Лучшее за неделю: шоу душнил, стыдный спектакль и нетрезвая лекция

Мы искали, мы искали — и нашли:) Самое странное, вызывающее бурю эмоций и удивлений. Топовые события в Москве, Питере и Екатеринбурге. Листай подборку.

Что будет в статье:

Казань, привет!

У нас новый город на кавровой карте: с 20 мая в приложении доступны афиши и места прекрасной Казани. Обнови приложение и переключи город в левом верхнем углу, чтобы увидеть, сколько мы уже интересного там нашли — и это только начало!

Москва

Москвичам предстоит разговор о фальшивомонетчиках-королях на лекции от бывшего сотрудника банка. Приз-депозит на 50 000 рублей в знаменитый бар «Евгенич» за победу на турнире по поеданию чебуреков! Будет радости от пуза. Ну и какое же лето без фестов? В столице выступят мультижанровые музыканты с экспериментальными и абстрактными номерами. Всё, как всегда — живо, смело, мощно:)

Санкт-Петербург

Солнце светит и в Питере — не жизнь, а благодать! Так хочется гуля-я-ять. И фестивалиться под электронную музыку, конечно. А ещё приходи на вечеринку на крыше, доставай из гардероба летние аутфиты, навеянные морем, солнечные очки – и вперед, встречать закат. Не забудь заскочить на чувственный бурлеск и посмотреть (ладно, нарисовать!) натурщика-мужчину на мк за бокалом вина.

Екатеринбург

На Урале ждут начала лета и ночи мистики. Можно сходить на авторскую экскурсию и пожалеть городских призраков с их трагичными судьбами. Или отправиться в путешествие по миру вкусов и ароматов — лекция о русской парфюмерии и знакомство с ароматом «Холодец». Как тебе такая неожиданная находка? А если ты слишком стыдливый, то отправляйся на спектакль в полной темноте, где можно говорить, слушать, краснеть, стыдиться и не бояться осуждения.

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-чатик для пользователей с годовой подпиской. У комьюнити жизнь бьёт ключом. На прошлой неделе наши «кавровчане» побывали на спектакле «Распад» в театре города М., где исследовали эмоциональные качели в отношениях и метапостмодерн.

В Питере ходили на йогу со щенками, где не нашлось предела умилению! А в Екатеринбурге погуляли на экскурсии «У меня кровь из глаз. Добрая экскурсия по архитектуре 90-х».

Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.