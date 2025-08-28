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Вечерняя Москва

Театральная площадь, 5с1, м. Пл. Революции, выход № 10

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от 1300₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Обзорная экскурсия по вечерней столице — главные достопримечательности без спешки. Вечером Москва преображается и становится настоящей красавицей. Волшебная иллюминация создаёт атмосферу сказки и наполняет весь город теплом и радостью. Опытный экскурсовод расскажет интересные истории из жизни Москвы и познакомит с самыми красивыми местами столицы: — ты прогуляешься по Красной площади, самой главной и самой красивой площади столицы, узнаешь её тайны и многовековую историю — полюбуешься красотой Большого театра — увидишь самые красивые набережные и сосчитаешь все семь Сталинских высоток — сделаешь восхитительные фото на фоне небоскребов Москва-Сити — прогуляешься по живописному Патриаршему мосту, с которого открывается великолепный вид на кремлёвские купола в вечерней подсветке — узнаешь уникальную историю Храма Христа Спасителя — полюбуешься великолепной панорамой вечерней Москвы с Воробьёвых гор и узнаешь, где в Москве находится Голливуд Экскурсия автобусная с остановками. Четыре остановки на маршруте по 10-20 минут: 1. Красная площадь, Васильевский спуск, храм Василия Блаженного 2. Храм Христа Спасителя, Патриарший мост 3. Воробьевы горы, смотровая площадка, здание МГУ 4. Москва-Сити, вид с набережной Т. Шевченко или Краснопресненской Место встречи: м. Пл. Революции, выход № 10, сразу на выходе из метро у ресторана «Старая башня» тебя встретит гид с табличкой «Любимый город». При группе до 18 человек предоставляется комфортабельный микроавтобус, от 19 человек — большой автобус. Доступные даты можно увидеть, нажав на «Купить билет».

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Комментарии

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Марина Романцева
12 января 2024, 15:29

Всем привет! Была на этой экскурсии, очень советую! Особенно сейчас, когда Москва в новогоднем украшении! Экскурсия автобусная, но с выходом на некоторые площадки/улицы. Опытный гид. Рассказывает интересно!

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