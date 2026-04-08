Японский ресторан рядом с одноименным татиноми-баром на Страстном бульваре. В меню — популярные азиатские хиты: подают нигири, сашими, гунканы, татаки из тунца или лосося — при таком способе приготовления рыба обжигается снаружи и остается слегка сырой внутри. Рыбу и морепродукты для блюд привозят с Дальнего Востока и Фарерских островов. В алкогольный список включили только сидр, еще из напитков можно заказать лимонады и комбучу — кисло-сладкий напиток из чайного гриба. Интерьер в ресторане «Тебура:сика.Суси» оформили в стиле азиатских забегаловок: внутри — бумажные фонарики, неоновые вывески, а барную стойку украшает сакура. https://taplink.cc/teburasika_bar Режим работы: ПН-ЧТ: 15:00-00:00 Пятница: 15:00-2:00 Суббота: 12:00-00:00 Воскресенье: 14:00-00:00
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