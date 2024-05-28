Лучшее за неделю: шоу душнил, стыдный спектакль и нетрезвая лекция

Казань, привет!
У нас новый город на кавровой карте: с 20 мая в приложении доступны афиши и места прекрасной Казани. Обнови приложение и переключи город в левом верхнем углу, чтобы увидеть, сколько мы уже интересного там нашли — и это только начало!
Москва
Москвичам предстоит разговор о фальшивомонетчиках-королях на лекции от бывшего сотрудника банка. Приз-депозит на 50 000 рублей в знаменитый бар «Евгенич» за победу на турнире по поеданию чебуреков! Будет радости от пуза. Ну и какое же лето без фестов? В столице выступят мультижанровые музыканты с экспериментальными и абстрактными номерами. Всё, как всегда — живо, смело, мощно:)
Вкус денег: истории фальшивомонетчиков. Люди хотят быть обманутыми, и их обманывают. История подделок началась одновременно с возникновением первых платежных средств. И хотя государства изобретают вс...
Команда "Крыши и Выше" открывает сезон джазовых концертов на крыше. Тебя ждет п...
от 2500₽
Ковровая вышивка — это способ вышивки при помощи ковровой иглы (с англ., «punch needle»), а именно — проталкивание пряжи или других нитей через ткань, таким образом формируя петли с обратной стороны. ...
Это будет настоящий праздник для любителей вкусно поесть и соревноваться за зван...
1000₽
А что, если создать уникальные бутылки самим? Сотворить собственный предмет искусства. Для этого нужно достойное вино и учитель, под чьим чутким руководством можно создать личный шедевр. Холстом ста...
Концерт на летней площадке Pravda Summer под открытым небом. Гробовая доска / К...
от 1400₽
Костюмированный фестиваль с гастрономическими шоу. Современное искусство, 11 перформансов, мастер-классы, музыка, гастрономические удовольствия на 6 локациях. Тебя ждёт: – приготовление яичницы диам...
Ежегодный театрализованный музыкальный фестиваль. Для тебя выступят 24 исполните...
от 300₽
Тося Чайкина — автор-исполнитель, украсивший современную музыкальную сцену своим многогранным талантом и искренней, очень личной исполнительской манерой. Композиции певицы насыщены лиричными исповедал...
Санкт-Петербург
Солнце светит и в Питере — не жизнь, а благодать! Так хочется гуля-я-ять. И фестивалиться под электронную музыку, конечно. А ещё приходи на вечеринку на крыше, доставай из гардероба летние аутфиты, навеянные морем, солнечные очки – и вперед, встречать закат. Не забудь заскочить на чувственный бурлеск и посмотреть (ладно, нарисовать!) натурщика-мужчину на мк за бокалом вина.
С мая по сентябрь на видовой площадке ROOF PLACE проходят концерты любимых артистов. Один из приглашенных гостей фестиваля – Polnalyubvi выступит на ROOF FEST уже 20 июня. Станьте частью одного из гл...
Ежегодный фестиваль электронной музыки Лайн-ап: SP4K / FREE FLOW FLAVA / SUMMER...
от 1100₽
Латынь - язык, на котором говорили в Древнем Риме, при всей своей красоте и логи...
от 900₽
Приходи на групповые занятия, где ты самостоятельно сделаешь свой ковёр. Какая программа занятия? - ковер размер 40х40; - эскиз выбираешь из предложенных вариантов или предлагаешь свой схожий по уров...
Стань свидетелем и исследователем одной из самых известных и захватывающих ветхо...
от 600₽
Потренируешься в рисовании обнаженной фигуры человека графическими материалами с натурщиком за бокалом вина. Сделаешь несколько быстрых набросков, чтобы набить руку, а после один длительный. Подходит ...
Лейбл Phagamast совместно с WOW! Event торжественно открывают лето своей легенда...
1200₽
Комик с сильной харизмой и актерскими данными. Снимался в сериале «Физрук» и реа...
от 2300₽
7 ярких артисток, исполняющих настоящий театр комедии, иронии и женственности. Э...
от 1200₽
Экспериментальное театральное событие, которое воплощает в себе дух японского ав...
1000₽
Екатеринбург
На Урале ждут начала лета и ночи мистики. Можно сходить на авторскую экскурсию и пожалеть городских призраков с их трагичными судьбами. Или отправиться в путешествие по миру вкусов и ароматов — лекция о русской парфюмерии и знакомство с ароматом «Холодец». Как тебе такая неожиданная находка? А если ты слишком стыдливый, то отправляйся на спектакль в полной темноте, где можно говорить, слушать, краснеть, стыдиться и не бояться осуждения.
Авторская городская экскурсия. Про трагичные судьбы призраков, обитающих на улиц...
700₽
Нет, это не новая коктейльная карта, а лекция-дегустация с замечательным парфюмером и создательницей бренда Qmarin Parfum – Мариной Санниковой. Путешествие по России продолжается в сопровождении аром...
50 лет творчества одной из самых популярных рок-групп мира в одном концерте. Муз...
от 1000₽
Не интеллектуальное, но юмористическое шоу. «Самый душный» - это уникальное комедийное шоу, в котором комики отвечают на нелепые, необычные, но иногда и довольно интересные вопросы, используя только ...
Монолог голосового помощника в жанре драмеди. Голосовой помощник Алиса ведет по...
от 600₽
Коэны исследуют архетипические структуры человеческой данности. Для них кинематограф — проводник в мир абсурда и идиотизма. Драматургия братьев выстраивается вокруг интегральных тем: идиот-глупец, про...
Сертифицированный преподаватель Инна Петруня проведет две практики Fly Yoga НИДР...
1500₽
Откровенный экспериментальный спектакль, который играется в полной темноте. Спектакль-размышление о чувстве стыда и о том, для чего оно нам. Участники задавали себе вопросы, на которые не хотелось отв...
Два приглашённых мясных шефа в стенах ресторана с горячим сердцем Агонь: Рома Ре...
5000₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытый телеграм-чатик для пользователей с годовой подпиской. У комьюнити жизнь бьёт ключом. На прошлой неделе наши «кавровчане» побывали на спектакле «Распад» в театре города М., где исследовали эмоциональные качели в отношениях и метапостмодерн.
В Питере ходили на йогу со щенками, где не нашлось предела умилению! А в Екатеринбурге погуляли на экскурсии «У меня кровь из глаз. Добрая экскурсия по архитектуре 90-х».
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