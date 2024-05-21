Казань, на Кавёр!

Редакторы наполняют подборки, а мы рассказываем что ты найдёшь в Кавре.
Экскурсии
Например, поступательная экскурсия о музыкальном становлении через бары. Интересно? Там и напитки в стоимости. Или дегустация Казани через мгновения — тоже вариант.
Не всегда андеграундная история города творится на сценах — чаще трамплином для начинающих музыкантов становятся бары и рестораны. Прогуляйся по культовым заведениям города и узнай всё о тонкостях м...
Театры
Спектакль выберешь пластический или из подборки «Дичь»?
Спектакль об отношениях с телом. Тело каждого человека, как и сам человек, уник...
от 500₽
Сергей (молодой программист) принимает странный звонок от курьеров службы доставки, которые сообщают, что на его имя была отправлена посылка. Курьеры интересуются, удобно ли Сергею, если они будут у н...
Концерты
Циммер — гений! Симфонические мурашки обеспечены. Но и про пост-панк-афро-поп-арт-рок не забываем.
Легендарные саундтреки в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, органа и звёздных солистов. Более ста тысяч восторженных зрителей уже побывали на шоу, более миллиона просмот...
Дивизия одна из знаковых групп русскоязычной инди-сцены последнего десятилетия. Начинавшая, как оркестр из тринадцати человек, исполнявший абсурдистский барокко-поп, за 15 лет существования группа сов...
Stand Up
Шутки про тонометр, альтернативный юмор или панчи 18+ – выбор за тобой.
Взрослые комики шутят на взрослые темы. Обсудишь непослушных подростков, брак, старение и прочие атрибуты состоявшихся людей. Организаторы специально сделали стендап не для подростков, потому что недо...
Вечер Альтернативной Комедии — это нарушение всех возможных правил и законов комедии. Выступающие комики будут создавать на сцене юмор в стиле «не такой, как все» и «это тебя удивит». В этот вечер буд...
Места
Не одной афишей, но ещё и местами наполнили казанский Кавёр.
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