Казань, на Кавёр!

Теперь самая необычная и интересная афиша и места в Казани.

Что будет в статье:

Редакторы наполняют подборки, а мы рассказываем что ты найдёшь в Кавре.

Экскурсии

Например, поступательная экскурсия о музыкальном становлении через бары. Интересно? Там и напитки в стоимости. Или дегустация Казани через мгновения — тоже вариант.

Театры

Спектакль выберешь пластический или из подборки «Дичь»?

Концерты

Циммер — гений! Симфонические мурашки обеспечены. Но и про пост-панк-афро-поп-арт-рок не забываем.

Stand Up

Шутки про тонометр, альтернативный юмор или панчи 18+ – выбор за тобой.

Места

Не одной афишей, но ещё и местами наполнили казанский Кавёр.