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Лучшее за неделю: шоу душнил, стыдный спектакль и нетрезвая лекция

Мы искали, мы искали — и нашли:) Самое странное, вызывающее бурю эмоций и удивлений. Топовые события в Москве, Питере и Екатеринбурге. Листай подборку.

Что будет в статье:

  1. - Казань, привет!
  2. - Москва
  3. - Санкт-Петербург
  4. - Екатеринбург
  5. - Новости комьюнити

Казань, привет!

У нас новый город на кавровой карте: с 20 мая в приложении доступны афиши и места прекрасной Казани. Обнови приложение и переключи город в левом верхнем углу, чтобы увидеть, сколько мы уже интересного там нашли — и это только начало!

Карточка

Казань, на Кавёр!

Теперь самая необычная и интересная афиша и места в Казани.

Москва

Москвичам предстоит разговор о фальшивомонетчиках-королях на лекции от бывшего сотрудника банка. Приз-депозит на 50 000 рублей в знаменитый бар «Евгенич» за победу на турнире по поеданию чебуреков! Будет радости от пуза. Ну и какое же лето без фестов? В столице выступят мультижанровые музыканты с экспериментальными и абстрактными номерами. Всё, как всегда — живо, смело, мощно:)

по подписке
Лекторий "(Не)трезвый взгляд"
Лекторий "(Не)трезвый взгляд"

Вкус денег: истории фальшивомонетчиков. Люди хотят быть обманутыми, и их обманывают. История подделок началась одновременно с возникновением первых платежных средств. И хотя государства изобретают вс...

Симфоническое рок-шоу на крыше. Simple Music Ensemble
Симфоническое рок-шоу на крыше. Simple Music Ensemble

Команда "Крыши и Выше" открывает сезон джазовых концертов на крыше. Тебя ждет п...

Три вокзала. Депо

от 2500₽

по подписке
Ковровая вышивка
Ковровая вышивка

Ковровая вышивка — это способ вышивки при помощи ковровой иглы (с англ., «punch needle»), а именно — проталкивание пряжи или других нитей через ткань, таким образом формируя петли с обратной стороны. ...

Турнир по поеданию чебуреков у Евгенича
Турнир по поеданию чебуреков у Евгенича

Это будет настоящий праздник для любителей вкусно поесть и соревноваться за зван...

Евгенич

1000₽

по подписке
Может ли бутылка вина стать холстом?
Может ли бутылка вина стать холстом?

А что, если создать уникальные бутылки самим? Сотворить собственный предмет искусства. Для этого нужно достойное вино и учитель, под чьим чутким руководством можно создать личный шедевр. Холстом ста...

Металлический Метал
Металлический Метал

Концерт на летней площадке Pravda Summer под открытым небом. Гробовая доска / К...

Pravda

от 1400₽

по подписке
FOODГОРОD
FOODГОРОD

Костюмированный фестиваль с гастрономическими шоу. Современное искусство, 11 перформансов, мастер-классы, музыка, гастрономические удовольствия на 6 локациях. Тебя ждёт: – приготовление яичницы диам...

ССВМ'24 | Музыкальный театрализованный мультижанровый фестиваль
ССВМ'24 | Музыкальный театрализованный мультижанровый фестиваль

Ежегодный театрализованный музыкальный фестиваль. Для тебя выступят 24 исполните...

Графит, Электродная улица, 2с32

от 300₽

по подписке
Тося Чайкина
Тося Чайкина

Тося Чайкина — автор-исполнитель, украсивший современную музыкальную сцену своим многогранным талантом и искренней, очень личной исполнительской манерой. Композиции певицы насыщены лиричными исповедал...

по подписке
Мастер-класс по изготовлению помады
Мастер-класс по изготовлению помады

Мастер поделится историей возникновения этого незаменимого женского аксессуара, научит выбирать и сочетать различные ингредиенты, оттенки и запахи для создания помады, которая идеально подходит именно...

Санкт-Петербург

Солнце светит и в Питере — не жизнь, а благодать! Так хочется гуля-я-ять. И фестивалиться под электронную музыку, конечно. А ещё приходи на вечеринку на крыше, доставай из гардероба летние аутфиты, навеянные морем, солнечные очки – и вперед, встречать закат. Не забудь заскочить на чувственный бурлеск и посмотреть (ладно, нарисовать!) натурщика-мужчину на мк за бокалом вина.

по подписке
Polnalyubvi | Roof Fest
Polnalyubvi | Roof Fest

С мая по сентябрь на видовой площадке ROOF PLACE проходят концерты любимых артистов. Один из приглашенных гостей фестиваля – Polnalyubvi выступит на ROOF FEST уже 20 июня. Станьте частью одного из гл...

Crimewave SPB VIII
Crimewave SPB VIII

Ежегодный фестиваль электронной музыки Лайн-ап: SP4K / FREE FLOW FLAVA / SUMMER...

AURORA

от 1100₽

Лекция «Как умирала латынь»
Лекция «Как умирала латынь»

Латынь - язык, на котором говорили в Древнем Риме, при всей своей красоте и логи...

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

от 900₽

по подписке
Сделай свой ковёр
Сделай свой ковёр

Приходи на групповые занятия, где ты самостоятельно сделаешь свой ковёр. Какая программа занятия? - ковер размер 40х40; - эскиз выбираешь из предложенных вариантов или предлагаешь свой схожий по уров...

Ковчег
Ковчег

Стань свидетелем и исследователем одной из самых известных и захватывающих ветхо...

до
Анненкирхе

от 600₽

по подписке
МК Наброски мужской обнажённой натуры
МК Наброски мужской обнажённой натуры

Потренируешься в рисовании обнаженной фигуры человека графическими материалами с натурщиком за бокалом вина. Сделаешь несколько быстрых набросков, чтобы набить руку, а после один длительный. Подходит ...

Phagamast & WoW. Roof top Day Time
Phagamast & WoW. Roof top Day Time

Лейбл Phagamast совместно с WOW! Event торжественно открывают лето своей легенда...

Крыша 18

1200₽

Саша Малой | 8 июня
Саша Малой | 8 июня

Комик с сильной харизмой и актерскими данными. Снимался в сериале «Физрук» и реа...

Stage StandUp Club

от 2300₽

Бурлеск в Хали-Гали
Бурлеск в Хали-Гали

7 ярких артисток, исполняющих настоящий театр комедии, иронии и женственности. Э...

Рестоклуб "Хали-Гали", Мучной переулок, 2

от 1200₽

Женщина в песках
Женщина в песках

Экспериментальное театральное событие, которое воплощает в себе дух японского ав...

Площадка 51

1000₽

Екатеринбург

На Урале ждут начала лета и ночи мистики. Можно сходить на авторскую экскурсию и пожалеть городских призраков с их трагичными судьбами. Или отправиться в путешествие по миру вкусов и ароматов — лекция о русской парфюмерии и знакомство с ароматом «Холодец». Как тебе такая неожиданная находка? А если ты слишком стыдливый, то отправляйся на спектакль в полной темноте, где можно говорить, слушать, краснеть, стыдиться и не бояться осуждения.

Ночь мистики
Ночь мистики

Авторская городская экскурсия. Про трагичные судьбы призраков, обитающих на улиц...

На пересечении ул. Горького и ул. Куйбышева (у второго входа в ТЦ Nautilus, ближе к улице Горького)

700₽

по подписке
От холодца до киберпанка
От холодца до киберпанка

Нет, это не новая коктейльная карта, а лекция-дегустация с замечательным парфюмером и создательницей бренда Qmarin Parfum – Мариной Санниковой. Путешествие по России продолжается в сопровождении аром...

Трибьют - шоу «Queen». One Vision
Трибьют - шоу «Queen». One Vision

50 лет творчества одной из самых популярных рок-групп мира в одном концерте. Муз...

СВОБОДА Концерт Холл

от 1000₽

по подписке
Самый душный
Самый душный

Не интеллектуальное, но юмористическое шоу. «Самый душный» - это уникальное комедийное шоу, в котором комики отвечают на нелепые, необычные, но иногда и довольно интересные вопросы, используя только ...

Спектакль «Вы ушли с маршрута»
Спектакль «Вы ушли с маршрута»

Монолог голосового помощника в жанре драмеди. Голосовой помощник Алиса ведет по...

Самоцвет

от 600₽

по подписке
Энциклопедия человеческих глупостей: кинематограф братьев Коэн
Энциклопедия человеческих глупостей: кинематограф братьев Коэн

Коэны исследуют архетипические структуры человеческой данности. Для них кинематограф — проводник в мир абсурда и идиотизма. Драматургия братьев выстраивается вокруг интегральных тем: идиот-глупец, про...

Йога в гамаках
Йога в гамаках

Сертифицированный преподаватель Инна Петруня проведет две практики Fly Yoga НИДР...

Студия Fly Yoga, Энгельса, 36, ДЦ Филитцъ, 5 этаж, офис 503

1500₽

по подписке
Чистый стыд. Театр в темноте
Чистый стыд. Театр в темноте

Откровенный экспериментальный спектакль, который играется в полной темноте. Спектакль-размышление о чувстве стыда и о том, для чего оно нам. Участники задавали себе вопросы, на которые не хотелось отв...

Мясной гастроужин в четыре руки
Мясной гастроужин в четыре руки

Два приглашённых мясных шефа в стенах ресторана с горячим сердцем Агонь: Рома Ре...

Агонь Bbq

5000₽

по подписке
Crystal Castles Night
Crystal Castles Night

Тематическая вечеринка, посвященная творчеству группы Crystal Castles. В эту ночь прозвучит обширная подборка музыки, включая хиты и редкие треки группы. Plcm будут играть ремиксы на их популярные пе...

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-чатик для пользователей с годовой подпиской. У комьюнити жизнь бьёт ключом. На прошлой неделе наши «кавровчане» побывали на спектакле «Распад» в театре города М., где исследовали эмоциональные качели в отношениях и метапостмодерн.

В Питере ходили на йогу со щенками, где не нашлось предела умилению! А в Екатеринбурге погуляли на экскурсии «У меня кровь из глаз. Добрая экскурсия по архитектуре 90-х».

Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление

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С любовью к кавровчанам, лету и фестам, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Казань, привет!
  2. Москва
  3. Санкт-Петербург
  4. Екатеринбург
  5. Новости комьюнити

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