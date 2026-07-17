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Распад

Театр города М.
Пречистенский переулок, 20

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 3400₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Всё как мы(ты) любим/любишь. Он – айтишник на удалёнке, она – художница, перформер: они пять лет вместе и тут (вот это поворот!) что-то пошло не так… Проблемы современных москвичей: квартирный вопрос, Гарри Поттер, плов, рыжие соседки, слишком горячий утюг, феназепам и другие сложные вопросы. Над ними размышляют создатели спектакля и исполнители, они ищут ответы через форму, имя которой – Трагифарс. Метапостмодерн, цитаты великих художников, чёрный юмор, несколько забронзовелый голос Тома Йорка и многое другое – в энергичном погружении в замочную скважину к соседям по лестничной площадке.

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