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Формула любви с Часовщиком

Памятник Пушкину, Пушкинская площадь

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Алхимическое путешествие «Формула любви». Тебя ждут 7 историй любви самых невероятных и знаменитых людей. Они расскажут о своей жизни и подарят алхимические элементы, из которых каждый сможет составить свою формулу любви. Тебе станет подвластна самая могучая, непостижимая и живительная сила нашего мира. Тех, кто недавно встретил свою любовь, алхимическое путешествие научит тому, как сберечь её и сделать долгой, как сама жизнь. Тому, кто тоскует о любви и зовёт её всем сердцем, путешествие покажет, где найти человека, предназначенного ему судьбой. Тот, кто хочет сделать затухающий огонёк любви ярким и обжигающе страстным, получит эликсир, разжигающий это шёлковое алое пламя. Внимание: После приобретения билетов связаться с организаторами по номеру телефона. Экскурсии проходят каждую пятницу в 19:30. Организатор высылает инструкцию к каждому путешествию.

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Комментарии

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Светлана
24 октября 2023, 23:10

Интересная экскурсия, пронизанная историями любви. Мне понравилась) рекомендую

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