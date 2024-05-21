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Казань, на Кавёр!

Теперь самая необычная и интересная афиша и места в Казани.

Что будет в статье:

  1. - Экскурсии
  2. - Театры
  3. - Концерты
  4. - Stand Up
  5. - Места

Редакторы наполняют подборки, а мы рассказываем что ты найдёшь в Кавре.

Экскурсии

Например, поступательная экскурсия о музыкальном становлении через бары. Интересно? Там и напитки в стоимости. Или дегустация Казани через мгновения — тоже вариант.

Театры

Спектакль выберешь пластический или из подборки «Дичь»?

Концерты

Циммер — гений! Симфонические мурашки обеспечены. Но и про пост-панк-афро-поп-арт-рок не забываем.

Stand Up

Шутки про тонометр, альтернативный юмор или панчи 18+ – выбор за тобой.

Места

Не одной афишей, но ещё и местами наполнили казанский Кавёр.

Это лишь малая часть всей казанской афиши. Ещё больше необычных событий и подборок – в нашем приложении. Скачать приложение «Кавёр» можно, просто кликнув на кнопку внизу страницы. 
Шлём эчпочмок, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Экскурсии
  2. Театры
  3. Концерты
  4. Stand Up
  5. Места

Комментарии

Т
Таша
23 сентября 2024, 02:44

🙌🙌🙌

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Пуховский Сергей
6 августа 2024, 10:57

Урааа!

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Рамиль Муртазин
4 июня 2024, 13:07

👍👍👍👍

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