Обзорная экскурсия по вечерней столице — главные достопримечательности без спешки. Вечером Москва преображается и становится настоящей красавицей. Волшебная иллюминация создаёт атмосферу сказки и наполняет весь город теплом и радостью. Опытный экскурсовод расскажет интересные истории из жизни Москвы и познакомит с самыми красивыми местами столицы: — ты прогуляешься по Красной площади, самой главной и самой красивой площади столицы, узнаешь её тайны и многовековую историю — полюбуешься красотой Большого театра — увидишь самые красивые набережные и сосчитаешь все семь Сталинских высоток — сделаешь восхитительные фото на фоне небоскребов Москва-Сити — прогуляешься по живописному Патриаршему мосту, с которого открывается великолепный вид на кремлёвские купола в вечерней подсветке — узнаешь уникальную историю Храма Христа Спасителя — полюбуешься великолепной панорамой вечерней Москвы с Воробьёвых гор и узнаешь, где в Москве находится Голливуд Экскурсия автобусная с остановками. Четыре остановки на маршруте по 10-20 минут: 1. Красная площадь, Васильевский спуск, храм Василия Блаженного 2. Храм Христа Спасителя, Патриарший мост 3. Воробьевы горы, смотровая площадка, здание МГУ 4. Москва-Сити, вид с набережной Т. Шевченко или Краснопресненской Место встречи: м. Пл. Революции, выход № 10, сразу на выходе из метро у ресторана «Старая башня» тебя встретит гид с табличкой «Любимый город». При группе до 18 человек предоставляется комфортабельный микроавтобус, от 19 человек — большой автобус. Доступные даты можно увидеть, нажав на «Купить билет».