тех, кто недавно встретил свою любовь, алхимическое путешествие научит тому, как сберечь её и сделать долгой, как сама жизнь. Тому, кто тоскует о любви и зовёт её всем сердцем, путешествие покажет, где найти человека, предназначенного ему судьбой. Тот, кто хочет сделать затухающий огонёк любви ярким и обжигающе страстным, получит эликсир, разжигающий это шёлковое алое пламя. Внимание: После приобретения билетов связаться с организаторами по номеру телефона. Экскурсии проходят каждую пятницу в 19:30. Организатор высылает инструкцию к каждому путешествию.