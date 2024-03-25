Рассказываем про интересные локации для фотосессий в современном стиле

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В подборке ты узнаешь про лучшие места для фотосессий в Москве, которые отличаются современным, стильным дизайном, интересными архитектурными решениями и позволяют создавать яркие и самые запоминающиеся снимки.

Интересные места для фотосессии с классными ракурсами

БЦ «Аквамарин» – альтернатива «Москва-Сити»

Классное место для стильных фотосессий с лаконичными формами, изогнутыми фасадами, контрастными цветами под куполом синего небосвода. Это целый мини-город со своей инфраструктурой. Наличие кафе, магазинов, элитного жилья добавляет разнообразия локаций для съёмок.

Между корпусами есть широкий проход, который позволит сделать панорамные кадры, играть с масштабами и ракурсами. Представь, какие величественные фотографии можно сделать снизу вверх.

Бизнес-центр находится 15 минутах ходьбы от метро «Новокузнецкая».

Адрес: Озерковская набережная, 22/24

Пространство «Суперметалл» – бетон, металл, минимализм

Это стильное место, сотканное из брутального индустриального дизайна с живыми растениями и произведениями современного искусства, которое располагает к смелым андеграуд-фотографиям.

Суперметалл также включает в себя живые зоны отдыха с мягкими креслами, коврами и полотнами современных художников.

Пространство находится в 13 минутах хотьбы от метро «Бауманская», а для автомобилистов удобнее всего – съехать на Садовое и Третье кольцо.

Адрес: 2-я Бауманская, 9/23

ЖК «Пресня Сити» и Центр «Зотов» – лаконичный конструктивизм и много кирпича

Дуэт «Пресни Сити» и Центра изучения конструктивизма «Зотов» – удачное сочетания старого и нового. Геометрические формы, лаконичные фасады, игра света и тени – всё это создаёт завораживающую, брутальную атмосферу, в которой можно сделать красивые фотографии в урбанистическом стиле.

По пути можно заглянуть в сам Центр. Там регулярно проходят выставки, кинопоказы, мастер-классы и другие события.

Локация находится в 10 минут ходьбы от метро «Улица 1905 года».

Адрес: ул. Ходынская, 2 стр. 1

БЦ Dominion Tower – роскошь на грани футуризма

Что-то среднее между ледяным айсбергом, космическим кораблем и «человейником» будущего. Интересное место для фотосессии с уникальным дизайном как снаружи, так и изнутри. Игра линий, чёрного и белого, чёткие геометрические формы – всё это позволит реализовать самые смелые творческие идеи – от стильных портретов до экспериментальной съёмки в антиутопичном или киберпанк-стиле.

Попасть внутрь здания без специального пропуска не получится, но и экстерьер бизнес-центра – тоже раздолье для творчества.

Добраться до центра можно за 10 минут пешком от метро «Дубровка».

Адрес: Шарикоподшипниковская ул., 5 стр.1

Станция метро «Фонвизинская» – космическая подземка на Люблинско-Дмитровской линии

Архитектура станции, с её строгими геометрическими формами, лаконичным дизайном и уходящей перспективной, делает «Фонвизинскую» универсальным местом для проведения фотосессий в разных стилях и ракурсах. Будь то портреты, предметная съёмка или даже эксперименты с абстрактной композицией.

Конечно, потоки людей на станции никто не отменял, но и многоликая толпа может стать интересным элементом композиции.

Адрес: ул. Милашенкова, 1

Про эту и другие фотогеничные станции московского метрополитена рассказываем в отдельной статье.

Апартаменты HILL8 – кубический сюрреализм

Постройки с примечательным фасадом: геометрические элементы, контрастные цвета, идеальные вертикальных и горизонтальных линий. Всё это станет раем для перфекциониста и отличным фоном для лаконичных и стильный портретных снимков.

Апартаменты находятся через дорогу от станции метро «Алексеевская».

Адрес: пр. Мира, 95

Парк «Красногвардейские пруды» – Нью-Йорк на минималках

Хорошее место для съемок во время прогулки как днём, так и в вечернее время. Особую ценность представляет пруд, за которым вырастают зеркальные высотки. Густая зелень и урбанизм домов построек ассоциации с американским Манхеттеном. Сам парк небольшой, но отмеченная локация станет отличным фоном для нескольких ярких снимков.

«Красногвардейские пруды» находятся в 20 минутах ходьбы от станции метро «Выставочная». Можно пройти мимо другого живописного парка «Красная пресня». Или пройти 18 минут пешком от метро «Улица 1905 года».

Адрес: Красногвардейский б-р, парк «Красногвардейские пруды»

Монумент покорителям космоса – хвост взлетающей ракеты

Уникальный памятник на ВДНХ высотой более 100 метров, установленный ещё в 1964 году по случаю седьмой годовщины запуска советского искусственного спутника Земли. Памятник даже засветился в клипе британских музыкантов Pet Shop Boys

Образ, взмывающей вверх, ракеты с серебристым шлейфом завораживает своим масштабом. Это минималистичная и интересная локация для фотосессии в футуристическом стиле.

Адрес: пр. Мира, 111 (м. ВДНХ)

Даниловская мануфактура – урбанистические пейзажи и индустриальная эстетика

Бывшая текстильная фабрика сегодня превратилась в современный креативный кластер. Такое сочетание индустриального прошлого и современной культурной жизни создаёт поистине уникальную атмосферу. Контраст старинных фабричных зданий с кирпичной кладкой, большими окнами и современных арт-объектов и заведений выглядит очень эффектно на фотографиях. Это идеальный фон для самых разных жанров – от портретов до предметной съёмки.

Локация находится в 13 минутах ходьбы от станции метро «Тульская».

Адрес: Варшавское ш., 9 стр.1Б

Бар «Тебурасика» – кусочек японского андеграунда в центре Москвы

Одно из лучших мест для фото в стиле яркого и живого Токио в глубине столичных двориков. Популярное место среди гостей и жителей города, так что провести полноценный фотосет скорее всего не получится, но сделать парочку колоритных снимков всё-таки можно.

А в дополнении к съемке, можно побаловать себя японским стритфудом или оторваться на одной из вечеринок в конце недели.

Бар находиться в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Чеховская».

Адрес: Страстной б-р, 7, стр3

Ходынское поле – чистота кадра и полный минимализм

Привлекательное место для тех, кто ценит городские пейзажи и архитектурные мотивы. Центральная парковая аллея расположена прямо на месте бывшей взлетной полосы аэропорта. Это придает локации ощущение простора и свободы. Парк прекрасен в любое время года и каждый сезон выглядит фотогенично, будь то яркая зелень весной, золотая осень или заснеженные аллеи зимой.

Ходынское поле находится в непосредственной близости от центра Москвы, что делает его удобной и доступной локацией в 20 минутах ходьбы от станции метро «Хорошёвская».

Адрес: Ходынский б-р, 10Б

Фабрика «Красный Октябрь» – кирпичная многоформатная «классика»

Бывшая промышленная территория, сохранившая дух советской эпохи, сегодня превратилась в творческий кластер, где гармонично соседствуют старинная архитектура и современное искусство. Это создает поистине захватывающую, многогранную среду и востребованное место для съемок.

Отсюда вытекает главный минус локации – многолюдность.

Но контраст исторических и современных элементов, кирпичных корпусов, металлических конструкций, граффити и арт-объектов, обилие закоулков, переулков и укромных уголков делает «Красный Октябрь» идеальным местом для съемок в самых разных жанрах даже в выходные.

Локация находится в 12 минутах ходьбы от станции метро «Кропоткинская».

Адрес: Берсеневская наб., 6, стр. 3

Теперь ты знаешь про лучшие места для фотосессий в лаконичном городском стиле. Про другие крутые локации и активности рассказываем «Куда сходить в Москве бесплатно?».

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